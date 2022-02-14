إطلالة هيفاء وهبي الأجرأ في عيد الحب.. ووضعيات مثيرة للجدل مع دب ضعف حجمها!

وطن – أشعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مواقع التواصل الاجتماعي، بأحدث جلسة تصوير خضعت لها بمناسبة عيد الحب.

“أحبك”

ونشرت هيفاء صورها عبر حسابها على “انستجرام”، والتي ارتدت فيها فستاناً باللون الأحمر، أوف شولدر، كما كشف عن ساقيها بشكل فاضح.

وكانت هيفاء تحتضن دمية دب ضخم زهري اللون، وجلست بوضعيات مثيرة لالتقاط الصور. معقبة: “عيد الحب، أحبك”.

كما نشرت الفنانة صوراً أكثر جرأة بفستان زهري قصير جداً، بقطعة على الظهر مليئة بالريش.

وعقبت هيفاء: “عندما تحب ما تملك، فقد امتلكت كل شيء تحتاجه”.

وفي تعليق آخر، قالت الفنانة اللبنانية: “مليئة بالحب والمرح”.

سيرين عبدالنور وإطلالة مثيرة

وتخطت جرأة هيفاء، مواطنتها الفنانة سيرين عبدالنور، التي فاجأت متابعيها بجلسة تصوير مثيرة بمناسبة عيد الحب.

ونشرت سيرين صور لها عبر “انستجرام”، وهي ترتدي فستاناً باللون الأحمر الناري. تميز بأكمام منفوشة طويلة وفتحة كبيرة ناحية الصدر. كشفت مفاتنها بشكل فاضح.

وعقبت سيرين: “كل عيد حب وقلبكن بخير وسلامة”.

أناقة وغرابة!

وقبل أيام، تألقت هيفاء بإطلالة غريبة نوعاً ما في إحدى المناسبات الاجتماعية في بيروت.

وظهرت هيفاء في الصور التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي تنورة ذهبية قصيرة، وفوقها معطفاً أبيض اللون منسدل مثل الشال.

واعتمدت الفنانة اللبنانية حقيبة ذهبية أيضاً، وتركت شعرها الأسود منسدلاً.

وهنأت هيفاء صديقتها غنى غندور، بمناسبة افتتاح متجرها في العاصمة بيروت.

وما لفت النظر لإطلالة هيفاء، أنها تلائم فصل الشتاء من فوق، أما من أسفل، فهي إطلالة صيفية.

مواقف محرجة

وفي سياق آخر، تعرضت هيفاء قبل أيام إلى أكثر من موقف محرج في حفلها الأخير بالمكسيك.

وأظهرت الفيديوهات التي نشرتها هيفاء وهبي بنفسها عبر “انستجرام”، لحظة اشتباك حذائها بفستانها، ما جعلها عرضةً للسقوط أكثر من مرة.

لكن الفنانة اللبنانية كانت تستدرك نفسها في اللحظة الأخيرة، وترفع فستانها عن الأرض حتى تتمكن من الحركة والرقص.

وسخرت هيفاء وهبي بنفسها مما تعرضت له فكتبت عبر خاصية (الستوري): “الفستان عم يعلق بالشوز”.

وفي تعليق آخر كتبت: الفستان والشوز مش طايقين بعض”.

كما سخرت أيضا الفنانة اللبنانية من ظهور بطنها وبروزه بشكل واضح. خاصة بعدما صورت الأطعمة المسكيكية وأكدت أنها لن تقترب من قسم الأطعمة الصحية. وعقبت ساخرة: ” ما شاء الله بطني منورة المسرح”.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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