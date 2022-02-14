روان بن حسين: الرجال مثل الشغالة “في أي وقت ينحاش”! (فيديو)

وطن – أثارت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين، جدلا بين متابعيها مجددا بهجومها على الرجال ونصيحتها للنساء بتجنبهم والاعتماد على أنفسهن بشكل كامل في حياتهن.

وفي مقطع مصور بثته عبر صفحاتها بمواقع التواصل وردا على سؤال أحد متابعيها، وصفت روان بن حسين الرجال بالخادمة.

وقالت ما نصه ناصحة السائلة بعدم الاعتماد على الرجال أو الزوج لأنه في أي لحظة ممكن أن يهرب:”الرجال مثل الشغالة في أي وقت ينحاش.”

وضربت الفاشينستا الكويتية المثل علة نفسها وقالت:”أنا مثلا شو استفدت من الرجال ولا شيء، كل شيء بفلوسي حتى بنتي الصغيرة من يوم ولادتها أن من يتكفل بها وأعمل ليل نهار لأصرف عليها.”

ونصحت روان بن حسين، متابعيها النساء بالاجتهاد والحصول على شهادة تمكنها من العمل وتحقيق دخل مستقل.

كما شنت هجوما عنيفا على الرجال واتهمتهم بالخيانة والذكورية وممارسة العنصرية ضد النساء.

عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد روان بن حسين

ويشار إلى أنه في يناير الماضي، احتفل الفنان المصري عمرو دياب، بعيد ميلاد الفاشينستا الكويتية روان بن حسين الـ25.

ونشرت روان بن حسين وقتها مقطع فيديو عبر حسابها على “انستجرام”، ظهرت خلاله مع مجموعة من أصدقائها.

وكان عمرو دياب يقف بجانب روان ويغني لها أغنية الميلاد، كهدية لها.

وعقبت روان على الفيديو: “توقعوا من يحتفل معي الليلة بعيد ميلادي. شكرًا حبيبتي سلمى عالمفاجأة الحلوة”.

ووصفت روان الهضبة بأنه من أكثر الناس تواضعًا وأطيبهم.

مايوه وملابس جريئة

وسبق أن أثارت الفاشينستا الكويتية روان جدلاً بصورها الأخيرة في جزر المالديف.

ونشرت بن حسين، الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت في أحدها بفستان برتقالي، يُشبه الكاش مايوه.

وارتدت روان في صور أخرى، فساتين موردة بفتحة صدر تكشف مفاتنها.

وعلقت روان على الصور: “أجمل وأهم وقت بالنسبة لي هو وقتي مع بنتي لونا فأخذت اجازة معاها وياحلوها من اجازة”.

وفي تعليق آخر قالت روان: “لخطه كالتالي! أتقاعد بعمر ال٣٥، أعيش في جزيرة، أستمتع بالشمس كل يوم، أشرب ماء جوز الهند، أرقص حافية على الرملة، أسبح لما الدنيا تمطّر، أكل صيد اليوم”.

(المصدر: رصد ومتابعة وطن)

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