نجل الداعية محمد العريفي watanserb.com
اعتقال نجل الداعية محمد العريفي بتهمة دعم الإخوان المسلمين
الهدهد

بعد اعتقال دام 3 سنوات.. الإفراج عن نجل الداعية السعودي محمد العريفي

كتب سالم حنفي
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وطن – كشف حساب “معتقلي الرأي” على موقع التدوين المصغر “تويتر” والمتخصص في نقل أخبار المعتقلين السعوديين، عن قيام السلطات بالإفراج عن نجل الداعية الشهير محمد العريفي بعد اعتقال دام لثلاثة سنوات.

وقال الحساب في تدوينة له رصدتها “وطن”: “تأكد لنا إطلاق سراح الشاب عبدالرحمن العريفي، نجل الداعية الشيخ محمد العريفي، بعد قضائه أكثر من 3 سنوات خلف قضبان السجن.”

وقال في تدوينة أخرى أن ” أن المحكمة الجزائية المتخصصة كانت قد عقدت للشاب عبدالرحمن العريفي جلسة محاكمة في ديسمبر 2018. ووجهت له النيابة العامة تهما عديدة، أهمها “دعم الإخوان المسلمين”.

وغالبا ما ترددت أنباء عن قيام السلطات باعتقال الداعية محمد العريفي دون أن يتم التأكد منها. حتى انه تغافل عن الإشارة لاعتقال نجله بشكل تام.

قيود سعودية على الداعية العريفي

وقد مارست السلطات السعودية سياسة المضايقة ضد العريفي، وفرضت قيوداً على حركته حتى ضمن المملكة. إضافة إلى أنه ممنوع من السفر منذ أكثر من عامين، بحسب ما أورد حساب معتقلي الرأي.

وحاول “العريفي” الخروج إلى الواجهة بين الحين والآخر بعد منعه، في الفترة الماضية، من الخطابة وممارسة النشاطات الدعوية داخلياً وخارجياً.

وقد سعى لكسب رضا المسؤولين السعوديين، أملاً في السماح له بالعودة إلى المشهد الدعوي، إلا أنه لم يفلح في ذلك. ويقتصر حسابه على نشر إعلانات ودعايات والأذكار بعيداً عن أي تدخُّل في الشؤون السعودية، الداخلية أو الخارجية.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، أصدر وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، قراراً مُنع العريفي بموجبه من الخطابة نهائياً في مسجد البواردي بمدينة الرياض.

وتزامن إيقاف العريفي عن الخطابة مع محاكمة دعاة سعوديين بارزين، بينهم سلمان العودة وعوض القرني، والمطالبة بإعدامهم، بعد عام على توقيفهم في اتهامات بالقضية المعروفة إعلامياً باسم “الخلية الاستخباراتية”، التي يُتّهم أفرادها بممارسة أعمال تهدّد أمن المملكة.

ومنذ صعود ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى سدّة الحكم، تشنّ السلطات حملات اعتقال طالت دعاة بارزين في المملكة، منهم سلمان العودة، وسفر الحوالي، وعوض القرني، وعلي العمري.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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