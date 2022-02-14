محامٍ كويتي شهير: زواج المسيار “حلال” بصفتي أزهري متخصص في الشريعة!

وطن – تسبب المحامي الكويتي الشهير عبدالعزيز المطوع، في موجة جدل واسعة على مواقع التواصل في الكويت بعد تصريحه بأن “زواج المسيار” حلال وجائز.

وفي تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) قال “المطوع”:”بصفتي أزهري متخصص بالشريعة سألني مجموعة من المتابعين والمتابعات عن رأيي في زواج المسيار.”

بصفتي أزهري متخصص بالشريعة سألني مجموعة من المتابعين والمتابعات عن رأيي في زواج المسيار فقلت لهم جائز وحلال فقالوا هل تقبل تتزوج مسيار فقلت نعم أقبل إذا وجدت الزوجة المناسبة التي تقبل المسيار ⚖️ — عبدالعزيز سليمان (@AbdulazizMutawa) February 14, 2022

وتابع موضحا إجابته عليهم:”فقلت لهم جائز وحلال.”

وأوضح أنهم عندما وجهوا له سؤالا آخرا عن إمكانية قبوله بزوجة مسيار، فأجابهم: “نعم أقبل إذا وجدت الزوجة المناسبة التي تقبل المسيار.”

جدل

وتسببت تغريدة المحامي الكويتي في جدل واسع بين متابعيه، ورد عليه أحدهم:”أعتبر المرأة اللي تقبل بزواج المسيار، قبلت على نفسها نوع من الإهانة.”

ليرد عليه المطوع:”والله زواج المسيار عادي وشرعي ويعدل بينهما ومافيه إهانة للمرأة لأنها بإرادتها تتنازل عن حق من حقوقها وهو مبيت الزوج عندها.

وأوضح أن ذلك يأتي “مراعاة لظروفه الاجتماعية وحفاظا على زواجه الثاني وعلى زوجته الأولى وبيته وعياله.”، مضيفا “وبعد فترة عندما تستقر الأمور يتم الإعلان عنه وخصوصا إذًا صار بينهما عيال.”

فيما هاجمته أم خالد:”حللوا لكم اللي تبونه واخنقوا المرأة زيادة! زواج المسيار تنازل من المرأة عن جميع حقوقها اذا ترضونها فقد خالفتم الدين والسنة. وقول الرسول واستوصوا بالنساء خيرا اية صريحة الله سبحانه حلل لكم الزواج بأربع. روحوا تزوجوا ليش تاخذون مسيار انا اعتبره بدعة.”

حللوا لكم اللي تبونه واخنقوا المرأه زياده !!زواج المسيار تنازل من المرأه عن جميع حقوقها اذا ترضونها فقد خالفتم الدين والسنه وقول الرسول واستوصوا بالنساء خيرا ايه صريحه الله سبحانه حلل لكم الزواج اربع روحوا تزوجوا ليش تاخذون مسيار انا اعتبره بدعة — أم خالد (@NhnH19920) February 14, 2022

زواج المسيار في الكويت

هذا ولفتت تقارير سابقة إلى أن زواج المسيار عليه إقبال كبير في الكويت. مشيرة إلى أن بعض النساء يهربن من توثيق الزواج ربما خوفاً على فقد حضانة أولادهن.

وينتشر المسيار، وهو زواج بلا قيود تقليدية يتم غالبا في السر، بوتيرة متسارعة في المجتمع الكويتي رغم معارضة البعض، وخصوصا لدى الرجال غير القادرين على تحمل تكاليف حفلات الزفاف الباهظة.

وهذه الممارسة، التي تكون عادة علاقة مؤقتة تتنازل فيها الزوجة عن بعض حقوق الزواج التقليدية مثل السكن مع الزوج وتحمّله المصاريف، مسموح بها قانونيا منذ عقود في المملكة المحافظة.

ورغم احتمال تعرضهن للإساءة، يروق المسيار لبعض النساء الساعيات إلى تفادي التوقعات الذكورية من الزواج التقليدي. وكذلك الرجال غير المتزوجين الذين يسعون للحصول على غطاء ديني لعلاقاتهم الجنسية التي يحظرها الإسلام خارج إطار الزواج.

وتعتبر بعض النساء زواج المسيار هروبا سريعا من العنوسة أو فرصة لبداية جديدة للمطلقات والأرامل، اللواتي يكافحن من أجل الزواج مرة أخرى.

(المصدر: رصد ومتابعة وطن)

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