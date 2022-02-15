صامويل إيتو مهدد بفقدان منصب رئاسة الاتحاد الكاميروني .. ماذا حصل معه؟!

وطن – ذكرت تقارير صحفية كاميرونية بأن صامويل إيتو 40 عاماً، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بات مهدد بترك منصب بسبب الخلاف الدائر بين الأندية واللجنة الأولمبية في دولة الكاميرون منذ عام 2009.

صامويل إيتو وفقدان المنصب

وكشفت صحيفة “camfoot” الكاميرونية، بأن صامويل إيتو ربما يفقد منصبه كرئيس للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، جاء ذلك بعد حصول أحد المعارضين على حكم من المحكمة الرياضية الدولية. والذي يطالب بعودة الأمور إلى ما قبل 2009 من قبل الجمعية العمومية.

صامويل إيتو والخبر الصاعق ونقلا عن الصحفي الكاميروني Adolarc Lamissia محكمة التحكيم الرياضية TAS تقرر رفض استئناف الجامعة الكاميرونية لكرة القدم حول قرارها بإلغاء نتائج الانتخابات التي جاءت بصامويل إيتو كرئيس وذلك بسبب خروقات قانونية وإمكانية تعيين لجنة تسيير مؤقتة لمدة سنتين pic.twitter.com/DkXS9SmL1X — رمزي بن طاهر Ramzi Ben Taher (@yMkLZPNOLS9xbnC) February 12, 2022

كما وأردفت الصحيفة، ” ليس ما طالبت به اللجنة الأولمبية هناك.. وهو ما يشير إلى أن كل القرارات التي جرى اتخاذها في الوقت السابق بعد العام المحدد أي 2009 تعتبر باطلة، والتي أهمها إجراء الانتخابات الوطنية للاتحاد الكاميروني لكرة القدم الماضية”.

صامويل إيتو و إنهاء الخصومات

وكان رئيس الاتحاد الكاميروني الحالي صامويل إيتو، قد دعا في وقت سابق الجميع إلى إنهاء الخصومات. سواء اللجنة الأولمبية أو المعارضين لها، إلى جانب مطالبة مقدمي الشكاوى القضائية بالتنازل عنها. إلا أنه مبادرة الكاميروني إيتو لم تنجح.

وفي ذات السياق، أفادت تقارير صحفية أخرى عن تلقى الاتحاد الكاميروني لكرة القدم مراسلة من الهيئة التحكيمية خلال منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا. التي أكدت على إلغاء الانتخابات. التي نجح فيها الكاميروني صامويل إيتو في الفوز برئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم خلفاً للرئيس السابق لمبومبو نجويا والشكوك حول وصوله إلى هذا المنصب.

🔴 قبول الطعن ضد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم من قبل محكمة TAS، إلغاء نتائج إنتخاب صامويل إيتو رئيسا للإتحادية الكاميرونية مع تشكيل لجنة مؤقتة جديدة لادارة شؤون اللعبة في البلاد pic.twitter.com/snU7PspUtk — lotfi (@awweze) February 13, 2022

كما وبناء على قرار المحكمة الرياضية، فإنه من المحتمل تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم .وستكون مدتها عامين كاملين وقابلة للتمديد، في إطار وضع تشريع جديد لإجراء الانتخابات الجديدة.

وكان الكاميروني صامويل إيتو قد فاز برئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، والتي أجريت في ال11 من شهر ديسمبر العام الماضي.

قرار المحكمة الرياضية الدولية

وبينت تلك التقارير، بأن اللجنة الأولمبية الكاميرونية قد تقدم طعناً على قرار المحكمة الرياضية الدولية من أجل مد تلك الأزمة من جديد، قبيل مواجهة منتخب الكاميرون المباراة الحاسمة أمام نظيره الجزائر. في التصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة لمونديال كأس العالم المقام في قطر هذا العام.

إلغاء نتائج إنتخاب صامويل إيتو رئيسا للإتحادية الكاميرونية مع تشكيل لجنة مؤقتة جديدة لادارة شؤون اللعبة في البلاد🙄#٣بونط pic.twitter.com/2Nq86FJ5D1 — 3BONT (@3Bont) February 14, 2022

وسادت حالة من التوتر الشديد داخل الأوساط الرياضية الكاميرونية، بعد القرار المؤرخ في الرابع من شهر فبراير من العام الجاري من قبل المحكمة الرياضية الدولية. والذي ينص على اعترافها بالجمعية العمومية التابعة للاتحاد الكاميروني لكرة القدم في عام 2009 فقط. كما أنها أي من القرارات التي صدرت عنها بعد هذا التاريخ المحدد.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام كاميرونية)