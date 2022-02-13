اليوتيوبر السوري يوسف قباني “يهين” المارّة وهو يوزع المال في دمشق! (شاهد)

وطن – ظهر اليوتيوبر السوري “يوسف قباني” المقيم في بريطانيا في أحد شوارع مدينة دمشق وهو يصور مقاطع فيديو مرتدياً الزي الخليجي ويحمل في يده رزمة كبيرة من المال، لتوزيعها على “الفقراء” من المارّين في الشارع.

واعتبر النشطاء أن ما قام به قباني بعيداً كل البعد عن الإنسانية، ومُهين، ويهدف إلى جمع مشاهدات على حساب حاجة الناس.

في فيديو أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه استفزازي، وفقا لما وصفه غالبية متابعي السوشل ميديا، خرج اليوتيوبر السوري المقيم في “بريطانيا”، “يوسف قباني”، وهو يرتدي زيا دينياً يجول في العاصمة “دمشق” برفقة “كومة نقود” وحارسان شخصيان، ليوزع النقود على “الفقراء”

pic.twitter.com/JT24vkGe9X — التغريدة السورية (@TheSyrianTweet) February 13, 2022

بينما علق أحد النشطاء مطالباً وزارة الداخلية بمحاسبته : ”يرجى من وزارة الداخلية توقيف اليوتيوبر السوري المدعو يوسف قباني القادم من بريطانيا إلى دمشق. بسبب نشره فيديو ينال من شخصيات وكرامات الناس المحتاجة. بعد أن قام بنشر فيديو مستفز ومقرف لتوزيع الاموال وسط دمشق لايمت للانسانية بصلة …”

يوسف قباني يوتيوبر سوري عايش ببريطانيا، صور فيديو عم يوزع فيه مصاري على الناس بطريقة مهينة أديه تافه تستغل حاجة شعبك وتذله بعد حرب ١٠ سنين مشان كم مشاهدة؟ pic.twitter.com/2Tggskz61e — Maysara 🧉 (@MaysaraAlt) February 13, 2022

في حين كان تعليق اغلب النشطاء على أسلوب توزيع النقود للناس وتصويرهم وتصوير المبالغ المالية بيده. ورأى البعض أن هدف قباني من الفيديو واضح وصريح وهو جمع مشاهدات لتزيد إيرادات قناته، بدعوى من يريد ان يعمل خير لا يقوم بنشره على العلن. واعتبر آخرون الفديو انتهاكاً للناس، مما دفع “قباني” للخروج في بث مباشر وإيضاح الأمر من وجهة نظره.

وصل بعض اليوتيوبرية السوريين إلى القاع والحضيض في محتواهم التافه باستغلال أوجاع الناس والتشهير بهم بدون أي هدف أو رسالة مفيدة تقدم للمتابعين

يطل يوسف قباني من مناطق سيطرة النظام بطريقة معيبة يظهر حاجة الناس للمبلغ الزهيد الذي يوزعه.. pic.twitter.com/HPhbyiEzQv — بهاء الحلبي (@jabalybaraa) February 13, 2022

اليوتيوبر السوري يوسف قباني يرد

وأشار اليوتيوبر السوري إلى أن فيديو توزيع المال في دمشق مجرد توعية للناس وتجربة اجتماعية؟ متسائلا: “مابعرف ليش البعض أخدوه بطريقة مو حلوة”.

بينما أضاف: “أنا ضمن هالفيديو حبيت ورجي الناس شعبنا شلون عايش. كرمال الشعب العربي يعرف لازم نساعد بعضنا ومو لازم يضل فقر بهالبلد”. مؤكداً أنه أخذ إذن كل شخص ظهر في الفيديو، لعرضهم عبر قناته في اليوتيوب.

ويوسف قباني يوتيوبر سوري يقيم في بريطانيا لديه قناة باسمه على موقع ” يوتيوب”. أسسها في شباط فبراير2018 ووصل عدد مشتركيها إلى أكثر من 2،4 مليون مشترك. وهو يعد ويقدم فديوهات حول التحديات والتجارب الاجتماعية. ولديه أكثر من 200 ألف متابع على ” انستغرام”.

(المصدر: خاص وطن)

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