طعن سجان إسرائيلي على يد الأسير يوسف المبحوح watanserb.com
طعن سجان إسرائيلي على يد الأسير يوسف المبحوح
الهدهد

لحظة قيام الأسير يوسف المبحوح بطعن ضابط إسرائيلي في سجن “نفحة” انتقاما لعزل أسيرات (شاهد)

كتب سالم حنفي
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وطن – تداولت وسائل إعلام فلسطينية، مقطع فيديو يوثق لحظة قيام الأسير الفلسطيني يوسف المبحوح بطعن ضابط إسرائيلي بسجن نفحة في ديسمبر 2021.

وأظهر الفيديو لحظة مباغتة الأسير “المبحوح” وقيامه بصفع الضابط على وجهه قبل أن يقوم بطعنه.

كما أظهر الفيديو كيف ألقى “المبحوح” بالضابط الإسرائيلي وبطحه أرضا، وجثم على صدره قبل أن يسحبه من رجليه ويلقي به على الدرج ويلحق به ليكمل ما بدأ به.

وتعرض الأسير المبحوح للاعتداء على يد السجانين الصهاينة، ونقل للعزل الانفرادي ومنع من زيارة المحامي.

ويقضي المبحوح حكما بالسجن 18 عاما بتهمة الانتماء للمقاومة، وحرمت عائلته من زيارته منذ بداية اعتقاله حتى يومنا هذا.

يشار إلى ان عملية الطعن جاءت انتقاما للأسيرات الفلسطينيات في سجن “الدامون”. بعد ان قامت سلطات الاحتلال بعزل عدد من الأسيرات انفراديا.

الأسير يوسف المبحوح

وبحسب المعلومات التي سمح بها آنذاك، فإن الأسير “طعن” الضابط الإسرائيلي بآلة حادة، وتسبب له بإصابات طفيفة. حيث قدمت للضابط الإسعافات الأولية بعيادة السجن. فيما تم نقل الأسير لقسم العزل، وفقا لما أفادت به مصلحة السجون الإسرائيلية.

وعقب عملية الطعن، استنفرت مصلحة السجون المزيد من القوات إلى سجن نفحة، حيث تتم الاستعانة بوحدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الأوضاع في السجن، الذي يشهد حالة استنفار شديدة في صفوف الأسرى وسط توتر يسود كافة أقسام السجن.

وبحسب صحيفة “هآرتس”، فإن الأسير المبحوح، والذي حكم عليه في يونيو/حزيران 2020 بالسجن 18 عاما لنشاطه لصالح “القسام”. خدم في مهمات لحماس بقطاع غزة بين عامي 2007 و2018.

وشارك الأسير المبحوح في العمليات العسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليتي “الرصاص المصبوب” و”الجرف الصلب”. وساعد في حفر الأنفاق ووضع عبوات ناسفة ومتفجرات لدبابات جيش الاحتلال على حدود القطاع خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع في عام 2012. بحسب ما ورد في لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العسكرية.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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