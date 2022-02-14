لحظة قيام الأسير يوسف المبحوح بطعن ضابط إسرائيلي في سجن “نفحة” انتقاما لعزل أسيرات (شاهد)

وطن – تداولت وسائل إعلام فلسطينية، مقطع فيديو يوثق لحظة قيام الأسير الفلسطيني يوسف المبحوح بطعن ضابط إسرائيلي بسجن نفحة في ديسمبر 2021.

وأظهر الفيديو لحظة مباغتة الأسير “المبحوح” وقيامه بصفع الضابط على وجهه قبل أن يقوم بطعنه.

كما أظهر الفيديو كيف ألقى “المبحوح” بالضابط الإسرائيلي وبطحه أرضا، وجثم على صدره قبل أن يسحبه من رجليه ويلقي به على الدرج ويلحق به ليكمل ما بدأ به.

📹شاهد عملية الطعن التي نفذها الأسير يوسف المبحوح انتصارا للأسيرات في سجون الاحتلال pic.twitter.com/OooZLkECWy — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 14, 2022

وتعرض الأسير المبحوح للاعتداء على يد السجانين الصهاينة، ونقل للعزل الانفرادي ومنع من زيارة المحامي.

ويقضي المبحوح حكما بالسجن 18 عاما بتهمة الانتماء للمقاومة، وحرمت عائلته من زيارته منذ بداية اعتقاله حتى يومنا هذا.

يشار إلى ان عملية الطعن جاءت انتقاما للأسيرات الفلسطينيات في سجن “الدامون”. بعد ان قامت سلطات الاحتلال بعزل عدد من الأسيرات انفراديا.

الأسير يوسف المبحوح

وبحسب المعلومات التي سمح بها آنذاك، فإن الأسير “طعن” الضابط الإسرائيلي بآلة حادة، وتسبب له بإصابات طفيفة. حيث قدمت للضابط الإسعافات الأولية بعيادة السجن. فيما تم نقل الأسير لقسم العزل، وفقا لما أفادت به مصلحة السجون الإسرائيلية.

وعقب عملية الطعن، استنفرت مصلحة السجون المزيد من القوات إلى سجن نفحة، حيث تتم الاستعانة بوحدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الأوضاع في السجن، الذي يشهد حالة استنفار شديدة في صفوف الأسرى وسط توتر يسود كافة أقسام السجن.

وبحسب صحيفة “هآرتس”، فإن الأسير المبحوح، والذي حكم عليه في يونيو/حزيران 2020 بالسجن 18 عاما لنشاطه لصالح “القسام”. خدم في مهمات لحماس بقطاع غزة بين عامي 2007 و2018.

وشارك الأسير المبحوح في العمليات العسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليتي “الرصاص المصبوب” و”الجرف الصلب”. وساعد في حفر الأنفاق ووضع عبوات ناسفة ومتفجرات لدبابات جيش الاحتلال على حدود القطاع خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع في عام 2012. بحسب ما ورد في لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العسكرية.

(المصدر: تويتر – وطن)

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