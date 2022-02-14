إسرائيل تحتفي بموقف “السيسي” مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية خلال مؤتمر بالقاهرة..ماذا فعل؟! (شاهد)

وطن – أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بموقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه مؤتمر مصر الدولي للبترول، الاثنين، مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار الت تجلس على كرسي متحرك.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإسرائيلية. يظهر ترحيب الرئيس المصري، بوزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الهرار، بشكل لافت.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فإنه وبعد أن دخل الرئيس المصري إلى القاعة ورحب بالحضور. قام بمغادرة مكانه المخصص له ليتوجه نحو وزيرة الطاقة الإسرائيلية التي كانت تجلس على كرسيها المتحرك في طرف القاعة.

من جانبه، أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت نشر الفيديو عبر حسابه في “تويتر” معلقا عليه بالقول: “الرئيس السيسي، لقد لمستنا جميعا”.

President al-Sisi, you’ve touched us all. https://t.co/1kYBZgznEx — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) February 14, 2022

بينما احتفت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة بموقف “السيسي”، قائلة في تغريدة لها على “تويتر”: “الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفي خطوة تستحق كل التقدير والاحترام يتوجه لالقاء التحية الخاصة على وزيرة الطاقة كارين الهرار المشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة. والذي إفتتح اليوم في القاهرة بمشاركة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا”.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفي خطوة تستحق كل التقدير والاحترام يتوجه لالقاء التحية الخاصة على وزيرة الطاقة كارين الهرار المشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة والذي إفتتح اليوم في القاهرة بمشاركة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا …#اسرائيل #مصر pic.twitter.com/sxuKVazQjj — السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) February 14, 2022

كما قامت صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية بنشر الفيديو، معلقة عليه بالقول: “موقف انساني نبيل شد انتباه الحضور في مؤتمر الطاقة في القاهرة اليوم. عندما قطع الرئيس المصري @AlsisiOfficial القاعة لالقاء التحية على وزيرة الطاقة الإسرائيلية @KElharrar”.

موقف انساني نبيل شد انتباه الحضور في مؤتمر الطاقة في القاهرة اليوم عندما قطع الرئيس المصري @AlsisiOfficial القاعة لالقاء التحية على وزيرة الطاقة الإسرائيلية @KElharrar

pic.twitter.com/A09VMTJknx — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 14, 2022

مؤتمر مصر الدولي للبترول

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حضر جلسة وزارية حوارية حول تحول الطاقة في أفريقيا وجهود مكافحة تغير المناخ. ضمن فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول.

بينما أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، الإثنين، انضمام مصر رسميا للوكالة بصفة عضو.

جاء ذلك، خلال كلمته في افتتاح الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “إيجبس 2022” بالقاهرة. بحسب ما بثته القناة الأولى المصرية.

في حين قال بيرول: “أود أن أشاطركم هذا النبأ الجيد اليوم في ضوء هذه التطورات بمصر، وعقب طلب الحكومة المصرية، فأنا أتطلع إلى انضمام مصر للوكالة الدولية للطاقة كعضو مشارك”.

وأضاف: “نحن مهتمون بتعميق التعاون وعلى استعداد لتقديم أي دعم في السنوات المقبلة”.

ونقلت وسائل إعلام محلية بينها “الأهرام”، و”اليوم السابع” و”الشروق”. إعلان بيرول انضمام مصر رسميا لعضوية الوكالة الدولية للطاقة.

بينما ارتفعت صادرات قطاع البترول المصري خلال 2021 بنسبة 85 بالمئة، إلى 13 مليار دولار. بحسب كلمة لوزير البترول طارق الملا، بالمؤتمر، نقلتها صحيفة “الأهرام”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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