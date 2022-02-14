سيرين عبدالنور تكشف صدرها بشكل فاضح بالأحمر مثير بمناسبة عيد الحب watanserb.com
عايدت سيرين جمهورها قائلة "كل عيد حب وقلبكن بخير وسلامة"
Imageحياتنا

سيرين عبدالنور تكشف صدرها بشكل فاضح بالأحمر مثير بمناسبة عيد الحب!

كتب رفيف عبدالله
0

وطن – فاجأت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، متابعيها بجلسة تصوير مثيرة بمناسبة عيد الحب.

ونشرت سيرين صور لها عبر “انستجرام”، وهي ترتدي فستاناً باللون الأحمر الناري. تميز بأكمام منفوشة طويلة وفتحة كبيرة ناحية الصدر. كشفت مفاتنها بشكل فاضح.

وعقبت سيرين: “كل عيد حب وقلبكن بخير وسلامة”.

أسود مثير

وقبل أسابيع، استعرضت الفنانة اللبنانية مهاراتها بالرقص على الأغنية التي تصدرت التريند مؤخراً في مصر.

ونشرت سيرين مقطع فيديو عبر “انستجرام” لأحد كليباتها التي ظهرت ترقص فيها بفستان أسود مثير، ووضعت حزاماً على خصرها.

وأدت سيرين وصلة رقص شرقية، وتم تركيب اللقطات على أغنية “الغزالة رايقة” التي يؤديها الطفل محمد أسامة للترويج من أجل فيلم “من أجل زيكو”.

وعقبت سيرين على المقطع فقط باسم الأغنية وإيموجي راقصة.

قبلة مفاجئة

وفي سياق آخر، تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا. حيث وثق تقبيل الفنان المصري حسن الرداد لسيرين، بمشهد اعتبره النشطاء غير لائق.

ويظهر في المقطع الذي رصدته (وطن) في حينها. سيرين  وهي تمسك بهاتفها. وتوثق عبر الكاميرا تواجدها في حفل عيد ميلاد الرداد، ليفاجئها

وعندما انتبهت سيرين  أنه هو ابتسمت وعلقت بقولها:”الله على القبلة المصرية”، كما نشرت عبر خاصية الستوري على حسابها في “انستجرام”.

تصرف غير لائق

ورأى ناشطون بأن هذا المشهد غير لائق، ما عرض الرداد وسيرين لانتقادات لاذعة.

وتساءل البعض عن رد فعل إيمي سمير غانم، زوجة حسن الرداد تجاه هذا الأمر.

وكانت سيرين هنأت الفنان حسن الرداد، بمناسبة عيد ميلاده عبر خاصية “ستوري” على صفحتها الشخصية على “انستغرام” أيضا.

 

المصدر: (وطن – انستجرام)

اقرأ أيضا:

سيرين عبدالنور تُروج لمسلسلها بجلسة تصوير مثيرة (شاهد)

عدوى الفستان الفاضح “بلا بطانة” تنتقل من رانيا يوسف وابنتها للفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور!

 لحظة رومانسية سيرين مع زوجها في حمام السباحة!

“نسيت ارتداء البنطال”.. سيرين اثارت ضجة وجعلتها تُغلق التعليقات! (شاهد)

سيرين عبدالنور تثير دهشة متابعيها بفيديو يوثق حملها بالشهر بالثاني!

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

هل أصبحت العلاقات الحميمة أقل بسبب تفشي كورونا؟ هذه الأطعمة ستعيد شهيتك الجنسية!

حياتنا

مع اقتراب عيد الحب .. هذا ما ينصح به الخبراء لزيادة الرغبة الجنسية

حياتنا

نوال الزغبي بفستان مثير في عيد الحب بالأردن وتعمدت الجلوس بطريقة تكشف الكثير! (شاهد)

حياتنا

بعضها سيفاجئك.. أطعمة لتعزيز الرغبة الجنسية قبل عيد الحب

حياتنا

ملكة جمال لبنان لاميتا فرنجية تشعل المواقع بقميص نوم جريء على سريرها!

حياتنا

سيرين عبدالنور في وصلة رقص بالأسود المثير على أغنية “الغزالة رايقة”!…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More