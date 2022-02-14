سيرين عبدالنور تكشف صدرها بشكل فاضح بالأحمر مثير بمناسبة عيد الحب!

وطن – فاجأت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، متابعيها بجلسة تصوير مثيرة بمناسبة عيد الحب.

ونشرت سيرين صور لها عبر “انستجرام”، وهي ترتدي فستاناً باللون الأحمر الناري. تميز بأكمام منفوشة طويلة وفتحة كبيرة ناحية الصدر. كشفت مفاتنها بشكل فاضح.

وعقبت سيرين: “كل عيد حب وقلبكن بخير وسلامة”.

أسود مثير

وقبل أسابيع، استعرضت الفنانة اللبنانية مهاراتها بالرقص على الأغنية التي تصدرت التريند مؤخراً في مصر.

ونشرت سيرين مقطع فيديو عبر “انستجرام” لأحد كليباتها التي ظهرت ترقص فيها بفستان أسود مثير، ووضعت حزاماً على خصرها.

وأدت سيرين وصلة رقص شرقية، وتم تركيب اللقطات على أغنية “الغزالة رايقة” التي يؤديها الطفل محمد أسامة للترويج من أجل فيلم “من أجل زيكو”.

وعقبت سيرين على المقطع فقط باسم الأغنية وإيموجي راقصة.

قبلة مفاجئة

وفي سياق آخر، تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا. حيث وثق تقبيل الفنان المصري حسن الرداد لسيرين، بمشهد اعتبره النشطاء غير لائق.

ويظهر في المقطع الذي رصدته (وطن) في حينها. سيرين وهي تمسك بهاتفها. وتوثق عبر الكاميرا تواجدها في حفل عيد ميلاد الرداد، ليفاجئها

وعندما انتبهت سيرين أنه هو ابتسمت وعلقت بقولها:”الله على القبلة المصرية”، كما نشرت عبر خاصية الستوري على حسابها في “انستجرام”.

تصرف غير لائق

ورأى ناشطون بأن هذا المشهد غير لائق، ما عرض الرداد وسيرين لانتقادات لاذعة.

وتساءل البعض عن رد فعل إيمي سمير غانم، زوجة حسن الرداد تجاه هذا الأمر.

وكانت سيرين هنأت الفنان حسن الرداد، بمناسبة عيد ميلاده عبر خاصية “ستوري” على صفحتها الشخصية على “انستغرام” أيضا.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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