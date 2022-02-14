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الرجل الدين الشيعي عيسى قاسم المعارض للنظام البحريني
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رجل الدين البحريني عيسى قاسم يدعو لاستبدال آل خليفة

كتب معالي بن عمر
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وطن – دعا رجل الدين الشيعي البحريني البارز، الشيخ عيسى قاسم، إلى العمل بنظام ديمقراطي ودستوري في البحرين، ليحل محل نظام آل خليفة.

ووفقا لما ترجمته “وطن نقلا عن موقع “إسبان تيفي” الإيراني، سلط الشيخ عيسى قاسم، في كلمة متلفزة، الضوء يوم الأحد، على مطالب شعبه أمام نظام آل خليفة. وطالب بإقامة نظام ديمقراطي ودستوري يحل محل السلالة الحاكمة.

كما شدد رجل الدين الشيعي البارز في كلمة ألقاها في مدينة قم وسط إيران، على أن البحرينيين سيستمرّون في الانتفاضة الشعبية حتى تلبية مطالبهم بالكامل.

الاتحاد ضد آل خليفة

وفي هذا السياق، دعا جميع شرائح المجتمع البحريني إلى المثابرة والحزم. والوقوف متحدين في مكافحة الإجراءات الجائرة والتعسفية لآل خليفة.

كما شدد “إن الشعوب المؤمنة ستصبر على نضالها ضد الظلم، لن يتمكن أحد من الخروج منتصرًا إذا ظل مكتوف الأيدي، كما لا يمكن تحقيق النصر إلا من خلال الوحدة والتضامن”.

في رأيه، لا حل للأزمة السياسية الحالية في البحرين، في ظل عدم وجود دستور ديمقراطي. وإصرار النظام على سياسة الظلم لن يؤدي إلا إلى فتح الشقوق وخلق انقسامات اجتماعية عميقة. وشدد على أن “البحرين يجب أن تحرر نفسها من أغلال القهر والاستبداد”.

كما أدان تطبيع العلاقات بين البحرين والنظام الإسرائيلي. ودعا جميع المسلمين في العالم إلى مواجهة توسع النظام المغتصب في تل أبيب.

وأضاف أن “كل مسلم في البحرين وخارج البحرين وفي الدول الإسلامية وغير الإسلامية عليه واجب كبير. لمواجهة السياسة القمعية للحكومات، التي تريد أن توصلنا إلى أننا جزء من إسرائيل”.

وبالنسبة للشيخ عيسى قاسم، هدف النظام الصهيوني في نشر جزء كبير من جيشه في البحرين، إدارة التحركات الاستعمارية والعدوانية من المنامة وإصدار الأوامر مباشرة.

كما دعا إلى مشاركة جماهيرية في المسيرات، التي تحيي الذكرى الحادية عشرة لثورة 14 فبراير.

يذكر أنه في 14 فبراير 2011، نزل شعب البحرين إلى شوارع البلاد للمطالبة بإصلاحات سياسية وإنهاء ملكية خليفة وإجراء انتخابات عامة في البلاد. ومع ذلك، فإن النظام البحريني، بدعم من قوات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قمع بوحشية المسيرات السلمية للشعب.

هذا ويتهم ناشطون ومنظمات حقوقية نظام المنامة، بمحاولة إسكات المعارضين منذ انتفاضة 2011.

بينما أجرت السلطات البحرينية محاكمات جماعية ضد المعارضين. والواقع يؤكد وجود آلاف المعتقلين السياسيين في سجون النظام، حيث يتعرضون للتعذيب والقمع.

 

(المصدر: إسبان تيفي)

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معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي.

مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال…

إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا.

خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة.
من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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