رونالدو يكشف سر عدم سعادته مع مانشستر يونايتد ومورينيو يرد عليه

وطن – كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سبب عدم سعادته مع ناديه الحالي مانشستر يونايتد، الذي انتقل إلى صفوف صيف العام الماضي قادماً من يوفنتوس الإيطالي.

رونالدو وسبب عدم سعادته مع مانشستر يونايتد

وقال صاروخ ماديرا رونالدو في مقابلة صحيفة. مع شبكة ” سكاي سبورتس” البريطانية، ” اللاعبين الأصغر سناً داخل فريق مانشستر يونايتد. يرفضون أحياناً تلقي نصائحي، كما ويفسرون تعليقاتي على أنها انتقادات لهم”.

وأضاف رونالدو، ” اللاعبون الناضجون والأكبر سناً. يمكنهم دائماً مساعدة اللاعبين الشباب الأصغر سناً، كما أن اللاعبون المخضرمون مروا بتجارب عديدة، ولذلك عندما يوجهون أي نصائح للأصغر سناً، فإنها ستكون نابعة من خبرة طويلة ومواقف حقيقية حصلت معهم”.

رونالدو ونصيحة الشباب

ووجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نصيحة إلى الشباب، قائلاً: ” أنصح اللاعبين الشباب إلى الإيمان بقدراتهم بكل قوة نحو التميز، وكذلك تقبل النصائح من غيرهم”.

وفي ذات السياق رد مواطنه المدرب جوزيه مورينو المدير الفني لفريق روما الإيطالي. على تصريحات رونالدو بهذا الأمر، قائلاً: ” الدون رونالدو لم يكن يتقبل في أحيان كثيرة نصائح اللاعبين الأكبر سناً منه”.

Cristiano Ronaldo in training today pic.twitter.com/bnoqjPtFHW — Cristiano Ronaldo Fans (@CRonaldoLive) February 14, 2022

كما وأضاف المدرب مورينيو في تصريح نشرته صحيفة ” ميرو” البريطانية، ” مشكلتي الرئيسية مع رونالدو كانت عدم تقبله الانتقاد من المدرب. فعندما يعلق على جوانب تكتيكية من أجل الارتقاء بأداء الفريق ككل”.

واستكمل مورينيو، ” لم يكن رونالدو يتقبل ذلك، وكان يحاول دائماً إظهار نفسه كما لو أنه يعرف كل شيء، وأن تعليمات المدرب لن تساعده على التطور والارتقاء”.

رونالدو وأسوأ رقم تاريخي مع مانشستر يونايتد

ويواصل صاروخ ماديرا رونالدو في تسجيل أولى الأرقام القياسية السيئة في تاريخ مسيرته الكروية مع ناديه مانشستر يونايتد، حيث فشل في إحراز أي من الأهداف في المباراة السادسة على التوالي. في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2008، وفق ما أوردته شبكة أوبتا للإحصائيات والأرقام في مجال الرياضة.

كريستيانو رونالدو لا يسجل في سادس مباراة على التوالي، أسوأ سجل له منذ 2009 !! pic.twitter.com/qjo7hgEx2W — E P L W O R L D (@EPLworld) February 12, 2022

كما وسجل رونالدو منذ قدومه إلى فريق مانشستر يونايتد 8 أهداف. في منافسات الدوري الإنجليزي ” البريميرليج”، مع تراجع مستواه البدني والذهني مع حلول عام 2022.

وجاء فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” في المركز الخامس. من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، كما وبفارق كبير بنحو 23 نقطة. مع المنفرد في الصدارة فريق مانشستر سيتي برصيد 63 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + سكاي نيوز عربية)