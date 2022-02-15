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طواف الخليفي .. قصة مُهندسة تونسية رفضوا توظيفها بسبب حجابها! (صور)

كتب خالد الأحمد
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وطن – أثار رفض توظيف إحدى الشركات الشابة التونسية المهندسة طواف الخليفي بسبب التزامها بالحجاب موجة من الغضب والاستنكار، على منصات التواصل الإجتماعيّ.

وكانت المهندسة “طواف الخليفي” قد نشرت على حسابها في linkedin للتوظيف أنها أرسلت سيرتها الذاتية لشركة (ODDO BHF)، وبعد 8 دقائق أخبروها باعتذارهم عن قبولها لأنها ترتدي الحجاب.

وعلقت خليفي في تدوينة لها أرفقتها بصورة اعتذار الشركة: “في العام 2022 وفي تونس بلد الحرية وتعدد الثقافات وتقل الآخر شركة تميز ين الموظفين على أساس الانتماء والمعتقدات وليس على أساس المهارات أو المؤهلات”.

واستدركت المهندسة الشابة أنها أحسّت بإهانة عظيمة في شخصها كإمرأة حرة عربية ومسلمة.

وختمت متساءلة: “هل هذا التصرف مقبول من هذه الشركة”.

وفي منشور لاحق على صفحتها الشخصية في فيسبوك شكرت المهندسة طواف كل من ساندها وقال كلمة حق في الإهانة التي تعرضت لها وكل من احتج على عبارة “لا نقبل المحجبات”؛ لأنه فجر المسكوت عنه وبفضله –كما قالت- أصبحت ناطقة باسم كل محجبة تم إقصاؤها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وقالت أنها “كإبنة لهذا الوطن الحامي للحقوق والحريات، لن تتجاهل اهانة شخصها ودينها”.

وأثارت الواقعة غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات للشركة بتقديم اعتذار . واعتبر البعض أن هذه الخطوة عنصرية بحق المرأة المحجبة. كما طالب معلّقون بدعم ومساندة طواف.

وعلى سبيل التبرير، تواصلت الشركة الفرنسية الألمانية مع الضحية للاعتذار. مضيفة أن الشخص الذي رد على طلب الخليفي ليس مسؤولاً عن الموارد البشرية. لكن الضرر قد حدث بالفعل.

و”طواف الخليفي” مهندسة تونسية حاصلة على درجة الماجستير في إدارة المخاطر، شغلت منصب المدير المالي في شركة Nokia.

كما تعمل “طواف” حاليًا كمراقب إداري في Sotefi ، مع خبرة في الإدارة والتمويل والخزانة ومحاسبة التكاليف.

(المصدر: رصد ومتابعة وطن) 

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خالد الأحمد

- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013
لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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