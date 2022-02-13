اليوتيوبر السوري يوسف قباني watanserb.com
يوتيوبر سوري يوزع المال في دمشق
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اليوتيوبر السوري يوسف قباني “يهين” المارّة وهو يوزع المال في دمشق! (شاهد)

كتب خالد الأحمد
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وطن – ظهر اليوتيوبر السوري “يوسف قباني” المقيم في بريطانيا في أحد شوارع مدينة دمشق وهو يصور مقاطع فيديو مرتدياً الزي الخليجي ويحمل في يده رزمة كبيرة من المال، لتوزيعها على “الفقراء” من المارّين في الشارع.

واعتبر النشطاء أن ما قام به قباني بعيداً كل البعد عن الإنسانية، ومُهين، ويهدف إلى جمع مشاهدات على حساب حاجة الناس.

بينما علق أحد النشطاء مطالباً وزارة الداخلية بمحاسبته : ”يرجى من وزارة الداخلية توقيف اليوتيوبر السوري المدعو يوسف قباني القادم من بريطانيا إلى دمشق. بسبب نشره فيديو ينال من شخصيات وكرامات الناس المحتاجة. بعد أن قام بنشر فيديو مستفز ومقرف لتوزيع الاموال وسط دمشق لايمت للانسانية بصلة …”

في حين كان تعليق اغلب النشطاء على أسلوب توزيع النقود للناس وتصويرهم وتصوير المبالغ المالية بيده. ورأى البعض أن هدف قباني من الفيديو واضح وصريح وهو جمع مشاهدات لتزيد إيرادات قناته، بدعوى من يريد ان يعمل خير لا يقوم بنشره على العلن. واعتبر آخرون الفديو انتهاكاً للناس، مما دفع “قباني” للخروج في بث مباشر وإيضاح الأمر من وجهة نظره.

اليوتيوبر السوري يوسف قباني يرد

وأشار اليوتيوبر السوري إلى أن فيديو توزيع المال في دمشق مجرد توعية للناس وتجربة اجتماعية؟ متسائلا: “مابعرف ليش البعض أخدوه بطريقة مو حلوة”.

بينما أضاف: “أنا ضمن هالفيديو حبيت ورجي الناس شعبنا شلون عايش. كرمال الشعب العربي يعرف لازم نساعد بعضنا ومو لازم يضل فقر بهالبلد”. مؤكداً أنه أخذ إذن كل شخص ظهر في الفيديو، لعرضهم عبر قناته في اليوتيوب.

ويوسف قباني يوتيوبر سوري يقيم في بريطانيا لديه قناة باسمه على موقع ” يوتيوب”. أسسها في شباط فبراير2018 ووصل عدد مشتركيها إلى أكثر من 2،4 مليون مشترك. وهو يعد ويقدم فديوهات حول التحديات والتجارب الاجتماعية. ولديه أكثر من 200 ألف متابع على ” انستغرام”.

(المصدر: خاص وطن)

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خالد الأحمد

- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013
لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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