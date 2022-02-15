تطورات جديدة في قضية اغتصاب كريستيانو رونالدو فتاة بفندق في لاس فيجاس (صور)

وطن – ذكرت تقارير صحفية، أنّ شرطة لاس فيغاس امتنعت عن اعتقال كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد توقيع مذكرة توقيف بتهمة الاعتداء الجنسي، وفقًا لمحضر المحكمة.

واعتقدت الشرطة التي تحقق مع كريستيانو رونالدو بشأن اغتصاب مزعوم أن لديها أدلة كافية للقبض عليه لكن المدعي العام أوقفها.

واتهمت كاثرين مايورغا رونالدو باغتصابها في غرفة بفندق في لاس فيجاس عام 2009. وهو ادعاء نفيه مرارًا وتكرارًا من قبل المهاجم البرتغالي ومحاميه.

الآن، تدعي وثيقة محكمة أن رجال الشرطة في لاس فيجاس – حيث قيل أن الحادث المزعوم قد وقع – وقعوا على مذكرة توقيف رونالدو بتهمة الاعتداء الجنسي.

وفقًا للوثائق، يُزعم أن المدعي العام لمقاطعة كلارك ستيف ولفسون قد رفض القضية.

في محضر المحكمة الذي حصلت عليه صحيفة The Sun، قالت محامية مايورغا “ليزلي مارك ستوفال”: “ما حدث عندما تم تقديم [مذكرة الاعتقال] إلى مكتب المدعي العام، أنّ السيد ولفسون رفض المقاضاة”.

وقالت: “لم يذكر سبب قراره الرفض وأي شيء – أي حجة هي مجرد تكهنات. كان ذلك ضمن قانون التقادم”.

قال رونالدو مرة أخرى في عام 2018 إن اتهامه بالاغتصاب كان “ضد كل ما أنا عليه وأؤمن به”.

وذكر وقتها: “أنفي بشدة الاتهامات الموجهة لي. والاغتصاب جريمة بشعة تتعارض مع كل ما أنا عليه وما أؤمن به”.

(المصدر: ذا صن)

اقرأ أيضاً: