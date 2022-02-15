تعرف على موعد مباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

وطن – يستضيف فريق إنتر ميلان مواجهة القمة القوية والمثيرة أمام منافسه الضيف ليفربول مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثمن النهائي. من مسابقة دوري أبطال أوروبا على ميدان ملعب “سان سيرو”.

موعد مباراة ليفربول وإنتر ميلان

وستنطلق مباراة ليفربول وإنتر ميلان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً. بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر، كما وستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، سوريا، الأردن، السودان.

أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دولة تونس والجزائر والمغرب في تمام الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة ليفربول وإنتر ميلان عبر شبكة قنوات “beIN Sports”. الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

OH YES, WE'RE BACK. 🤩 What are your #UCL dreams for this week? — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 14, 2022

وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء. بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، كما وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على مباراة ليفربول وإنتر ميلان

كما وسيعلق على مجريات أحداث مباراة ليفربول وإنتر ميلان. عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة فريق ليفربول

وسيلعب المدرب الألماني يورغن كلوب في تشكيلة أساسية متوقعة. أمام منافسه المستضيف إنتر ميلان، حيث سيتواجد في حراسة المرمى البرازيلي أليسون بيكر.

أداء خرافي 🧤

شباك نظيفة ⛔️ أليسون – الكبير – أليسون ✨ pic.twitter.com/xToV2dZRqC — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 13, 2022

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: فيرجيل فان ديك، إبراهيما كوناتي، أندرو روبرتسون، جويل ماتيب، كما وسيأتي في وسط الفريق كلاً من اللاعبين، نابى كيتا، فابينيو، جوردان هندرسون، لكن في هجوم الفريق. سيعتمد المدرب على الثلاثي، محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

تشكيلة فريق إنتر ميلان

وسيدخل المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي المواجهة القوية بتشكيلة أساسية متوقعة. أمام الضيف فريق ليفربول، حيث سيكون في حراسة المرمى سمير هاندانوفيتش.

😎 QUIZ TIME! Test your knowledge of the season so far 👇#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 14, 2022

أما في دفاع تشكيلة الفريق سيأتي كلاً من: روبن جوسينس، دينزل دومفريس، ستيفان دى فرى، بينما في خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، هاكان تشالهان أوغلو، خواكين كوريا، أرتورو فيدال، كما وسيعتمد المدرب. في هجوم الفريق على الثلاثي، لاوتارو مارتينيز، إدين دجيكو، أليكسيس سانشيز.

( المصدر: وطن + تويتر)