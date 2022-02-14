سلطنة عمان تتوسط للإفراج عن 4 صحفيين محكوم عليهم بالإعدام لدى الحوثيين مقابل هذا الأمر!

وطن – في إطار الحملة الدولية للضغط على جماعة أنصار الله الحوثية، لإنقاذ 4 صحفيين يمنيين محكوم عليهم بالإعدام. كشف الكاتب الصحفي ورئيس تحرير موقع “هنا عدن”، أنيس منصور على موافقة الحوثيين على مبادرة تم تقديمها لسلطنة عمان للقيام بوساطة للإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل للأسرى مع سلطات مأرب.

وقال “منصور” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “نبشركم ابدت قيادة انصار الله الحوثيين الموافقة مبدئياً بمبادرة قدمناها للاشقاء في سلطنة عمان للقيام بدور الوسيط مع الحوثيين بشان اطلاق الاربعة الصحفيين في سجون صنعاء ضمن صفقة تبادل اسرى مع سلطة مارب “.

وأضاف: “منتظرين رد الإخوة سلطة مأرب وإن شاء نتوفق ونفرح جميعاً بإطلاق جميع الاسرى”

نبشركم ابدت قيادة انصار الله الحوثيين الموافقة مبدئياً بمبادرة قدمناها للاشقاء في سلطنة عمان للقيام بدور الوسيط مع الحوثيين بشان اطلاق الاربعة الصحفيين في سجون صنعاء ضمن صفقة تبادل اسرى مع سلطة مارب

منتظرين رد الاخوة سلطة مارب وان شاء نتوفق ونفرح جميعاً باطلاق جميع الاسرى — انيس منصور – Anes Mansoor (@anesmansory) February 13, 2022

وكان الاتحاد الدولي للصحفيين قد أطلق حملة عالمية للضغط على الحوثيين من أجل الإفراج عن أربعة صحفيين مختطفين لديها ومحكومين بالإعدام.

ودعا الاتحاد جميع المنظمات النقابية وكافة الصحفيين الإعلاميين في جميع أنحاء العالم إلى المشاركة في الحملة للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح الصحفيين الأربعة، وإنقاذ حياتهم.

الحكم بالإعدام على الصحفيين الأربعة

يشار إلى أنه في شهر أبريل/نيسان 2020، أصدرت المحكمة الجزائية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في صنعاء، حكما قضى بإعدام أربعة صحفيين (عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي، حارث حميد، وتوفيق المنصوري). مختطفين لديها منذ ستة سنوات.

وزعمت المحكمة الحوثية بأن هذا الحكم على الصحفيين جاء بعد ثبوت بتهمة “الخيانة والتخابر مع دول أجنبية”.

وتقول منظمة العفو الدولية إن الحوثيين يحتجزون حاليا عشرة صحفيين منذ 2015. وتتم “محاكمتهم بتهم تجسس ملفقة بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير”.

وكانت المنظمة قالت في تقرير لها في شهر مارس/آذار2020 إن الحوثيين يستخدمون النظام القضائي “لقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية الدين بإصدارهم أحكاما قاسية. تشمل عقوبة الإعدام عقب محاكمات بالغة الجور”.

وبحسب المنظمة فإن “الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين. وأتباع الأقليات الدينية هم من جملة الذين قدموا لمحاكمات جائرة بتهم باطلة أو ملفقة أمام هذه المحكمة”.

وسبق وأن أصدر الحوثيون حكما بإعدام عدد من المناهضين لهم، بتهمة التجسس لصالح “العدو”. في إشارة إلى دول التحالف الداعمة للحكومة الشرعية.

ويشهد اليمن نزاعا مسلّحا على السلطة منذ 2014 حين سيطر الحوثيون على صنعاء وانطلقوا نحو مناطق أخرى. قبل أن يتصاعد مع تدخل السعودية على رأس التحالف دعما للحكومة لوقف زحف الحوثيين المدعومين من إيران.

(المصدر: تويتر – وطن)

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