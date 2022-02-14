مُراسل لـِ”بايدن”: “هل خطر غزو أوكرانيا أعلى من أي وقت مضى؟! .. الرئيس: “عيد حب سعيد”!

وطن – في ردّ غير متوقع، أجاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، مراسلاً صحفياً، سأله خلال دخوله البيت الأبيض، عن الغزو الروسي الوشيك لأوكرانيا.

وطرح المراسل على الرئيس بايدن الذي كان يسير رفقة زوجته السيدة الأولى في حديقة البيت الأبيض: “سيادة الرئيس، هل خطر الغزو الروسي أعلى من أي وقت مضى؟. ليردّ بايدن بعدما أنزل الكمامة عن فمه وانفه: “عيد حب سعيد!”.

REPORTER: “Mr. President, is the risk of a Russian invasion higher than ever?” BIDEN: “Happy Valentine’s Day!” pic.twitter.com/EOzTEWy8Tr — Breaking911 (@Breaking911) February 14, 2022

في السياق، قال البيت الأبيض إنّ الرئيس بايدن أوضح للرئيس الروسي فلاديمير لبوتين أن عواقب الغزو لأوكرانيا ستكون وخيمة وحاسمة وتشمل عقوبات اقتصادية.

كما أكد البيت الأبيض حدوث زيادة في القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.

وصرّح الرئيس الأوكرانيّ، قائلاً إن التقارير تتحدث عن أن يوم 16 فبراير الجاري، أي الأربعاء، سيكون “يوم الحرب”، في إشارة إلى الغزو الروسي المحتمل.

وأوضح زيلينسكي في كلمة للأوكرانيين، الإثنين، أن الأربعاء سيكون “يوم الاتحاد الوطني الذي نرفع فيه الأعلام”.

كما أضاف: “نحن نريد السلام ومستعدون للمحاربة من أجل ذلك”.

يأتي ذلك، بينما قالت قناة “سي بي إس” نقلا عن مسؤول أميركي، إن وحدات عسكرية روسية غادرت مناطق تجمعها وبدأت التحرك إلى “مواقع هجومية”.

كما أضاف المصدر أنه “تم نقل بعض المدفعية بعيدة المدى وقاذفات الصواريخ إلى مواقع إطلاق النار”.

وتأتي هذه التحركات فيما ترجح تقديرات الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى أن روسيا حشدت في الوقت الحالي ما يكفي من القوات لغزو أوكرانيا، إثر جلب أكثر من 135 ألف جندي إلى المنطقة الحدودية مع بين البلدين.

بينما تنفي روسيا نيتها اجتياح أوكرانيا المجاورة، واصفة التحذيرات والتقارير التي تصدر عن الدول الغربية بالدعائية والمستفزة.

(المصدر: رصد ومتابعة وطن)

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