روان بن حسين تصف الرجال بأنهم مثل الشغالة watanserb.com
روان بن حسين وصفت الرجال بأنهم مثل الشغالة
Videoحياتنا

روان بن حسين: الرجال مثل الشغالة “في أي وقت ينحاش”! (فيديو)

كتب باسل النجار
0

وطن – أثارت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين، جدلا بين متابعيها مجددا بهجومها على الرجال ونصيحتها للنساء بتجنبهم والاعتماد على أنفسهن بشكل كامل في حياتهن.

وفي مقطع مصور بثته عبر صفحاتها بمواقع التواصل وردا على سؤال أحد متابعيها، وصفت روان بن حسين الرجال بالخادمة.

وقالت ما نصه ناصحة السائلة بعدم الاعتماد على الرجال أو الزوج لأنه في أي لحظة ممكن أن يهرب:”الرجال مثل الشغالة في أي وقت ينحاش.”

وضربت الفاشينستا الكويتية المثل علة نفسها وقالت:”أنا مثلا شو استفدت من الرجال ولا شيء، كل شيء بفلوسي حتى بنتي الصغيرة من يوم ولادتها أن من يتكفل بها وأعمل ليل نهار لأصرف عليها.”

ونصحت روان بن حسين، متابعيها النساء بالاجتهاد والحصول على شهادة تمكنها من العمل وتحقيق دخل مستقل.

كما شنت هجوما عنيفا على الرجال واتهمتهم بالخيانة والذكورية وممارسة العنصرية ضد النساء.

عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد روان بن حسين

ويشار إلى أنه في يناير الماضي، احتفل الفنان المصري عمرو دياب، بعيد ميلاد الفاشينستا الكويتية روان بن حسين الـ25.

ونشرت روان بن حسين وقتها مقطع فيديو عبر حسابها على “انستجرام”، ظهرت خلاله مع مجموعة من أصدقائها.

وكان عمرو دياب يقف بجانب روان ويغني لها أغنية الميلاد، كهدية لها.

وعقبت روان على الفيديو: “توقعوا من يحتفل معي الليلة بعيد ميلادي. شكرًا حبيبتي سلمى عالمفاجأة الحلوة”.

ووصفت روان الهضبة بأنه من أكثر الناس تواضعًا وأطيبهم.

مايوه وملابس جريئة

وسبق أن أثارت الفاشينستا الكويتية روان جدلاً بصورها الأخيرة في جزر المالديف.

ونشرت بن حسين، الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت في أحدها بفستان برتقالي، يُشبه الكاش مايوه.

وارتدت روان في صور أخرى، فساتين موردة بفتحة صدر تكشف مفاتنها.

وعلقت روان على الصور: “أجمل وأهم وقت بالنسبة لي هو وقتي مع بنتي لونا فأخذت اجازة معاها وياحلوها من اجازة”.

وفي تعليق آخر قالت روان: “لخطه كالتالي! أتقاعد بعمر ال٣٥، أعيش في جزيرة، أستمتع بالشمس كل يوم، أشرب ماء جوز الهند، أرقص حافية على الرملة، أسبح لما الدنيا تمطّر، أكل صيد اليوم”.

(المصدر: رصد ومتابعة وطن) 

اقرأ أيضاً: 

حكم نهائي باتهام الفاشينستا روان بن حسين بغسيل أموال نظام القذافي! (فيديو)

روان بن حسين توثق شفط دهون في منطقة حساسة لديها (فيديو)

صدور حكم صادم ضد روان بن حسين بسبب ما فعلته بطليقها الليبي!

روان بن حسين تعلق على فيديو رقصها وقبلاتها لسعد لمجرد: لن نتزوج!

روان بن حسين بدون مكياج في أول ظهور بعد وفاة والدتها ولم تسيطر على دموعها!

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد روان بن حسين وهذا ما قدمه لها! (فيديو)

حياتنا

روان بن حسين تظهر بالمايوه وفساتين جريئة في جزر المالديف!

حياتنا

حكم نهائي باتهام الفاشينستا روان بن حسين بغسيل أموال نظام القذافي! (فيديو)

حياتنا

روان بن حسين توثق شفط دهون في منطقة حساسة لديها (فيديو)

حياتنا

صدور حكم صادم ضد روان بن حسين بسبب ما فعلته بطليقها الليبي!

حياتنا

روان بن حسين تعلق على فيديو رقصها وقبلاتها لسعد لمجرد: لن نتزوج!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More