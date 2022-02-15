الدبلوماسية لا يزال بإمكانها حل الأزمة .. هل تراجع بوتين عن غزو أوكرانيا؟ (صور)

وطن – استضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، المستشار الألماني بعد أن أشار الكرملين إلى أنه لا يزال من الممكن للدبلوماسية تجنب ما قال مسؤولون غربيون إنه قد يكون غزوًا وشيكًا لأوكرانيا.

وفي إشارة أخرى محتملة إلى أن الكرملين يرغب في تهدئة الوضع، أعلنت روسيا أن بعض الوحدات المشاركة في التدريبات العسكرية ستبدأ في العودة إلى قواعدها.

لكن بحسب تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” عن الأزمة فإنه لا يزال هناك الكثير من الغموض بشأن نوايا روسيا. وكيف ستنتهي الأزمة بشأن أوكرانيا.

ماذا تقول الحكومة الروسية؟

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن بعض الوحدات المشاركة في التدريبات ستبدأ في العودة إلى قواعدها. لكن لم يتضح على الفور أين تم نشر هذه القوات بالضبط أو كم عدد المغادرين.

بينما جاءت هذه الأنباء بعد يوم من قول مسؤولين غربيين إن بعض القوات والمعدات العسكرية كانت تتجه نحو الحدود، مما أدى إلى تشويش الصورة.

وتنفي روسيا أن لديها أي خطط لغزو أوكرانيا، على الرغم من وضع قوات على حدود أوكرانيا في الشمال والجنوب والشرق. وإطلاق مناورات عسكرية مكثفة في مكان قريب.

وحشدت روسيا أكثر من 130 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا. بينما وافقت أمريكا على أنه لا يزال هناك احتمال لمسار دبلوماسي للخروج، واستمرت واشنطن ولندن وحلفاء آخرون في تحذيراتهم من أن تلك القوات يمكن أن تتحرك في أوكرانيا في أي لحظة.

وفي اجتماع مع بوتين يوم الاثنين، أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى أن روسيا مستعدة لمواصلة الحديث عن المظالم الأمنية التي أدت إلى الأزمة.

وردا على سؤال، اليوم الثلاثاء، حول عودة القوات إلى القواعد الدائمة بعد التدريبات. شدد “لافروف” على أن روسيا تجري مناورات عسكرية “على أراضيها ووفقًا لخططها الخاصة. فإنها تبدأ وتستمر وتنتهي كما هو مخطط لها”.

بينما عبر قادة أوكرانيا عن شكوكهم بهذا الأمر.

ماذا يحدث على الجبهة الدبلوماسية؟

كما والتقى المستشار الألماني أولاف شولتز ببوتين في موسكو، بعد يوم من زيارته للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كييف في عرض للتضامن.

ويوم الاثنين، طالب “شولتز” من روسيا بـ “خطوات واضحة لتهدئة التوترات الحالية”.

وشدد على الوحدة الغربية في الاستعداد لفرض عقوبات صارمة إذا توغلت روسيا أكثر في أوكرانيا.

وقال شولز “نحن في وضع يسمح لنا في أي يوم باتخاذ القرارات اللازمة”.

وأضاف: “لا ينبغي لأحد أن يشك في تصميم واستعداد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وألمانيا والولايات المتحدة. على سبيل المثال ، عندما يتعلق الأمر بما يجب القيام به إذا كان هناك عدوان عسكري ضد أوكرانيا”.

وتابع:”ثم سنتصرف بعد ذلك ، وستكون هناك إجراءات بعيدة المدى سيكون لها تأثير كبير على احتمالات التنمية الاقتصادية لروسيا.”

كما التقى وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو. الذي يترأس حاليًا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، لافروف في موسكو.

وقال “راو” إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عرضت إجراء محادثات متعددة الأطراف بهدف تخفيف التوترات.

ماذا يريد المحامون الروس؟

وتابع تقرير “أسوشيتد برس” التحليلي للأزمة ألأوكرانية أن المشرعون الروس دعو بوتين إلى الاعتراف بالمناطق التي يسيطر عليها المتمردون في شرق أوكرانيا. وهما جمهوريتا دونيتسك ولوهانسك، وهما دولتان مستقلتان.

كما صوت مجلس “الدوما” ـ مجلس النواب بالبرلمان الروسي ـ ، يوم الثلاثاء على تقديم استئناف إلى بوتين بهذا المعنى. قدمه الحزب الشيوعي الروسي في وقت سابق.

بينما قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق الثلاثاء، إن مسألة الاعتراف بالجمهوريات المعلنة من جانب واحد “مهمة جدًا جدًا للجمهور”.

لكن لم يتضح ما هي العواقب التي قد تترتب على التصويت.

ماذا يقول حلفاء الناتو؟

من ناحيتها قالت وزيرة الخارجية البريطانية “ليز تروس”، إن الغزو الروسي لأوكرانيا “قد يكون وشيكا” ، لكن لا يزال هناك متسع من الوقت لبوتين “للابتعاد عن حافة الهاوية”.

وتابعت “تروس” قبل إعلان روسيا عن سحب بعض الوحدات العسكرية “نعتقد أن فلاديمير بوتين لم يتخذ قرارًا بعد بشأن غزو أوكرانيا. نعتقد أنه من المرجح للغاية “.

وأضافت لشبكة سكاي نيوز:”هناك أعداد ضخمة من القوات مصطفة على الحدود. نحن نعلم أنهم في وضع يسمح لهم بمهاجمة وشيكة ، لكن لا يزال بإمكانه تغيير رأيه وهذا هو سبب أهمية الدبلوماسية.”

وأوضحت: “ما نتوقعه خلال الأيام القليلة المقبلة هو أنه قد تكون هناك محاولة لعملية علم زائف لخلق ذريعة للادعاء بأن الأوكرانيين يهاجمونهم ، حتى يكون لدى الروس تبرير لغزو أوكرانيا”.

وفي أوسلو ، قالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفلدت إن “هجومًا روسيًا على أوكرانيا قد يكون وشيكًا”.

وجاءت تصريحات هويتفيلدت في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا عن إعادة بعض الوحدات إلى قواعدها.

كما قال وزير الدفاع “أود روجر إينوكسن”، إن النرويج تعزز مساهمتها في ليتوانيا بما يتراوح بين 50 و 60 جنديًا لتعزيز وجود الحلفاء في دول البلطيق. مضيفا أنه سيتم إرسال الوحدة إلى هناك لمدة ثلاثة أشهر ، مع إمكانية التمديد.

ما هو الشعور في موسكو؟

بينما حذرت الولايات المتحدة من أن روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا في أي يوم، فإن قرع طبول الحرب لم يُسمع في موسكو. حيث لا يتوقع النقاد والناس العاديون على حد سواء أن يهاجم بوتين جار روسيا السوفيتي السابق.

ووصف الكرملين تحذيرات الولايات المتحدة من هجوم وشيك بأنها “هستيريا” و “عبثية”. ويعتقد العديد من الروس أن واشنطن تعمد إثارة الذعر وإثارة التوترات لإثارة الصراع لأسباب داخلية.

إن خطاب بوتين الغاضب بشأن خطط الناتو للتوسع إلى “عتبة” روسيا ورفضه سماع مخاوف موسكو قد ضرب وتراً حساساً لدى الجمهور ، مستفيداً من إحساس بالخيانة من قبل الغرب بعد نهاية الحرب الباردة والشكوك الواسعة حول المخططات الغربية.

(المصدر: أسوشيتد برس)

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