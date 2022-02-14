الملكة نور والأمير حمزة watanserb.com
الملكة نور والأمير حمزة
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يخضع والده الأمير للإقامة الجبرية .. الملكة نور تنشر أول صورة لحفيدها الجديد (شاهد)

كتب باسل النجار
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وطن – أكدت الملكة نور الحسين زوجة ملك الأردن الراحل، الأنباء التي تم تداولها مؤخرا عن ولادة طفل جديد لنجلها الأمير حمزة بن الحسين. الموضوع تحت الإقامة الجبرية منذ العام الماضي بعد الأزمة الأخيرة مع شقيقه والتي تسببت بتوتر كبير في الأردن.

ونشرت الملكة نور عبر حسابها الرسمي بتويتر، صورة لابنها الأمير حمزة مع طفله الجديد المولود حديثا.

كما علقت عليها باللغة الإنجليزية بما نصه “Life’s joyful blessings and infinite gratitude.” حيث تمنت للطفل البركة والسعادة في حياته.

وقوبلت تغريدة الملكة نور بتفاعل واسع من الأردنيين، الذين هنأوها وهنأوا الأمير حمزة بقدوم المولود الجديد. مشيرين إلى أنهم كانوا ينتظرون تغريدة الملكة تلك والتي أكدت الأنباء التي تم تداولها قبل أيام.

الأمير حمزة يرزق بمولود جديد

ويشار إلى أنه الأسبوع الماضي، انتشر بيان منسوب للديوان الملكي الأردني، يفيد بقدوم مولود جديد للأمير حمزة بن الحسين.

بينما البيان الذي تداوله العديد من الأردنيين ونسبوه للديوان الملكي الأردني، أفاد بأن الأمير حمزة وزوجته الأميرة بسمة رزقا بمولود جديد أسمياه محمد.

كما انهالت التبريكات على الأمير حمزة بهذه المناسبة، اتضح لـ(وطن) أن الديوان الملكي الأردني لم ينشر أي بيان كهذا، ما تسبب في جدل واسع وقتها.

ظهور جديد للأمير حمزة ومسدس على جانبه

كما تداول النشطاء قبل أيام أيضا صورة قالوا إنها لأحدث ظهور للأمير حمزة بن الحسين.

وبحسب ناشطين فإن صورة الأمير حمزة، التقطت له منذ شهرين، ويظهر فيها وهو يجلس في حديقة قصر واسعة ويشعل نارا لأجل التدفئة، ويحمل مسدساً على جانبه.

فيما لم يتسنى لنا معرفة زمن التقاط هذه الصورة على وجه التحديد.

الأمير حمزة بن الحسين تحت الإقامة الجبرية

ولم يظهر الأمير حمزة علانية منذ أزمته الأخيرة مع الملك عبدالله. ويخضع للإقامة الجبرية والمراقبة في الأردن منذ عدة أشهر.

ويأتي ذلك بعدما تم اتهامه بقيادة محاولة انقلاب فاشلة ضد الملك بمساعدة رئيس الديوان السابق، باسم عوض الله الذي يقضي حكما بالسجن حاليا.

 

(المصدر: وطن – تويتر)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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