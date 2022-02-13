ليث شبيلات يهدد نظام الحكم ويربك الديوان.. أردنيون فوضوه لاسترداد “المنهوبات الملكية”

وطن – تسببت عدة مقاطع فيديو حديثة دعا فيها المهندس ليث شبيلات، المُعارض الأردني البارز لاستعادة أموال الدولة المنهوبة – بحسب ما كشفت عنه وثائق باندورا الشهيرة – في جدل واسع بين الأردنيين وربكة للديوان والملك عبدالله الثاني.

ليث شبيلات: استرجاع المنهوبات الملكية

ودعا “الشبيلات” في عدة مقاطع نشرها على صفحته الرسمية بفيسبوك إلى استعادة أموال الدولة، ومحاربة الفساد بكل أشكاله.

كما شن المعارض الأردني شبيلات الخارج هجوما شرسا على حركة “الإخوان المسلمين” في الأردن، حيث اتهمها بالتخاذل وعدم القِيام بدورها كحركة مُعارضة.

وتطرق ليث شبيلات إلى الفضائح التي كشفتها وثائق باندورا بشأن ممتلكات الملك عبدالله الثاني، وأسرته في الخارج وحجم ثروتهم العقارية الضخمة التي امتلكها عبر استخدام حيلة شركات “الأوفشور” حتى لا يظهر اسمه.

ووصف المعارض الأردني هذه الثروة بأنها “منهوبات ملكية” وطالب الأردنيين بتفويضه، لأجل القيام لاستردادها لصالح الشعب.

“أمسكنا بملك نفت لصوصيته أية شرعية له”

وكتب في أحدث منشور له بفيسبوك ما نصه:”كل من لا يفهم أننا اليوم نعيش اقوى حالاتنا النضالية لا يفهم في النضال شيئا. لقد امسكنا بملك نفت لصوصيته أية شرعية له.”

وتابع:”سيأتي راضخا إلى بابنا طالبا الصفح إن كان هنالك لهذا الوطن رجال يناضلون بالهاشتاج لا غير. وليس في الشوارع حيث الدولة العميقة.

واختتم:”والله ستكون أكبر وأقصر عملية إرجاع مسروقات وعملية بحث في شرعية حُكم مرت على التاريخ.”

مضيفا: “السؤال: هل انتم حاضرون للوسم (#فوضناك)#ليث_شبيلات_يمثلني حتى نوفيكم حقكم”.

تفاعل واسع مع حملة شبيلات في الأردن

وشهدت تحركات المعارض الأردني تفاعلا كبيرا من قبل الأردنيين على مواقع التواصل، الذين سارعوا لتفويضه للحديث باسمهم والتعبير عن أنه يمثلهم.

وتصدر وسمي “ليث شبيلات يمثلني” و”فوضناك” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر الأردن.

وفي هذا السياق كتب سند: “قد نختلف ونتفق على الشخص ولكن في ظل تدهور الحالة السياسية بشكل متسارع. حيث نشعر أن الدولة غدت بلا شعب وبلا السلطات الثلاث، والمواطنين مجرد ساكنين لذلك نحتاج القشه لنتعلق بها.”

يمثلني نريد وطن لا دكان نريد استرداد الدوله سلطه وموارد ، #ليث_شبيلات_يمثلني #فوضناك pic.twitter.com/V0ygp9O9sw — Alaa Malkawi (@AlaaMal28542148) February 12, 2022

فيما غرد علاء ملكاوي:” ليث شبيلات يمثلني.. نريد وطن لا دكان نريد استرداد الدولة سلطة وموارد.”

وقال علي: “من غير المطلوب توحيد الفكر الإصلاحي. فكُل منا يمتلك رؤيته الخاصة، لكن الضرورة تُحتم إن يتوحد “الفعل الإصلاحي” على قضايا لا تحتمل الخلاف.”

وتابع:”لذا…. أدعم ليث_شبيلات و أشدّ على يده في سعيه لاسترداد أموال الأردنيين كخطوة لاسترداد حقوقهم في سلطات بلادهم.”

من غير المطلوب توحيد الفكر الإصلاحي، فكُل منا يمتلك رؤيته الخاصة، لكن الضرورة تُحتم إن يتوحد "الفعل الإصلاحي" على قضايا لا تحتمل الخلاف

لذا…. أدعم #ليث_شبيلات و أشدّ على يده في سعيه لاسترداد أموال الأردنيين كخطوة لاسترداد حقوقهم في سلطات بلادهم #فوضناك #ليث_شبيلات_يمثلني pic.twitter.com/SstXhH9AH6 — ALI R AL-TARAWNEH (@ALI_R_Tarawneh) February 12, 2022

وعبر الوسم غردت ناشطة باسم صفاء:”لم أجد معارض مثقف سياساً و وطنياً كليث شبيلات، نحن جيل كبرنا على أشباه السياسيين و بقايا بل فتات وطنيات مقززة!”

