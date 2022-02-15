صامويل إيتو مهدد بترك منصبه بعد قرار قضائي من المحكمة الرياضية الدولية watanserb.com
صامويل إيتو مهدد بترك منصبه بعد قرار قضائي من المحكمة الرياضية الدولية
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صامويل إيتو مهدد بفقدان منصب رئاسة الاتحاد الكاميروني .. ماذا حصل معه؟!

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – ذكرت تقارير صحفية كاميرونية بأن صامويل إيتو 40 عاماً، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بات مهدد بترك منصب بسبب الخلاف الدائر بين الأندية واللجنة الأولمبية في دولة الكاميرون منذ عام 2009.

صامويل إيتو وفقدان المنصب

وكشفت صحيفة “camfoot” الكاميرونية، بأن صامويل إيتو ربما يفقد منصبه كرئيس للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، جاء ذلك بعد حصول أحد المعارضين على حكم من المحكمة الرياضية الدولية. والذي يطالب بعودة الأمور إلى ما قبل 2009 من قبل الجمعية العمومية.

كما وأردفت الصحيفة، ” ليس ما طالبت به اللجنة الأولمبية هناك.. وهو ما يشير إلى أن كل القرارات التي جرى اتخاذها في الوقت السابق بعد العام المحدد أي 2009 تعتبر باطلة، والتي أهمها إجراء الانتخابات الوطنية للاتحاد الكاميروني لكرة القدم الماضية”.

صامويل إيتو و إنهاء الخصومات

وكان رئيس الاتحاد الكاميروني الحالي صامويل إيتو، قد دعا في وقت سابق الجميع إلى إنهاء الخصومات. سواء اللجنة الأولمبية أو المعارضين لها، إلى جانب مطالبة مقدمي الشكاوى القضائية بالتنازل عنها. إلا أنه مبادرة الكاميروني إيتو لم تنجح.

وفي ذات السياق، أفادت تقارير صحفية أخرى عن تلقى الاتحاد الكاميروني لكرة القدم مراسلة من الهيئة التحكيمية خلال منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا. التي أكدت على إلغاء الانتخابات. التي نجح فيها الكاميروني صامويل إيتو في الفوز برئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم خلفاً للرئيس السابق لمبومبو نجويا والشكوك حول وصوله إلى هذا المنصب.

كما وبناء على قرار المحكمة الرياضية، فإنه من المحتمل تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم .وستكون مدتها عامين كاملين وقابلة للتمديد، في إطار وضع تشريع جديد لإجراء الانتخابات الجديدة.

وكان الكاميروني صامويل إيتو قد فاز برئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، والتي أجريت في ال11 من شهر ديسمبر العام الماضي.

قرار المحكمة الرياضية الدولية

وبينت تلك التقارير، بأن اللجنة الأولمبية الكاميرونية قد تقدم طعناً على قرار المحكمة الرياضية الدولية من أجل مد تلك الأزمة من جديد، قبيل مواجهة منتخب الكاميرون المباراة الحاسمة أمام نظيره الجزائر. في التصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة لمونديال كأس العالم المقام في قطر هذا العام.

وسادت حالة من التوتر الشديد داخل الأوساط الرياضية الكاميرونية، بعد القرار المؤرخ في الرابع من شهر فبراير من العام الجاري من قبل المحكمة الرياضية الدولية. والذي ينص على اعترافها بالجمعية العمومية التابعة للاتحاد الكاميروني لكرة القدم في عام 2009 فقط. كما أنها أي من القرارات التي صدرت عنها بعد هذا التاريخ المحدد.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام كاميرونية)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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