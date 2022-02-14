تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وسبورتينغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا

وطن – يستضيف فريق سبورتينغ لشبونة المواجهة القوية والمثيرة أمام الضيف الوصيف مانشستر سيتي مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات دور الثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على ميدان ملعب “جوزيه ألفالادي”.

موعد مباراة مانشستر سيتي وسبورتينغ لشبونة

وستقام مباراة مانشستر سيتي وسبورتينغ لشبونة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر.

وستكون بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، ليبيا، السودان عند الساعة العاشرة مساءً، كما وبتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة مانشستر سيتي وسبورتينغ لشبونة عبر شبكة قنوات “beIN Sports”. الرياضية القطرية. التي تمتلك حقوق البث لنقل منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

O cartaz está pronto: Terça-feira é noite de embate de 𝘾𝙖𝙢𝙥𝙚𝙤̃𝙚𝙨! ⚡ Encontramo-nos em Alvalade? 🇵🇹🏆 vs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏆#UCL #OndeVaiUmVãoTodos pic.twitter.com/hFZjVPlyPe — Sporting Clube de Portugal 🏆 (@Sporting_CP) February 13, 2022

وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 2” الناقلة لمجريات اللقاء. بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11012، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي. كما وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

التعليق على مباراة مانشستر سيتي وسبورتينغ لشبونة

كما ومن المقرر أن يعلق على مباراة مانشستر سيتي وسبورتينغ لشبونة. في منافسات دور الثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا بتشكيلة أساسية. في مواجهة منافسه وسبورتينغ لشبونة البرتغالي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى ايدرسون مورايس.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: كايل ووكر، روبن دياس، جواو كانسيلو، أما في خط الوسط كلاً من اللاعبين، جاك غريليش، فيل فودين، برناردو سيلفا، كيفين دى بروين، كما وسيعتمد في هجوم الفريق على الثلاثي، رياض محرز، رحيم ستيرلينغ، جابرييل جيسوس.

تشكيلة فريق سبورتينغ لشبونة

وسيلعب المدرب البرتغالي روبين أموريم في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الضيف مانشستر سيتي، حيث سيكون في حراسة المرمى أنتونيو آدان.

Em preparação para mais uma noite europeia ✨#UCL #SportingCP pic.twitter.com/KgBoRPi6Xq — Sporting Clube de Portugal 🏆 (@Sporting_CP) February 13, 2022

كما وسيأتي في دفاع الفريق كلاً من: سباستيان كواتيس، بيدرو بورو، ماتيوس ريس، لويس نيتو، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين، بابلو سارابيا، بيدرو جونسالفيس، جواو بالينيا، ماتيوس نونيز، كما وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، إسلام سليماني، جواو فيرنانديش.

(المصدر: وطن + تويتر)