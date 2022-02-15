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تطورات جديدة في قضية اغتصاب كريستيانو رونالدو فتاة بفندق في لاس فيجاس (صور)

كتب باسل النجار
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وطن – ذكرت تقارير صحفية، أنّ شرطة لاس فيغاس امتنعت عن  اعتقال كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد توقيع مذكرة توقيف بتهمة الاعتداء الجنسي، وفقًا لمحضر المحكمة.

واعتقدت الشرطة التي تحقق مع كريستيانو رونالدو بشأن اغتصاب مزعوم أن لديها أدلة كافية للقبض عليه لكن المدعي العام أوقفها.

واتهمت كاثرين مايورغا رونالدو باغتصابها في غرفة بفندق في لاس فيجاس عام 2009. وهو ادعاء نفيه مرارًا وتكرارًا من قبل المهاجم البرتغالي ومحاميه.

الآن، تدعي وثيقة محكمة أن رجال الشرطة في لاس فيجاس – حيث قيل أن الحادث المزعوم قد وقع – وقعوا على مذكرة توقيف رونالدو بتهمة الاعتداء الجنسي.

وفقًا للوثائق، يُزعم أن المدعي العام لمقاطعة كلارك ستيف ولفسون قد رفض القضية.

في محضر المحكمة الذي حصلت عليه صحيفة The Sun، قالت محامية مايورغا “ليزلي مارك ستوفال”: “ما حدث عندما تم تقديم [مذكرة الاعتقال] إلى مكتب المدعي العام، أنّ السيد ولفسون رفض المقاضاة”.

وقالت: “لم يذكر سبب قراره الرفض وأي شيء – أي حجة هي مجرد تكهنات. كان ذلك ضمن قانون التقادم”.

قال رونالدو مرة أخرى في عام 2018 إن اتهامه بالاغتصاب كان “ضد كل ما أنا عليه وأؤمن به”.

وذكر وقتها: “أنفي بشدة الاتهامات الموجهة لي. والاغتصاب جريمة بشعة تتعارض مع كل ما أنا عليه وما أؤمن به”.

(المصدر: ذا صن

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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