“تيك توكر” يوثق أماكن بائعات الهوى في دبي.. ويُحذر من هذا الأمر! (فيديو)

وطن – أثار أحد مشاهير “تيك توك” جدلاً واسعاً بما كشفه عن بائعات الهوى في دبي.

احذر هذا المكان!

وظهر “تيك توكر” بفيديو متداول، وهو يقف بشارع الكويت في دبي، وقال: “لماذا لا يشيلون بائعات الهوى في دبي؟ احذر هذا المكان في دبي”.

وتابع: “تخيل معك عيالك أو زوجتك وطلعت عليك وحدة منهم؟ فاحذر من هذا المكان عشان ما تقع في حرج”.

وسرد الشاب ما حدث معه شخصياً، وأردف: “أمس في الليل وأنا أمشي في شارع الكويت بدبي، جنب فندق سيتي ماكس، في مجموعة بنات. طلعت عليا وحدة منهم وقالت تعال معي الغرفة وأعطيني 300 درهم”.

ناشطون ينقسمون

وختم: “أنا بس مستغرب ليش ما يطردونهم؟”.

وأثار حديث “التيك توكر” جدلاً واسعاً بين الناشطين، فمنهم من اتهمه بتشويه صورة دبي، مطالبين بمحاسبته.

بينما أكد آخرون أن كلامه صحيح، وسخروا بالقول من إنه لو تم التخلص من بائعات الهوى في دبي، فستنتهي السياحة هناك.

ترخيص بيوت الدعارة في دبي

وسبق أن ذكر تقرير العام الماضي. أن السلطات الإماراتية تنوي ترخيص بيوت الدعارة في دبي. عقب إباحة الزنا قانونيًا لتشجيع السياح وخاصة الإسرائيليين منهم على التوافد إلى الإمارة الخليجية.

وقالت مصادر مطلعة في حينها. إن شهية أبو ظبي لجلب المزيد من الإسرائيليين إلى زيارة دبي دفعها للتفكير في شرعنة الزنا وبيوت الدعارة.

وأشارت إلى أن الخطوة التي ستنشر الإفساد والانحلال تحاول السلطات في الامارات بأنها لإنعاش السياحة الخارجية للدولة.

إباحة العلاقات غير المشروعة

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في تشرين أول/نوفمبر الماضي إباحة الزنا والعلاقات غير المشروعة. وإلغاء عقوبات تناول الكحول في دبي.

ونشرت تعديلات قانونية موقعة من رئيس الدولة المجازر مرضيًا خليفة بن زايد شملت السماح لغير المتزوجين بالإقامة معا، وعدم تجريم محاولات الانتحار. وإلغاء أي عقوبات على مسألة تناول الكحول.

وألغت مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة فيما يعرف بـ”جرائم الشرف”، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة مماثلا لأي قضية قتل.

يتزامن ذلك مع توفير السلطات الحاكمة في الإمارات فرص انتشار الرذيلة في المجتمع عبر ترخيص بيوت الدعارة والجنس.

وأكدت تقارير صحافية إسرائيلية مؤخرا توجه عشرات آلاف الشبان الإسرائيليين إلى الإمارات لممارسة الدعارة هناك.

المصدر: (وطن – متابعات)

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