إنترسيبت: السعودية تبتز “بايدن” وترفض زيادة انتاج النفط قبيل التجديد النصفي وخبراء: الحل في إيران

وطن – كشف موقع “إنترسيبت” الأمريكي بأن السعودية رفضت طلبا للرئيس الأمريكي جوبايدن بزيادة إنتاج النفط مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في 8نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مؤكدا بأن السعودية تعاقب الديمقراطيين بهذا الفعل.

مكالمة بين بايدن والملك سلمان

وقال الموقع في تقرير له أعده الكاتب “كين كليبنشتاين”، إنه الأسبوع الماضي ، أجرى الرئيس جو بايدن مكالمة رفيعة المستوى مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في محاولة لاستعادة العلاقة جزئيًا مع المملكة العربية السعودية. لافتا إلى أنه بحسب بيان البيت الأبيض، أكد بايدن خلال الاتصال، استعداد الولايات المتحدة لمساعدة السعودية فيما يسمى بالعمليات الدفاعية ضد الحوثيين في اليمن. في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على الإمارات والسعودية

وأشار البيان إلى مناقشة إنتاج المملكة النفطي، الذي ظل منخفضًا منذ أن رفضت السعودية طلب بايدن زيادته في أغسطس. حيث جاء في البيان: “كرر الزعيمان التزام الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية”.

ووفقا للتقرير، استخدم البيان السعودي لغة مماثلة، حيث جاء فيه أنه “فيما يتعلق بأسواق الطاقة والنفط ، شدد خادم الحرمين الشريفين (سلمان) على أهمية الحفاظ على التوازن والاستقرار في أسواق النفط، إلا أنه أضاف تفصيلاً رئيسياً لم يرد ذكره في نسخة البيت الأبيض. حيث قال البيان السعودي أن الملك سلمان “سلط الضوء على دور اتفاقية أوبك بلس التاريخية … وأهمية الحفاظ على الاتفاقية”.

رفض السعودية زيادة إنتاج الغاز

ونقل الموقع عن خبراء قولهم إن الإشارة إلى اتفاقية منظمة البلدان المصدرة للنفط – الترتيب الذي تحدد بموجبه الدول الأعضاء المنتجة للنفط أسعار النفط. والذي تمارس عليه السعودية نفوذًا كبيرًا كأكبر منتج للنفط – هو إشارة إلى تراجع المملكة مرة أخرى لزيادة الإنتاج. مشيرا إلى أنه بعد وقت قصير من المكالمة، عزت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع أسعار الغاز إلى رفض المملكة العربية السعودية “المزمن” لزيادة الإنتاج.

وقالت إيلين والد، زميلة بارزة في أتلانتيك كاونسل، لصحيفة إنترسبت في رسالة بالبريد الإلكتروني: “قراءتي للفرق هي أن ما حدث هو أن البيت الأبيض ضغط من أجل أوبك / أوبك + و / أو المملكة العربية السعودية لزيادة إنتاج النفط”. كان رد المملكة العربية السعودية أنها تعمل في حدود التزاماتها تجاه أوبك +. كما أنني لا أرى المملكة العربية السعودية تدفع باتجاه إعادة التفاوض على الصفقة للسماح بزيادات أكبر في الإنتاج “.

وأوضحت أنه نتيجة لذلك، يمكن أن تستمر أسعار الغاز المرتفعة في انتخابات التجديد النصفي. حيث كان لها تاريخياً تأثير حاد على سلوك الناخبين. حيث ربما كان المثال الأكثر شهرة على ذلك خلال أزمة النفط عام 1979. عندما تباطأ إنتاج النفط في أعقاب الثورة الإيرانية. مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط. لافتة إلى انه في السابق في السبعينيات قامت دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، بتقييد صادرات النفط كسلاح سياسي في منافسة ضد إسرائيل.

وقال متحدث باسم الإدارة الأمريكية للموقع إن المملكة العربية السعودية لعبت تاريخيًا دورًا حيويًا في ضمان تزويد أسواق الطاقة العالمية بشكل جيد لدعم الاقتصادات القوية والمرنة. مضيفا: “”أشار الرئيس إلى أن هذا مهم بشكل خاص الآن، خلال هذا الوقت من عدم الاستقرار الجيوسياسي والانتعاش العالمي.”

