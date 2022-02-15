الناشطة الصحراوية “سلطانة خيا” تفشل مسرحية مجلس حقوق الإنسان المخزني بعد 452 يوما من حصارها (شاهد)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر كيف أفشلت الناشطة الصحراوية الشهيرة “سلطانة خيا”، مسرحية ما يسمى مجلس حقوق الإنسان التابع لنظام المخزن المغربي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، رفض الناشطة سلطانة خيا استقبال المجلس المزعوم الذي افتكر الحضور بعد أكثر من 452 يوما على حصارها في منزلها.

🔻 سلطانة خيا ترفض استقبال وفد تابع للمملكة المغربية(عملاء المخزن) الذين طرقوا بابها باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي لإجراء فحصات طبية وسمع ما تريد.

لماذا تأخرة هذه الزيادة بعد 452 يوم من الحصار القمعي؟!.

مهزلة ومسرحية من مسرحيات المخزن الفاشلة. pic.twitter.com/EMuJprigvN — sidi | سيدي (@seida_med) February 15, 2022

من جانبها، قالت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، التابعة للبوليساريو، في بيان أصدرته الاثنين. “إن الناشطة الصحراوية خيا، وأفراد عائلتها المحاصرين منذ يوم 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، رفضوا رفضاً باتاً السماح للوفد المغربي بدخول البيت. مؤكدين عدم اعترافهم بالسلطة المغربية وبجميع هيئاتها المتواطئة في الاحتلال”.

وفي مطلع ديسمبر 2021، كشفت الناشطة الصحراوية، سلطانة خيا، أن الأمن المغربي قام بحقنها بحقنة ثانية مجهولة بعدما هاجم منزلها واعتدى على جميع أفراد عائلتها.

وقالت الناشطة في تغريدة، عبر حسابها على “تويتر”: “تم فجر اليوم الأحد 05/12/2121 هجوم بربري على منزلى من طرف عناصر تابعين للأجهزة المغربية. والإعتداء على جميع أفراد الأسرة بما فيهم أمي أمتوا وتم حقنى بحقنة ثانية مجهولة”.

عـــــــــــاجل

🔴تم فجر اليوم الأحد 05/12/2121 هجوم بربري على منزلى من طرف عناصر تابعين للأجهزة المغربية والإعتداء على جميع أفراد الأسرة بما فيهم أمي أمتوا وتم حقنى بحقنة ثانية مجهولة — الحساب الرسمي سلطانة سيد إبراهيم خيا Sultana Khaya (@Sultanakhayya1) December 5, 2021

كما نشر ناشط صحراوي مدافع عن القضية الوطنية ضد الاحتلال المغربي، فيديو يتحدث عن تفاصيل الاعتداء على خيا وعائلتها عبر حسابه على تويتر. مؤكدا من خلالها إنها في خطر.

⭕حصار ظالم وجرائم مستمرة…

تم الهجوم فجر هذا اليوم الأحد 05/12/2021 على الساعة الرابعة فجرا على منزل عـــــــــــائلة المدافعة عن حقوق الإنسان #سلطانة_خيا من طرف عناصر تابعين للأجهزة القمعية المغربية المحاصرة للمنزل منذ 19 نوفمبر 2020#عائلة_أهل_خيا_في_خطر pic.twitter.com/s5NUng7s7L — said (@said_rasd10) December 5, 2021

حصار مستمر

يذكر أن الناشطة خيا وعائلتها يعيشون ظروفا صعبة للغاية نتيجة الحصار المستمر من طرف سلطات المخزن. التي تواصل اعتداءاتها اليومية في حقهم منذ 452 يوما. انتقامًا من مواقفهم السياسية المطالبة بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال.

ويواصل المخزن المغربي حصاره المضروب على الناشطة سلطانة خيا وعائلتها. متجاهلاً الدعوات الدولية المطالبة بوقف هذه الممارسات الخطيرة.

وأطلقت منظمة ”أكات” الفرنسية حملة إلكترونية، أواخريناير/كانون الثاني 2022. من أجل رفع الحصار والتضييق الذي تتعرض له الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها من قبل قوات الاحتلال المغربي.

ودعت المنظمة الفرنسية المختصة في مناهضة التعذيب، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن إلى التدخل العاجل. لوضع حد للاعتداءات المتكررة في حق الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وأفراد عائلتها. في سياق الهجمات المغربية التي تستهدف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.

ويوم 27 يناير/كانون الثاني 2022، وجهت أكثر من 300 منظمة حقوقية عضو في مجموعة جنيف للدعم من أجل حماية وترقية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. رسالة للنظام المغربي دعته فيها إلى التخلي عن سياساته الاستعمارية. وتطبيق القانون الدولي.

بينما دعت المنظمات غير الحكومية وعددها 306 في بيان لها “حاملي اللائحة الخاصة بالصحراء الغربية في مجلس الأمن الدولي. إلى إدراج أبعاد حقوق الإنسان وسيادة القانون في مهمة البعثة الأممية لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).

(المصدر: تويتر – وطن)

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