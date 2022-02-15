بوتين يواصل إهاناته المُتَعمدة للزعماء .. أحرج المستشار الألماني على الهواء (فيديو)

وطن – واصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إهاناته التي بدا واضحا أنها متعمدة للزعماء والمسؤولين الغربيين الذين يلتقيهم، على خلفية الأزمة الأوكرانية وتقارير عن نية موسكو غزو أوكرانيا.

والتقى بوتين صباح اليوم، الثلاثاء، المستشار الالماني أولاف شولتس، في الكرملين بأول لقاء يجمع بينهما.

بوتين يمشي تاركًا خلفه المستشار الألماني في مخالفة واضحة للبروتوكول! pic.twitter.com/FSK9V96Gzw — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 15, 2022

وتعمد بوتين مخالفة البروتوكول الرسمي حيث مشى تاركًا خلفه المستشار الألماني. ولوح إليه بيده أن يلحق به إلى الداخل وهو ما اعتبره البعض إهانة متعمدة من قبل بوتين لشولتس.

ويشار إلى أنه قبل أيام كرر بوتين الأمر ذاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

سبقه ماكرون

ويوم 8 فبراير الجاري تحديدا انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو مثير للجدل وثق جانبا من اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث كانا يناقشان أزمة أوكرانيا.

دون انتظاره.. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللحاق به إلى داخل إحدى الغرف من أجل استكمال المحادثات#شاهد واحكم.. هل تعمد #بوتين إهانة #ماكرون؟ pic.twitter.com/aaEa0tBhAj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 8, 2022

ويظهر المقطع الذي رصدته (وطن) وقتها، بوتين أثناء المؤتمر الذي عقده مع نظيره الفرنسي في الكرملين، وسط حضور صحفي كبير.

وأثناء المؤتمر تحرك بوتين من على منصته دون انتظار ماكرون. وأشار إليه بيده ليلحق به إلى الداخل لأجل استكمال المناقشات بينهما.

بينما الأمر الذي اعتبره ناشطون إهانة متعمدة من قبل الرئيس الروسي، لإيمانويل ماكرون.

وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء:”تعامل معه وكأنه كانيش نوع من الكلاب المنزلية.”

هذا وقال بوتين خلال لقائه المستشار الألماني اليوم: “سنخصص جزءًا كبيرًا من الوقت لمناقشة الوضع في أوروبا. من حيث الأمن، والوضع المتعلق ايضا بالأحداث حول أوكرانيا”.

كما أضاف: “روسيا كانت موردا موثوقا لموارد الطاقة لفترة طويلة جدا، لم يكن هناك فشل واحد في كل العقود. كل شيء يتم وفقا لمبادئ السوق، ولا توجد أسئلة أو شكوك في هذا الموضوع”.

من جانبه قال المستشار الألماني شولتس: “عندما يكون الوضع الأمني معقدا في أوروبا ينبغي علينا أن نتحاور وأنا سعيد بأن ذلك أصبح ممكنا”.

محادثات مطولة

كما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن المباحثات الروسية الألمانية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس ستكون مطولة.

مشيرا إلى أن قائدي البلدين سيبحثان الضمانات الأمنية لروسيا والتوتر غير المسبوق في أوروبا.

كما قال “بيسكوف” للصحفيين: “من الممكن جدا أن نتوقع أن المفاوضات ستكون طويلة.”

وتابع:”هناك مواضيع عديدة للمناقشة: التوترات غير المسبوقة في أوروبا، وموضوع الضمانات الأمنية”.

بينما تأتي زيارة شولتس إلى موسكو تتويجا لحملة برلين الدبلوماسية المكثفة التي تهدف إلى إيجاد تسوية سلمية للأزمة حول أوكرانيا. حيث زار المستشار الألماني كييف أمس وغادرها اليوم متوجها إلى موسكو.

(المصدر: وطن – تويتر)

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