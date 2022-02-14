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زعيم كوريا الشمالية غاضب على المزارعين لفشلهم في جعل الزهور تتفتح بعيد ميلاد والده!

كتب ايمان الباجي
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وطن – أبدى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون غضبه على المزارعين الكوريين لفشلهم في جعل زهور كيمجونجيليا جاهزة للافتتاح في الوقت المناسب بعيد ميلاد والده الراحل كيم جونغ إيل.

من المفترض أن تكون زهور كيمجونجيليا “Kimjongilia” – التي سميت على اسم والد كيم جونغ أون والزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في ازدهار للاحتفال بعيد ميلاد الديكتاتور المتوفى في 16 فبراير.

يوم النجم الساطع

يعرف هذا الحدث باسم ” يوم النجم الساطع”، وعادة ما تكون شوارع البلد في ذلك الوقت مزينة بأزهار الكيمونجيليا الحمراء تكريماً لكيم جونغ إيل، الذي توفي عن عمر يناهز 69 عامًا في عام 2011.

يعود السبب في فشل البستانيين بعد أن واجهوا صعوبات في الحصول على إمدادات ثابتة من الحطب للحصول على درجة الحرارة والرطوبة المناسبة في البيوت الزجاجية وهي مكان تزرع فيه أزهار الكيمونجيليا الحمراء.

وفقًا لموقع “Daily NK” الإخباري، تم اتهام البستانيين بإهمال النباتات. ونتيجة لذلك حكم على بعضهم بالسجن ستة أشهر في معسكرات للعمل القسري.

وألقت السلطات القبض على مدير مزرعة الخاصة لزهور الكيمجونجيليا. وتم الحكم عليه بالسجن ستة أشهر في معسكر للعمل القسري.

كما تم اتهام تشوي، وهو موظف في المزرعة وفي الأربعينيات من عمره، بعدم ضبط درجة حرارة غلايات الدفيئة “بشكل صحيح”. وحكم عليه هو أيضا بالسجن ثلاثة أشهر.

أصل الزهرة

تعرف أزهار Kimjongilias باسم “الزهرة الخالدة” في كوريا الشمالية وتم إنشاؤها بواسطة عالم النبات الياباني كامو موتوتيرو للاحتفال بعيد ميلاد كيم جونغ إيل في عام 1988، لكنها اكتسبت الآن معنى أكثر أهمية بعد وفاته.

كما أن الصعوبات التقنية في تنميتها ليست جديدة. وغالبًا ما يتم استيرادها من الصين عند حدوث نقص.

عيد ميلاد كيم جونغ إيل

عيد ميلاد كيم جونغ إيل هو أيضًا أحد أهم الأعياد الوطنية في كوريا الشمالية.

واحتفالًا بالذكرى العاشرة لوفاته العام الماضي، أجبر الكوريون الشماليون على الاحتفال بـ 11 يومًا من الحداد يحظر خلالها الضحك وشرب الكحول.

(المصدر: ديلي ستار

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ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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