مفاجأة.. وائل كفوري يترك شانا عبود من أجل حسناء مغربية!

وطن – كشفت مجلة “الجرس” الفنية، أن الفنان اللبناني وائل كفوري، انفصل رسمياً عن حبيبته شانا عبود بعد حادث السير المروع الذي تعرضا له معاً.

حب وتقدير

وأشارت المجلة إلى أن الانفصال بين شانا وكفوري، تم بطريقة ودية فيها حب وتقدير. منوهة إلى أن المشاكل بينهما بدأت قبل الحادث.

وأكدت “الجرس”، أن وائل لا يزال يهتم بأمر شانا (38 عاماً)، ويؤمن لها كل احتياجاتها حتى تستعيد صحتها. حيث تضررت أكثر منه في الحادث.

وفجرت المجلة مفاجأة حين أكدت أن وائل كفوري، يعيش هذه الفترة أجمل أيام حياته. بعدما عاد إلى حبيبته الأولى وعشقه الأبدي.

حبيبة وائل مغربية

وحبيبة وائل، بحسب المجلة. هي سيدة مغربية تدعى ماغي، عاشا قصة حب منذ سنوات لكنهما لم يستمرا بسبب اختلاف الأديان.

وعادت ماغي حبيبة وائل له بعد انفصالها عن زوجها. وزارته في منزله في كسروان.

وكانت علاقة وائل وماغي قد بدأت عام 2004، واعترف بالأمر في لقاء مع صحيفة “كلام الناس” عام 2007.

وقال الفنان اللبناني حينها إنه يعيش قصة حب مع شابة غير لبنانية وكل أغاني الحب الذي غنّاها تكون لها شخصيًا.

فريق طبي محترف

وسبق أن ذكرت صحيفة “الجديد” اللبنانية أن شانا عبود تعرّضت لكسور ورضوض في فخذها.

وأشارت الصحيفة إلى أن حبيبة وائل كفوري لا تستطيع المشي حاليًا بسبب الرضوض التي تعاني منها.

وتكفّل وائل بعلاج شانا وعيّن فريقًا طبيًا محترفًا حتى يساعدها على استعادة صحتها والعودة الى حياتها السابقة.

حفرة كبيرة سبب الحادث

وكان صديق كفوري المقرب، قد كشف بعد الحادث عن حالة الأخير الصحية وحالة شانا في حينها.

وأكد صديق الفنان أن شانا بصحة جيدة، مشيراً إلى أن شدة الضربة قذفت وائل خارج السيارة.

وكشف موقع “ET بالعربي آنذاك أن سبب الحادث وقوع سيارة كفوري بحفرة كبيرة.

وقال شاهد عيان للموقع، إنه تم نقل الفنان اللبناني وحبيبته إلى المستشفى.

وأضاف شاهد العيان: (الفنان يرقد بقسم الطوارئ لتلقي العلاج، وهو بصحة جيدة).

المصدر: (الجرس)

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