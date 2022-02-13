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مغتصب حفر الباطن.. فيديو صادم لاغتصاب طفل في السعودية يفجر موجة غضب (شاهد)

كتب باسل النجار
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وطن – تصدر وسم بعنوان “مغتصب حفر الباطن” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في السعودية منذ الأمس، عقب تداول فيديو قال ناشروه إنه يوثق حادث اغتصاب طفل في منطقة حفر الباطن بشمال شرق المملكة.

مغتصب حفر الباطن

وبتتبع (وطن) للوسم رصدت فيديو مقزز وصادم يظهر بالفعل قيام شخص باغتصاب طفل، داخل خيمة وكان هناك من يوثق ذلك بالفيديو.

كما تحدث الشخص الذي كان يصور بألفاظ خارجة وخادشة للحياء.

وتسبب هذا المقطع في موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل، وسط مطالبات بإلقاء القبض على “مغتصب حفر الباطن” وتوقيع أقسى العقوبات ضده ليكون عبرة.

وبعد الضجة الكبيرة التي تسبب بها هذا المقطع الصادم، تحركت السلطات السعودية لإلقاء القبض على الفاعلين.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية السعودية، فقد تمكنت شرطة حفر الباطن من تحديد هوية. مغتصب حفر الباطن الذي تصدر الترند قبل ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو خادش للحياء.

وبحسب البيان فقد صرح مساعد المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن شرطة محافظة حفر الباطن قبضت على مواطن و3 مقيمين من القبائل النازحة.

وأوضح أن أحدهم ظهر في مقطع فيديو يمارس أفعالا تنافي الآداب العامة والإسلامية، وتوثيق آخر ذلك ونشره.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وكان وسم “#مغتصب_حفر_الباطن”، قد تصدر التريند في السعودية بعد تداول النشطاء مقطع فيديو خادش للحياء، لرجل يغتصب طفلًا.

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم، وتداوله النشطاء بكثرة تحت وسم “مغتصب حفر الباطن” مطالبين رجال الأمن بسرعة تحديد هوية الرجل الذي ظهر في الفيديو وإلقاء القبض عليه.

وتسبب المقطع بموجة غضب عارمة في الأوساط السعودية والعربية.

قانون حماية الطفل

ويشار إلى أن المادة التاسعة في قانون حماية الطفل السعودي الصادر عام2014، تنص على أنه يحظر استغلال الطفل جنسيًّا. أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول.

كما تنص المادة الثانية والعشرون منه على:

1 – على كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، تبليغ الجهات المختصة فورًا.
2 – على الجهات المختصة أن تسهل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من الطفل.

ووفق المادة الثالثة والعشرون من ذات القانون، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف.

(المصدر: تويتر – وطن)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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