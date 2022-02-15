مباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا watanserb.com
مباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا
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تعرف على موعد مباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

منافسات الدور الثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – يستضيف فريق إنتر ميلان مواجهة القمة القوية والمثيرة أمام منافسه الضيف ليفربول مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثمن النهائي. من مسابقة دوري أبطال أوروبا على ميدان ملعب “سان سيرو”.

موعد مباراة ليفربول وإنتر ميلان

وستنطلق مباراة ليفربول وإنتر ميلان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً. بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر، كما وستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، سوريا، الأردن، السودان.

أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دولة تونس والجزائر والمغرب في تمام الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة ليفربول وإنتر ميلان عبر شبكة قنوات “beIN Sports”. الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء. بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، كما وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على مباراة ليفربول وإنتر ميلان

كما وسيعلق على مجريات أحداث مباراة ليفربول وإنتر ميلان. عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة فريق ليفربول

وسيلعب المدرب الألماني يورغن كلوب في تشكيلة أساسية متوقعة. أمام منافسه المستضيف إنتر ميلان، حيث سيتواجد في حراسة المرمى البرازيلي أليسون بيكر.

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: فيرجيل فان ديك، إبراهيما كوناتي، أندرو روبرتسون، جويل ماتيب، كما وسيأتي في وسط الفريق كلاً من اللاعبين، نابى كيتا، فابينيو، جوردان هندرسون، لكن في هجوم الفريق. سيعتمد المدرب على الثلاثي، محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

تشكيلة فريق إنتر ميلان

وسيدخل المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي المواجهة القوية بتشكيلة أساسية متوقعة. أمام الضيف فريق ليفربول، حيث سيكون في حراسة المرمى سمير هاندانوفيتش.

أما في دفاع تشكيلة الفريق سيأتي كلاً من: روبن جوسينس، دينزل دومفريس، ستيفان دى فرى، بينما في خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، هاكان تشالهان أوغلو، خواكين كوريا، أرتورو فيدال، كما وسيعتمد المدرب. في هجوم الفريق على الثلاثي، لاوتارو مارتينيز، إدين دجيكو، أليكسيس سانشيز.

( المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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