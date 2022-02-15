طواف الخليفي .. قصة مُهندسة تونسية رفضوا توظيفها بسبب حجابها! (صور)

وطن – أثار رفض توظيف إحدى الشركات الشابة التونسية المهندسة طواف الخليفي بسبب التزامها بالحجاب موجة من الغضب والاستنكار، على منصات التواصل الإجتماعيّ.

وكانت المهندسة “طواف الخليفي” قد نشرت على حسابها في linkedin للتوظيف أنها أرسلت سيرتها الذاتية لشركة (ODDO BHF)، وبعد 8 دقائق أخبروها باعتذارهم عن قبولها لأنها ترتدي الحجاب.

وعلقت خليفي في تدوينة لها أرفقتها بصورة اعتذار الشركة: “في العام 2022 وفي تونس بلد الحرية وتعدد الثقافات وتقل الآخر شركة تميز ين الموظفين على أساس الانتماء والمعتقدات وليس على أساس المهارات أو المؤهلات”.

واستدركت المهندسة الشابة أنها أحسّت بإهانة عظيمة في شخصها كإمرأة حرة عربية ومسلمة.

وختمت متساءلة: “هل هذا التصرف مقبول من هذه الشركة”.

وفي منشور لاحق على صفحتها الشخصية في فيسبوك شكرت المهندسة طواف كل من ساندها وقال كلمة حق في الإهانة التي تعرضت لها وكل من احتج على عبارة “لا نقبل المحجبات”؛ لأنه فجر المسكوت عنه وبفضله –كما قالت- أصبحت ناطقة باسم كل محجبة تم إقصاؤها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وقالت أنها “كإبنة لهذا الوطن الحامي للحقوق والحريات، لن تتجاهل اهانة شخصها ودينها”.

وأثارت الواقعة غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات للشركة بتقديم اعتذار . واعتبر البعض أن هذه الخطوة عنصرية بحق المرأة المحجبة. كما طالب معلّقون بدعم ومساندة طواف.

وعلى سبيل التبرير، تواصلت الشركة الفرنسية الألمانية مع الضحية للاعتذار. مضيفة أن الشخص الذي رد على طلب الخليفي ليس مسؤولاً عن الموارد البشرية. لكن الضرر قد حدث بالفعل.

و”طواف الخليفي” مهندسة تونسية حاصلة على درجة الماجستير في إدارة المخاطر، شغلت منصب المدير المالي في شركة Nokia.

كما تعمل “طواف” حاليًا كمراقب إداري في Sotefi ، مع خبرة في الإدارة والتمويل والخزانة ومحاسبة التكاليف.

(المصدر: رصد ومتابعة وطن)

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