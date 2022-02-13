مع اقتراب عيد الحب .. هذا ما ينصح به الخبراء لزيادة الرغبة الجنسية

وطن – قدم عدد من الخبراء، مجموعة من النصائح من شأنها أن تساعد في زيادة الرغبة الجنسية خاصة مع اقتراب عيد الحب.

ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية تقريرا استعرضت من خلاله هذه النصائح، مشيرة إلى أنه ومع حياة مزدحمة واحتياجات الأطفال للترفيه، فليس من المستغرب أن ممارسة الجنس يمكن أن تنزلق إلى أسفل قائمة المهام المتزايدة.

ولكن إذا كان هناك يوم واحد في السنة قد يرغب الشخص في إعادة إثارة تلك الشعلة الجنسية التي فيه. فهو بلا شك يوم عيد الحب.

عليك متابعة قراءة هذا التقرير لتعرف كيف يمكنك إثارة العلاقة الحميمية في عيد الحب.

اختر الملابس المناسبة

تقول خبيرة الجنس والعلاقات سوزان كويليام إن الملابس الداخلية المثيرة غالبا ما تكون مصنوعة من مادة ناعمة أو رقيقة. يمكن أن تساهم في إثارة المرأة حسيا.

كما تشرح كويليام قائلة: “عادةً ما يتم تصميم هذه الملابس لتظهر أجزاء من الجسد كالصدر أو المؤخرة”.

وتابعت بالقول “هذا ما يجعلك تشعري بالراحة، ويحفز الرغبة الجنسية لديك.”

ومن المزايا الإضافية الأخرى إن “التركيز على الصدر والمؤخرة يثير رغبة شريكك الجنسية. لذلك ستحصلي على استجابة جيدة منه والتي قد تؤدي بدورها إلى تعزيز رغبتك الجنسية.”

إذن، اختري الملابس الداخلية الحمراء، لأن هذا اللون يمكن أن يحفز مستويات الإثارة في الدماغ.

ممارسة تمارين البيلاتيس

قد لا تكون تمارين البيلاتيس هي أول ما تفكر فيه عندما تأمل في إعطاء دفعة سريعة للرغبة الجنسية. ولكن يمكن لتمارين الإطالة أن تؤدي إلى تدفق الدم إلى تلك المناطق الحميمة.

من جهتها، تقول ريبيكا كونفي وهي صاحب شركة Kinetic Pilates: “لن تمنحك بيلاتيس الأدوات اللازمة لبناء جسم قوي فحسب بما في ذلك قلب قوي وعضلات قوية في منطقة حوض – وهو أمر مهم لكل من النساء والرجال في غرفة النوم، بل ستساعدك أيضًا على تكوين علاقة أكثر ايجابية مع جسمك.”

من أجل إطلاق سريع للإندورفين، توصي ريبيكا بمد ساق واحدة إلى الهواء. وهي من أفضل التمارين لاستقرار الحوض، مما يساعد على زيادة الرغبة الجنسية.

تناول الفطر

تم استخدام الفطر الطبي – وبالتحديد كورديسيبس – لآلاف السنين كمنشط جنسي قوي من قبل العديد من الثقافات.

وفي هذا السياق، تقول أخصائية العلاج الطبيعي هانيا أوبينسكي “يمكن للفطر أن يساعد في معالجة الضعف الجنسي لدى الرجال. وتحسين وظيفة الانتصاب، وإنتاج الحيوانات المنوية، وزيادة الإثارة الجنسية لدى كل من الرجال والنساء.”

وإذا ما زلت لا ترغب في طهي وجبة في عيد الحب، اختر شريحة سمك السلمون – إذ يمكن للدهون الطبيعية في هذه الأسماك الزيتية اللذيذة أن تساعد في تحسين الدورة الدموية، والتي بدورها ستدفع رغبتك الجنسية.

لكن تجنب أي شيء مالح جدًا أو مقلي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى الانتفاخ والغازات وبالتالي يمكن أن تعكر هذه المشاكل الأجواء خلال العلاقة الحميمية.

التواصل البصري

بينما تقول الخبيرة سوزان سوزان إن الاتصال البصري “سيعيد تأسيس الرابطة الجسدية بينكما ويذكر جسدك – وقلبك – بأنكما زوجان محبان”.

وتابعت قائلة: “إن الرغبة الجنسية تزدهر مع التقارب العاطفي.”

كما وجدت الأبحاث أن التواصل البصري يمكن أن يساعدنا على التواصل بشكل أعمق مع الآخرين، مما يجعلنا نشعر بالضعف والانفتاح تجاههم.

مشيرة إلى أنه ولزيادة الإثارة، انظر في عيون شريكك لمدة أربع دقائق كاملة.

كما اقترحت دراسة أجراها عالم النفس آرثر آرون أن هذا هو طول الفترة الزمنية التي يحتاجها شخصان غريبان لإجراء تواصل بالعين قبل تجربة مشاعر الحب العميقة، لذا تخيل ما يمكن أن تفعله إذا كان لديك بالفعل مشاعر أساسية لبعضكما البعض.

(المصدر: ذا صن – متابعات)

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