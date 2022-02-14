يخضع والده الأمير للإقامة الجبرية .. الملكة نور تنشر أول صورة لحفيدها الجديد (شاهد)

وطن – أكدت الملكة نور الحسين زوجة ملك الأردن الراحل، الأنباء التي تم تداولها مؤخرا عن ولادة طفل جديد لنجلها الأمير حمزة بن الحسين. الموضوع تحت الإقامة الجبرية منذ العام الماضي بعد الأزمة الأخيرة مع شقيقه والتي تسببت بتوتر كبير في الأردن.

ونشرت الملكة نور عبر حسابها الرسمي بتويتر، صورة لابنها الأمير حمزة مع طفله الجديد المولود حديثا.

Life’s joyful blessings and infinite gratitude. pic.twitter.com/RAIZkcpiej — Noor Al Hussein (@QueenNoor) February 14, 2022

كما علقت عليها باللغة الإنجليزية بما نصه “Life’s joyful blessings and infinite gratitude.” حيث تمنت للطفل البركة والسعادة في حياته.

وقوبلت تغريدة الملكة نور بتفاعل واسع من الأردنيين، الذين هنأوها وهنأوا الأمير حمزة بقدوم المولود الجديد. مشيرين إلى أنهم كانوا ينتظرون تغريدة الملكة تلك والتي أكدت الأنباء التي تم تداولها قبل أيام.

الأمير حمزة يرزق بمولود جديد

ويشار إلى أنه الأسبوع الماضي، انتشر بيان منسوب للديوان الملكي الأردني، يفيد بقدوم مولود جديد للأمير حمزة بن الحسين.

الأمير حمزة والأميرة بسمة يرزقان بمولود، أسمياه محمد — الأردنية نت (@alurdunyya) February 8, 2022

بينما البيان الذي تداوله العديد من الأردنيين ونسبوه للديوان الملكي الأردني، أفاد بأن الأمير حمزة وزوجته الأميرة بسمة رزقا بمولود جديد أسمياه محمد.

كما انهالت التبريكات على الأمير حمزة بهذه المناسبة، اتضح لـ(وطن) أن الديوان الملكي الأردني لم ينشر أي بيان كهذا، ما تسبب في جدل واسع وقتها.

ظهور جديد للأمير حمزة ومسدس على جانبه

كما تداول النشطاء قبل أيام أيضا صورة قالوا إنها لأحدث ظهور للأمير حمزة بن الحسين.

وبحسب ناشطين فإن صورة الأمير حمزة، التقطت له منذ شهرين، ويظهر فيها وهو يجلس في حديقة قصر واسعة ويشعل نارا لأجل التدفئة، ويحمل مسدساً على جانبه.

صورة حديثة للحر ابن ابيه الامير حمزة بن الحسين من شهرين #freeprincehamzah #نريد_الامير_حمزة_حرآ https://t.co/x0wApJD2lQ — أردنية (@Shadw91447250) February 8, 2022

فيما لم يتسنى لنا معرفة زمن التقاط هذه الصورة على وجه التحديد.

الأمير حمزة بن الحسين تحت الإقامة الجبرية

ولم يظهر الأمير حمزة علانية منذ أزمته الأخيرة مع الملك عبدالله. ويخضع للإقامة الجبرية والمراقبة في الأردن منذ عدة أشهر.

ويأتي ذلك بعدما تم اتهامه بقيادة محاولة انقلاب فاشلة ضد الملك بمساعدة رئيس الديوان السابق، باسم عوض الله الذي يقضي حكما بالسجن حاليا.

(المصدر: وطن – تويتر)

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