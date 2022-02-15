"تيك توكر" يوثق أماكن بائعات الهوى في دبي watanserb.com
السلطات الإماراتية تنوي ترخيص بيوت الدعارة في دبي
Videoحياتناغير مصنف

“تيك توكر” يوثق أماكن بائعات الهوى في دبي.. ويُحذر من هذا الأمر! (فيديو)

كتب رفيف عبدالله
0

وطن – أثار أحد مشاهير “تيك توك” جدلاً واسعاً بما كشفه عن بائعات الهوى في دبي.

احذر هذا المكان!

وظهر “تيك توكر” بفيديو متداول، وهو يقف بشارع الكويت في دبي، وقال: “لماذا لا يشيلون بائعات الهوى في دبي؟ احذر هذا المكان في دبي”.

وتابع: “تخيل معك عيالك أو زوجتك وطلعت عليك وحدة منهم؟ فاحذر من هذا المكان عشان ما تقع في حرج”.

وسرد الشاب ما حدث معه شخصياً، وأردف: “أمس في الليل وأنا أمشي في شارع الكويت بدبي، جنب فندق سيتي ماكس، في مجموعة بنات. طلعت عليا وحدة منهم وقالت تعال معي الغرفة وأعطيني 300 درهم”.

ناشطون ينقسمون

وختم: “أنا بس مستغرب ليش ما يطردونهم؟”.

وأثار حديث “التيك توكر” جدلاً واسعاً بين الناشطين، فمنهم من اتهمه بتشويه صورة دبي، مطالبين بمحاسبته.

بينما أكد آخرون أن كلامه صحيح، وسخروا بالقول من إنه لو تم التخلص من بائعات الهوى في دبي، فستنتهي السياحة هناك.

ترخيص بيوت الدعارة في دبي

وسبق أن ذكر تقرير العام الماضي. أن السلطات الإماراتية تنوي ترخيص بيوت الدعارة في دبي. عقب إباحة الزنا قانونيًا لتشجيع السياح وخاصة الإسرائيليين منهم على التوافد إلى الإمارة الخليجية.

وقالت مصادر مطلعة في حينها. إن شهية أبو ظبي لجلب المزيد من الإسرائيليين إلى زيارة دبي دفعها للتفكير في شرعنة الزنا وبيوت الدعارة.

وأشارت إلى أن الخطوة التي ستنشر الإفساد والانحلال تحاول السلطات في الامارات بأنها لإنعاش السياحة الخارجية للدولة.

إباحة العلاقات غير المشروعة

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في تشرين أول/نوفمبر الماضي إباحة الزنا والعلاقات غير المشروعة. وإلغاء عقوبات تناول الكحول في دبي.

ونشرت تعديلات قانونية موقعة من رئيس الدولة المجازر مرضيًا خليفة بن زايد شملت السماح لغير المتزوجين بالإقامة معا، وعدم تجريم محاولات الانتحار. وإلغاء أي عقوبات على مسألة تناول الكحول.

وألغت مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة فيما يعرف بـ”جرائم الشرف”، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة مماثلا لأي قضية قتل.

يتزامن ذلك مع توفير السلطات الحاكمة في الإمارات فرص انتشار الرذيلة في المجتمع عبر ترخيص بيوت الدعارة والجنس.

وأكدت تقارير صحافية إسرائيلية مؤخرا توجه عشرات آلاف الشبان الإسرائيليين إلى الإمارات لممارسة الدعارة هناك.

 

المصدر: (وطن – متابعات)

اقرأ أيضا:

الوجه الآخر لبرنامج “Inside Dubai” الذي تمجد فيه “BBC” دبي والحياة فيها

شخص عاري تماماً يسير في شوارع دبي .. ماذا فعل؟! (فيديو)

في عيد ميلادها .. رونالدو يفاجئ جورجينا رودريغيز في دبي (صور)

جورجينا صديقة رونالدو عارية مجددا على شواطئ دبي (شاهد)

“يعاملوننا كالعبيد” .. كشف تفاصيل انتهاكات حقوق العمال في “إكسبو دبي2020”

 

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

شاهد وصلة رقص نادين نجيم بعيد ميلادها في دبي (فيديو)

حياتنا

جورجينا صديقة رونالدو عارية مجددا على شواطئ دبي (شاهد)

حياتنا

ظهر حملها في الشهر الخامس .. جورجينا بالبكيني رفقة رونالدو في دبي (شاهد)

حياتنا

في عيد ميلادها .. رونالدو يفاجئ جورجينا رودريغيز في دبي (صور)

حياتنا

ساعة ميسي في دبي من الذهب الأبيض والألماس تثير الجدل! (شاهد)

حياتنا

حركة محمد رمضان أمام جمهوره في دبي تثير الغضب! (فيديو)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More