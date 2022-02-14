تراجع غالبية العملات الرقمية المشفرة.. هذا ما وصل إليه سعر البيتكوين في تعاملات اليوم

وطن – شهد سوق العملات الرقمية المشفرة صباح اليوم، الاثنين، تراجعا ملحوظا في غالبية أسعار العملات، وذلك بفعل عمليات جني أرباح سريعة قبيل انعقاد اجتماع الفيدرالي الطارئ الذي من المرجح أن يحمل الجديد بالنسبة لرفع أسعار الفائدة.

ووفقا لموقع “coinmarketcap” فإنه وبحلول الساعة 08:15 صباحاً بتوقيت غرينيتش، تراجعت عملة “بيتكوين”، 0.71% بعدما انخفض سعرها إلى مستوى 41.89 ألف دولار.

وتتداول بيتكوين خلال تلك اللحظات على تراجع بقيمة سوقية 803.71 مليار دولار. بينما بلغ معدل الهيمنة على السوق أكثر من 45.68%.

وهبطت البيتكوين إلى أدنى مستوى 43.5 ألف دولار لأربعة أيام متتالية. ومع تراجعها اليوم، ما زالت متراجعة تحت مستوى 44 ألف دولار وذلك للمرة الأولى منذ مطلع ديسمبر الماضي.

وبعد التراجع الذي شهدته في تلك الساعة من تعاملات اليوم، فقد زادت عملة بيتكوين من خسائرها بنحو 23.61 ألف دولار. وذلك منذ أن سجلت رقماً قياسياً في منتصف شهر نوفمبر الماضي عند مستوى 65.5 ألف دولار، فيما لا تزال مرتفعة بأكثر من 24% منذ مطلع عام 2021.

وخلال تعاملات اليوم لأسعار العملات المشفرة، تراجعت عملة “إيثريوم” 2.04%، لتصل إلى 2.85 ألف دولار. فيما استقرت عملة “تيثير” عند مستوى 1.0007 دولار.

أسعار العملات الرقمية الأخرى

وهبطت عملة “ريبيل” 2.16% لتصل إلى 0.82497 دولار. كما تراجعت عملة “بلوكادوت” 4.93% إلى مستوى 18.14 دولار.

ونزلت عملة “سولانا” في تلك الساعة من تعاملات اليوم 2.76% إلى مستوى 93.27 دولار. وتراجعت عملة “أفاكس” التابعة لمنصة أفالنش لتطبيقات التمويل اللامركزي والأصول المالية بنسبة 5.7% إلى 77.71 دولار.

فيما ارتفعت عملة “شيبا إينو” 1.01% بعدما صعد سعرها إلى مستوى 0.0000289 دولار. وزادت عملة “دوغكوين” 0.02% بعدما صعد سعرها إلى مستوى 0.1448 دولار.

يشار إلى أن تعاملات اليوم، شهدت تراجع قيمة العملات الرقمية السوقية الإجمالية إلى نحو 1.74 تريليون دولار مقابل 1.9 تريليون دولار. خاسرة نحو 16 مليار دولار متراجعة بنسبة 8.4%.

(المصدر: coinmarketcap – ترجمة وطن)

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