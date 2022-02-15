الناشطة الصحراوية سلطانة خيا watanserb.com
رفضت الناشطة سلطانة خيا استقبال مجلس حقوق الإنسان المخزني بعد 452 يوما من حصارها
الهدهد

الناشطة الصحراوية “سلطانة خيا” تفشل مسرحية مجلس حقوق الإنسان المخزني بعد 452 يوما من حصارها (شاهد)

كتب سالم حنفي
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر كيف أفشلت الناشطة الصحراوية الشهيرة “سلطانة خيا”، مسرحية ما يسمى مجلس حقوق الإنسان التابع لنظام المخزن المغربي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، رفض الناشطة سلطانة خيا استقبال المجلس المزعوم الذي افتكر الحضور بعد أكثر من 452 يوما على حصارها في منزلها.

من جانبها، قالت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، التابعة للبوليساريو، في بيان أصدرته الاثنين. “إن الناشطة الصحراوية خيا، وأفراد عائلتها المحاصرين منذ يوم 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، رفضوا رفضاً باتاً السماح للوفد المغربي بدخول البيت. مؤكدين عدم اعترافهم بالسلطة المغربية وبجميع هيئاتها المتواطئة في الاحتلال”.

وفي مطلع ديسمبر 2021، كشفت الناشطة الصحراوية، سلطانة خيا، أن الأمن المغربي قام بحقنها بحقنة ثانية مجهولة بعدما هاجم منزلها واعتدى على جميع أفراد عائلتها.

وقالت الناشطة في تغريدة، عبر حسابها على “تويتر”: “تم فجر اليوم الأحد 05/12/2121 هجوم بربري على منزلى من طرف عناصر تابعين للأجهزة المغربية. والإعتداء على جميع أفراد الأسرة بما فيهم أمي أمتوا وتم حقنى بحقنة ثانية مجهولة”.

كما نشر ناشط صحراوي مدافع عن القضية الوطنية ضد الاحتلال المغربي، فيديو يتحدث عن تفاصيل الاعتداء على خيا وعائلتها عبر حسابه على تويتر. مؤكدا من خلالها إنها في خطر.

حصار مستمر

يذكر أن الناشطة خيا وعائلتها يعيشون ظروفا صعبة للغاية نتيجة الحصار المستمر من طرف سلطات المخزن. التي تواصل اعتداءاتها اليومية في حقهم منذ 452 يوما. انتقامًا من مواقفهم السياسية المطالبة بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال.

ويواصل المخزن المغربي حصاره المضروب على الناشطة سلطانة خيا وعائلتها. متجاهلاً الدعوات الدولية المطالبة بوقف هذه الممارسات الخطيرة.

وأطلقت منظمة ”أكات” الفرنسية حملة إلكترونية، أواخريناير/كانون الثاني 2022. من أجل رفع الحصار والتضييق الذي تتعرض له الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها من قبل قوات الاحتلال المغربي.

ودعت المنظمة الفرنسية المختصة في مناهضة التعذيب، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن إلى التدخل العاجل. لوضع حد للاعتداءات المتكررة في حق الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وأفراد عائلتها. في سياق الهجمات المغربية التي تستهدف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.

ويوم 27 يناير/كانون الثاني 2022، وجهت أكثر من 300 منظمة حقوقية عضو في مجموعة جنيف للدعم من أجل حماية وترقية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. رسالة للنظام المغربي دعته فيها إلى التخلي عن سياساته الاستعمارية. وتطبيق القانون الدولي.

بينما دعت المنظمات غير الحكومية وعددها 306 في بيان لها “حاملي اللائحة الخاصة بالصحراء الغربية في مجلس الأمن الدولي. إلى إدراج أبعاد حقوق الإنسان وسيادة القانون في مهمة البعثة الأممية لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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