ويقول الخبراء إنه حتى إذا كان السعوديون قلقون حقًا بشأن الانضمام إلى أوبك بلس، فهناك طرق أخرى يمكنهم من خلالها خفض أسعار النفط لكنهم يرفضون القيام بذلك.

تجنب بايدن إلقاء اللوم على السعودية

وقال سمير مدني، محلل النفط السعودي والمؤسس المشارك لشركة تانكر تراكرز، للموقع إن أوبك بلس ليست مشكلة،

موضحا أنه “يمكن للسعوديين أن يصنعوا أو يكسروا سوق النفط ببساطة. عن طريق تقرير ما سيتم شحنه إلى الولايات المتحدة” دون المساس بمستويات الإنتاج. يمكن للمملكة ببساطة أن تختار تصدير كميات أكبر من النفط الذي تم إنتاجه بالفعل إلى الولايات المتحدة”.

وأكد الموقع في تقريره على أن أسعار النفط عند أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات. حيث أصبحت هذه القضية مصدر قلق شديد للديمقراطيين. لدرجة أن البيت الأبيض وكبار المشرعين الديمقراطيين يفكرون، حسبما ورد، في إعفاء ضريبة الغاز الفيدرالية.

ولفت الموقع إلى أنه على الرغم من المخاوف الواضحة ، تجنب بايدن إلى حد كبير إلقاء اللوم على المملكة العربية السعودية علنًا. لكن في أكتوبر الماضي، ألمح إلى رفضه الاجتماع مباشرة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. فيما يتعلق برفض ضخ المزيد من النفط. ”

وقال الموقع إنه يس سراً أن محمد بن سلمان فضل إدارة ترامب، بعد أن ادعى أن لديه صهر ترامب وكبير مساعديه جاريد كوشنر ” في جيبه. كما أنه عندما طلب الرئيس دونالد ترامب زيادة في إنتاج النفط قبيل انتخابات التجديد النصفي لعام 2018. ولاحقًا لتقليل إنتاج النفط لحماية صناعة النفط الصخري المحلية، امتثل محمد بن سلمان.

عقوبات اقتصادية على الولايات المتحدة

من جانبه، قال أحد كبار أعضاء الكونجرس الديمقراطيين للموقع شريطة عدم الكشف عن هويته. حيث إنه يفتقر إلى الإذن بالتحدث علانية، إنه “بالنظر إلى الدعم الهائل الذي قدمته إدارة بايدن للسعوديين. فإن كسر التزام الحملة الرئيسي لإعادة تقييم العلاقة ، تتوقع منهم أن يكونوا أكثر فائدة.” وذهب المسؤول إلى حد وصف رفض السعوديين زيادة الإنتاج بأنه “عقوبات اقتصادية” على الولايات المتحدة.

وأشار الموقع إلى أنه قبل عدة أيام من اتصال بايدن والملك سلمان ، سافر جاريد كوشنر إلى الشرق الأوسط. واجتمع مع محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو ، في مقر شركة النفط الحكومية في الظهران. موضحا انه من غير المعروف ما ناقشوه. وردا على سؤال حول الغرض من الاجتماعات، لم يرد كوشنر ولا شركته على طلبات للتعليق.

وشدد الموقع على انه إذا كان رفض زيادة صادرات النفط له دوافع سياسية. فمن غير الواضح ما هو الحل، باستثناء التخلي عن عادتنا في استخدام الوقود الأحفوري.

وقالت تريتا بارسي، نائبة الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي، إن الصراع يبرز أهمية رفع العقوبات عن إيران. – وهي منتج نفط رئيسي آخر يمكن أن يعمل معه بايدن للتخلص من رفض الرياض زيادة صادرات النفط.

وأكدت “بارسي” على أنه “تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني). في أنها يمكن أن تساعد في تقليل الاعتماد الأمريكي على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقابليتها للتأثر”. سيكون لدى المملكة العربية السعودية قدرة أقل على إلحاق الضرر بالولايات المتحدة بسلاحها النفطي إذا عاد النفط الإيراني إلى الأسواق”.

(المصدر: إنترسيبت – ترجمة وطن)

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