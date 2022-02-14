موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان والقناة الناقلة في دوري أبطال أوروبا

وطن – يترقب عشاق كرة القدم مباراة القمة المنتظرة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات الدور الثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب “بارك دي برينس”.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

وستنطلق الأمسية الكروية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر.

كما وستكون بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، ليبيا، السودان عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس. عند الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث المواجهة القوية بين المستضيف باريس سان جيرمان وريال مدريد عبر شبكة قنوات “beIN Sports”. الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

كما وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1”. الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان عبر شبكة قنوات beIN” Sports “، المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس.

تشكيلة فريق ريال مدريد

وسيدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي المواجهة القوية بتشكيلة أساسية متوقعة. أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث سيكون في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: دافيد ألابا، دانى كارفاخال، ​إيدير ميليتاو​، ناتشو، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من اللاعبين، لوكا مودريتش، تونى كروس، كاسيميرو، كما وفي هجوم الفريق. سيعتمد على الثلاثي، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، ايدن هازارد.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان

وسيلعب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بتشكيلة أساسية متوقعة. أمام منافسه الضيف ريال مدريد، حيث سيتواجد في حراسة المرمى دوناروما.

أما في دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: أشرف حكيمي، مينديز، بريسنيل كيمبيمبى، ماركينهوس، وفي وسط الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين، لياندرو باريديس، دانيلو بيريرا، ماركو فيراتى، كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، نيمار.

(المصدر: وطن + تويتر)