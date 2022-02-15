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الشرطة الفلبينية تزعم إحباط مخطط لحماس لاستهداف إسرائيليين في الفلبين
الهدهد

الشرطة الفلبينية تزعم إحباط مخطط لحركة “حماس” لاستهداف إسرائيليين في البلاد

كتب سالم حنفي
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.وطن  – قالت الشرطة الوطنية الفلبينية (PNP) اليوم الثلاثاء أنها كشفت خطة مزعومة لأحد عناصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كان يهدف “لتأسيس موطئ قدم” في الفلبين من خلال التحريض على العنف الذي يستهدف الإسرائيليين في البلاد.

ووفقا لما نقله صحيفة “إنكوايرر” الفلبينية، نقلاً عن تقرير صادر عن مدير شرطة مجموعة المخابرات العميد نيل ألينسانغان ، أن “المؤامرة تم الكشف عنها من خلال معلومات كشف عنها خلال اتصال مواطن محلي مع شخص فلسطيني في البلاد”.

وقال ألينسانغان: “مصدرنا الفلبيني حدد ناشط حماس على أنه” بشير “الذي ورد أنه كان يحاول إقامة موطئ قدم في الفلبين مع تعهدات بتقديم الدعم المالي لبعض الجماعات التهديدية المحلية. بما في ذلك المتطرفون المتشددون الذين لهم صلات بالمنظمات الإرهابية الدولية”.

رحلات من الفلبين إلى ماليزيا

ووفقا للصحيفة، فقد زعم “التنسيق وتبادل المعلومات مع نظراء أجانب ومحليين أن اسم البشير الحقيقي هو “فارس الشكلي”. الذي يُزعم أنه رئيس قسم الاتصال الخارجي في حماس. كما أن لديه نشرة حمراء من الانتربول ومتهم بجريمة دعم الإرهاب اللوجيستي”، بحسب بيان الشرطة.

وكشفت السلطات ، نقلاً عن التقرير ، أن “المصدر الفلبيني قام بعدة رحلات إلى ماليزيا في الفترة من 2016 إلى 2018. حيث التقى “بشير” لبحث إمكانية شن هجمات ضد إسرائيليين في البلاد مقابل مساعدة مالية من حماس”.

وادعى التقرير أنه “في عام 2016 ، بدأ فارس الشكلي في إعداده ليكون جهة اتصال محلية في الفلبين وقدم له تدريبًا نظريًا على صنع القنابل في أحد اجتماعاتهم في ماليزيا. في أواخر عام 2017 ، أعرب فارس الشكلي عن نيته مع المصدر لتجنيد فلبينيين لهم صلات بجماعات التهديد المحلية. التي سيتم استخدامها لقتل اليهود الموجودين في البلاد. وتنظيم التجمعات في سفارات مختارة ونشر دعاية بالفيديو مقابل الدعم المالي” .

وقالت الصحيفة أنه في عام 2018 ، تم إلقاء القبض على كيميائي عراقي. يزعم أنه مرتبط بشكل وثيق بحركة حماس في بامبانجا. تم ترحيله بعد فترة وجيزة.

(المصدر: إنكوايرر – ترجمة وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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