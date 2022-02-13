تركي آل الشيخ watanserb.com
رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ
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لماذا أصبح تركي آل الشيخ “تريند” بعد هزيمة الهلال وسر هتاف “الكبسة باظت”؟

كتب باسل النجار
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وطن – تحول اسم رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، إلى تريند عبر تويتر السعودية وعدة دول عربية، عبر الهزيمة الساحقة التي مني بها نادي الهلال السعودي أمام الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية في أبوظبي.

وأمس، السبت، تمكن النادي الأهلي المصري بطل إفريقيا من سحق الهلال برباعية نظيفة، ليتوج ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الثالثة.

وشهد وسم “#تركي_آل_الشيخ” سخرية واسعة من مستشار ابن سلمان، الذي كان دائما ما يكايد الجماهير المصرية ويسخر منها، كما كان يتوعد مقربين منه الأهلي بهزيمة تاريخية ثقيلة.

ويشار إلى أن المباراة التي أقيمت لتحديد المركز الثالث بمونديال الأندية في العاصمة الإماراتية أبوظبي. سجل فيها للأهلي ياسر إبراهيم هدفين مبكرين في الدقيقتين 8 و17.

وأضاف أحمد عبد القادر الثالث في الدقيقة 40، وعمر السولية سجل الهدف الرابع في الدقيقة 64.

كما شمل الوسم العديد من الصور والكومكسات الساخرة من تركي آل الشيخ بعد هزيمة الهلال.

وبهذه الهزيمة الثقيلة للهلال يكون الأهلي قد أحرز المركز الثالث في مونديال الأندية، للمرة الثانية على التوالي والثالثة بتاريخه.

وانتشر عبر الوسم أيضا بشكل كبير أحد المقاطع لمشجعي النادي الأهلي وهم يهتفون بسخرية “الكبسة باظت”، وذلك في إشارة منهم للهزيمة الثقيلة التي تلقاها السعوديين.

كما أظهر الهتاف شماتة خاصة بمستشار ابن سلمان تركي آل الشيخ، الذي يتهم دائما بإثارة الفتنة بين السعوديين والمصريين.

وعلق الكاتب السعودي تركي الشلهوب، عبر الوسم ساخرا:”الأخوة المصريين عاملين الواجب مع #تركي_ال_الشيخ.. ادخلوا إلى الهاشتاق واستمتعوا.”

فيما نشر ناشط آخر مقطع أبرز مهارة عالية للاعبي الأهلي في خداع دفاع الهلال، وتمرير الكرة بسهولة أكثر من مرة بين أقدامهم، معلقا:”ترفيه ده ولا مش ترفيه”.

فيما دون أحمد رجب عبر الوسم الذي حمل اسم تركي آل الشيخ:”الترفيه كما يجب أن يكون”.

الأهلي يقسو على الهلال السعودي

ويشار إلى أنه أمس، السبت، احتفل جمهور النادي الأهلي المصري بفوز فريقه الساحق على نظيره الهلال السعودي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين. لحسم صاحب المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالإمارات.

وانتشرت مقاطع مصورة توثق هتافات جماهير الأهلي للاعبيه التي هزت المدرجات. وسط فرحة عارمة لانتصار فريقهم بفارق كبير في مباراة تاريخية.

كما ظهرت جماهير الأهلي وهي تنظم هتافا وجهته خصيصا لجماهير الهلال السعودي، في المدرجات الموازية لهم.

بينما هتف مشجعو الأهلي بأعلى صوتهم:”ايه اللي حصل عندكم ايه ايه.. ما تسمعونا حسكم”، في إشارة لصمت الجماهير الهلالية وهزمية فريقهم الثقيلة.

كما هتف مشجعو النادي الأهلي أيضا بقولهم:”ولسه ولسه” وذلك بعد إحراز لاعبو الأهلي الهدف الرابع في الشوط الثاني للمباراة، وأيضا “واحد اثنين.. الكبسة راحت فين”.

وكان الأهلي قد خسر في الدور نصف النهائي بالبطولة أمام نادي بالميراس البرازيلي، فيما خسر نادي الهلال السعودي أمام تشيلسي الإنجليزي.

(المصدر: تويتر – وطن)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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