بعد اعتقال دام 3 سنوات.. الإفراج عن نجل الداعية السعودي محمد العريفي

وطن – كشف حساب “معتقلي الرأي” على موقع التدوين المصغر “تويتر” والمتخصص في نقل أخبار المعتقلين السعوديين، عن قيام السلطات بالإفراج عن نجل الداعية الشهير محمد العريفي بعد اعتقال دام لثلاثة سنوات.

وقال الحساب في تدوينة له رصدتها “وطن”: “تأكد لنا إطلاق سراح الشاب عبدالرحمن العريفي، نجل الداعية الشيخ محمد العريفي، بعد قضائه أكثر من 3 سنوات خلف قضبان السجن.”

🔴 تأكد لنا إطلاق سراح الشاب #عبدالرحمن_العريفي، نجل الداعية الشيخ محمد العريفي، بعد قضائه أكثر من 3 سنوات خلف قضبان السجن. pic.twitter.com/A5tG03gj7r — معتقلي الرأي (@m3takl) February 14, 2022

وقال في تدوينة أخرى أن ” أن المحكمة الجزائية المتخصصة كانت قد عقدت للشاب عبدالرحمن العريفي جلسة محاكمة في ديسمبر 2018. ووجهت له النيابة العامة تهما عديدة، أهمها “دعم الإخوان المسلمين”.

يًذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة كانت قد عقدت للشاب #عبدالرحمن_العريفي جلسة محاكمة في ديسمبر 2018، ووجهت له النيابة العامة تهما عديدة، أهمها "دعم الإخوان المسلمين”. — معتقلي الرأي (@m3takl) February 14, 2022

وغالبا ما ترددت أنباء عن قيام السلطات باعتقال الداعية محمد العريفي دون أن يتم التأكد منها. حتى انه تغافل عن الإشارة لاعتقال نجله بشكل تام.

قيود سعودية على الداعية العريفي

وقد مارست السلطات السعودية سياسة المضايقة ضد العريفي، وفرضت قيوداً على حركته حتى ضمن المملكة. إضافة إلى أنه ممنوع من السفر منذ أكثر من عامين، بحسب ما أورد حساب معتقلي الرأي.

وحاول “العريفي” الخروج إلى الواجهة بين الحين والآخر بعد منعه، في الفترة الماضية، من الخطابة وممارسة النشاطات الدعوية داخلياً وخارجياً.

وقد سعى لكسب رضا المسؤولين السعوديين، أملاً في السماح له بالعودة إلى المشهد الدعوي، إلا أنه لم يفلح في ذلك. ويقتصر حسابه على نشر إعلانات ودعايات والأذكار بعيداً عن أي تدخُّل في الشؤون السعودية، الداخلية أو الخارجية.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، أصدر وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، قراراً مُنع العريفي بموجبه من الخطابة نهائياً في مسجد البواردي بمدينة الرياض.

وتزامن إيقاف العريفي عن الخطابة مع محاكمة دعاة سعوديين بارزين، بينهم سلمان العودة وعوض القرني، والمطالبة بإعدامهم، بعد عام على توقيفهم في اتهامات بالقضية المعروفة إعلامياً باسم “الخلية الاستخباراتية”، التي يُتّهم أفرادها بممارسة أعمال تهدّد أمن المملكة.

ومنذ صعود ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى سدّة الحكم، تشنّ السلطات حملات اعتقال طالت دعاة بارزين في المملكة، منهم سلمان العودة، وسفر الحوالي، وعوض القرني، وعلي العمري.

(المصدر: تويتر – وطن)

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