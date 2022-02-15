حمد بن جاسم: ياسر عرفات قُتل على أيدي مقربين منه ويكشف عما جرى في مكتبه أبان حصاره

وطن – أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، بأن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات قتل بواسطة أفراد مقربين منه.

في حين قال “آل ثاني” خلال حواره مع برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه الإعلامي الكويتي، عمار تقي، ويذاع عبر تطبيق صحيفة “قبس” الكويتية. إن لديه معلومات مؤكدة حول هذا الأمر دون الخوض في تفاصيله.

وأوضح أنه استضاف في مكتبه شخصية فلسطينية. وكانوا يتفاوضون لإخراج الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات من الأزمة التي كان فيها دون قتله.

بينما أكد بأن قطر كانت مندهشة بأن هناك أمر ما يحاك ضد ياسر عرفات. موضحا أن إسرائيل كانت تضغط من اجل نفي ياسر عرفات للخارج وعدم عودته، ثم تحول موقفها فجأة. وانه لا داعي لخروجه وان الامر سينتهي “أتوماتيكيا”. بحسب وصفه.

ولفت إلى أنه عقب هذه التصريحات بشهرين أعلن عن مرض ياسر عرفات. موضحا ان هذا يعني أنه تم إعطائه شيئا لإنهاء حياته. مؤكدا مسؤولية أحد المقربين من “عرفات” عن هذا الامر.

#ياسر_عرفات قُتل على أيدي أشخاص مقربين منه • شاهد الحلقة كاملة عبر تطبيق القبس 🔻https://t.co/qKgjBwUKVm — القبس (@alqabas) February 14, 2022

قتل ياسر عرفات

وكان بسام أبو شريف، المستشار السابق للرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، قد تحدث عن تفاصيل يتم الكشف عنها لأول مرة عن الطريقة التي قتل بها ياسر عرفات.

في حين قال أبو شريف، خلال تصريحاته ببرنامج “جدل” عبر قناة “أيه وان تي في” الأردنية، في شباط/فبراير 2019 إن إسرائيل اغتالت عرفات، عن طريق دس السم له.

بينما قال مستشار عرفات: “دست إسرائيل السم لعرفات في معجون الأسنان، الذي كان يستخدمه باستمرار”.

وتابع: “كان سم من النوع بطيء المفعول. بحيث كلما استخدم فرشاة الأسنان، تدخل كمية من السم إلى اللثة ومنها إلى مجرى الدم”.

تحذيرات لعرفات

ومضى بقوله: “حذرت الرئيس عرفات من وجود مخططات لاغتياله، قبل فترة من وفاته لكنه لم ينتبه إلى ذلك الأمر”.

واستطرد: “كان الرئيس عرفات يشعر بالخجل من قبول ما نبهته له. بعدم تناول الطعام من مطبخه، وعدم تناول الدواء من يد أي شخص غيره، وقلت له أنا متطوع أنا وعائلتي للقيام بهذا الدور”.

وقال مستشار عرفات السابق: “أرسلت إلى الرئيس رسالة مكتوبة، لكنه حولها إلى شخص ما. وأثارت قلق عدد كبير من المحيطين به”.

في حين تابع: “تحدث معي صحفي إسرائيلي، وأبلغني أنه علم أن تل أبيب تجهز لقتل الثعلبين العجوزين، وهما ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، آرييل شارون”.

بينما أضاف: “صحفي أمريكي قال لي بعد مقتل عرفات بأن السم الذي تم اغتيال الرئيس به هو سم الثاليوم”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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