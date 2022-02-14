رجل الدين البحريني عيسى قاسم يدعو لاستبدال آل خليفة

وطن – دعا رجل الدين الشيعي البحريني البارز، الشيخ عيسى قاسم، إلى العمل بنظام ديمقراطي ودستوري في البحرين، ليحل محل نظام آل خليفة.

ووفقا لما ترجمته “وطن نقلا عن موقع “إسبان تيفي” الإيراني، سلط الشيخ عيسى قاسم، في كلمة متلفزة، الضوء يوم الأحد، على مطالب شعبه أمام نظام آل خليفة. وطالب بإقامة نظام ديمقراطي ودستوري يحل محل السلالة الحاكمة.

كما شدد رجل الدين الشيعي البارز في كلمة ألقاها في مدينة قم وسط إيران، على أن البحرينيين سيستمرّون في الانتفاضة الشعبية حتى تلبية مطالبهم بالكامل.

الاتحاد ضد آل خليفة

وفي هذا السياق، دعا جميع شرائح المجتمع البحريني إلى المثابرة والحزم. والوقوف متحدين في مكافحة الإجراءات الجائرة والتعسفية لآل خليفة.

كما شدد “إن الشعوب المؤمنة ستصبر على نضالها ضد الظلم، لن يتمكن أحد من الخروج منتصرًا إذا ظل مكتوف الأيدي، كما لا يمكن تحقيق النصر إلا من خلال الوحدة والتضامن”.

في رأيه، لا حل للأزمة السياسية الحالية في البحرين، في ظل عدم وجود دستور ديمقراطي. وإصرار النظام على سياسة الظلم لن يؤدي إلا إلى فتح الشقوق وخلق انقسامات اجتماعية عميقة. وشدد على أن “البحرين يجب أن تحرر نفسها من أغلال القهر والاستبداد”.

كما أدان تطبيع العلاقات بين البحرين والنظام الإسرائيلي. ودعا جميع المسلمين في العالم إلى مواجهة توسع النظام المغتصب في تل أبيب.

وأضاف أن “كل مسلم في البحرين وخارج البحرين وفي الدول الإسلامية وغير الإسلامية عليه واجب كبير. لمواجهة السياسة القمعية للحكومات، التي تريد أن توصلنا إلى أننا جزء من إسرائيل”.

وبالنسبة للشيخ عيسى قاسم، هدف النظام الصهيوني في نشر جزء كبير من جيشه في البحرين، إدارة التحركات الاستعمارية والعدوانية من المنامة وإصدار الأوامر مباشرة.

كما دعا إلى مشاركة جماهيرية في المسيرات، التي تحيي الذكرى الحادية عشرة لثورة 14 فبراير.

يذكر أنه في 14 فبراير 2011، نزل شعب البحرين إلى شوارع البلاد للمطالبة بإصلاحات سياسية وإنهاء ملكية خليفة وإجراء انتخابات عامة في البلاد. ومع ذلك، فإن النظام البحريني، بدعم من قوات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قمع بوحشية المسيرات السلمية للشعب.

هذا ويتهم ناشطون ومنظمات حقوقية نظام المنامة، بمحاولة إسكات المعارضين منذ انتفاضة 2011.

بينما أجرت السلطات البحرينية محاكمات جماعية ضد المعارضين. والواقع يؤكد وجود آلاف المعتقلين السياسيين في سجون النظام، حيث يتعرضون للتعذيب والقمع.

(المصدر: إسبان تيفي)

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