موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا والقناة الناقلة في الدوري الإيطالي

وطن – يلتقي فريق يوفنتوس أمام منافسه أتالانتا مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة ال25 من الدوري الإيطالي على أرض ملعب ” أتليتي أزوري إيطاليا”.

موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا

وستقام مباراة يوفنتوس أمام المستضيف أتالانتا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً. بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، سوريا، الأردن، السودان.

Ci attende una grande sfida. Vi portiamo in campo con noi verso #AtalantaJuve 💪🏻 — JuventusFC (@juventusfc) February 11, 2022

أما بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر، عند الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً، كما وستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة يوفنتوس وأتالانتا كالعادة عبر القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي. على موقع اليوتيوب التي تنقل جميع منافسات الدوري الإيطالي للموسم الجاري بالمجان.

التعليق على مباراة يوفنتوس وأتالانتا

وسيعلق على مجريات اللقاء بين يوفنتوس وأتالانتا. عبر القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي على موقع اليوتيوب، المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي.

تشكيلة فريق يوفنتوس

ومن المتوقع أن يدخل المدرب ماسيميليانو أليغري. بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه المستضيف أتالانتا، حيث سيكون في حراسة المرمى فويتشيك شتشيسنى.

بينما سيكون في دفاع التشكيلة كلاً من: دانيلو، ماتايس دي ليخت، كيلليني، دي شيليو، كما وسيأتي في خط الوسط كلاً من اللاعبين، أدريان رابيو، آثر، دينيس زكريا، وفي هجوم الفريق سيكون الثلاثي، ألفارو موراتا، باولو ديبالا، دوشان فلاهوفيتش.

تشكيلة فريق أتالانتا

وسيلعب المدرب جيان بييرو غاسبيريني في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الضيف يوفنتوس، حيث سيتواجد في حراسة المرمى خوان أغوستين موسو.

أما في دفاع التشكيلة كلاً من: جيوسيبى بيتزيلا، بيرات ديمسيتى، ميريح ديميرال، كما وسيكون في وسط الفريق كلاً من اللاعبين، دافيدى زاباكوستا، هانز هاتيبور، ريمو فريلير، مارتن دى رون، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، لويس مورييل، دوفان زاباتا، جيريمي بوجا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

وجاء فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز” في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة، كما وآتى منافسه فريق أتالانتا ” الأزرق الأسود” في المركز الخامس برصيد 43 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)