وأضافت:”أن تمس قعر فقر الوطن وأن تصعد به عالياً عالياً حيث أن الأمر يتطلب جرأة و شجاعة حقيقتان-في زمن قمع الافواه- والله أنها لغيرة حقيقية.”

شبيلات: مرفوض ذكر اسمي في الشارع

هذا وطلب شبيلات من الاردنيين أن لا يشيروا لإسمه في الشوارع حتى لا يتعرضوا لأذى. رافضا اي نوع من التضامن معه أو إستقباله.

كما وبخ بعض من وصفهم بالسخيفين من المشيرين له بصفته الخميني وقال: “يا أهبل الخميني كان بإنتظاره 9 ملايين إنسان..إضربوا بالكندرة من يشير لإسمي حتى بعد موتي او اعتقالي”.

وأضاف:”مرفوض ذكر اسمي بالتمجيد في الشارع مرفوض، واعتبره عدوان علي وعلى ما امثله من فكر.”

لافتا إلى أن ذلك سيكون بمثابة “مطية ستستعملها الدولة العميقة لتفجير فتن يخرج حدوثها النظام من وضعه المكشوف المشين الذي وضع نفسه فيه. اللهم اني ابرؤ إليك من فاعله. فافهموا وعوا” حسب وصفه.

وثائق باندورا تصدم ملك الأردن

وكانت الوثائق المالية المسربة التي اشتهرت إعلاميا باسم “وثائق باندورا”، والتي تعد الأحدث في سلسلة من التسريبات على مدى السنوات السبع الماضية، بعد ملفات فنسين، ووثائق بارادايس، ووثائق بنما ولوكس ليكس. كشفت أن ملك الأردن يمتلك سرا حوالي 15 منزلا في بريطانيا وأمريكا منذ أن تولى السلطة عام 1999.

وتشمل قائمة الممتلكات 3 منازل مطلة على المحيط الهادئ في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، وممتلكات في لندن وأسكوت في بريطانيا.

وذكرت تسريبات تلك الوثائق المالية، التي جاءت في إطار ما يُعد أكبر عملية تسريب على الإطلاق لوثائق مالية، أن الملك عبد الله أسس شبكة من الشركات الخارجية (أوفشور) استخدمها في تكوين ثروات عقارية تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار في الفترة من 2003 إلى 2017.

ملك الأردن يرد على تسريبات باندورا

ويشار إلى أنه في أكتوبر الماضي وفي أول رد رسمي على هذه التسريبات، وصف بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، ما جاء في وثائق “باندورا” بأنه “شوّه الحقيقة وقدم مبالغات”.

وجاء في نص البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) وقتها ما نصه: “تابع الديوان الملكي الهاشمي تقارير صحافية نشرت مؤخرا حول عدد من العقارات لجلالة الملك عبدالله الثاني في الخارج، احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها”.

وأضاف البيان: “فجلالة الملك يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي.”

مضيفا:”ويستخدم جلالته بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة، ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها”.

وبرر البيان الملكي وقتها عدم الإعلان عن امتلاك العاهل الأردني هذا العدد الكبير من العقارات السكنية خارج البلاد بأنه كان لاعتبارات تتعلق بالخصوصية واعتبارات أخرى تتعلق بالحفاظ على أمن وسلامة “رأس الدولة” الأردنية وأفراد أسرته.

وشدد الديوان الملكي الأردني على أنه “يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

من هو ليث شبيلات؟

ويشار إلى أن ليث فرحان شبيلات (79 عاما)، هو معارض سياسي أردني. والده فرحان شبيلات من مدينة الطفيلة سفير أردني ومستشار للملك عبد الله الأول.

وشقيقه هو غيث شبيلات لواء متقاعد وعين سابق في مجلس الأمة.

ودخل ليث شبيلات مجلس النواب مرتين، في الانتخابات التكميلية 1984 والعامة 1989 محققاً أعلى الأصوات في الدائرة الثالثة: دائرة الحيتان.

وسجن شبيلات خلال دورة 1989 وهو نائب بتهمة في قضية النفير الإسلامي، فسجن مع النائب يعقوب قرش ثم أفرج عنه الملك حسين شخصياً.

وسجن بعد ذلك عدة مرات بتهمة “إطالة اللسان” وأفرج عنه بعفو ملكي.

حصل مرتين على منصب نقيب المهندسين بالانتخاب، إحداهما وهو في السجن، يرأس حالياً جمعية مكافحة العنصرية والصهيونية.

(المصدر: يوتيوب – وطن)

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