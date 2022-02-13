قادرة على توفير استقرار طويل وأرباح كافية .. إليك عملات مشفرة واعدة لعام 2022

وطن – كشف العديد من المستثمرين في دراسة استقصائية على أنهم يفضلون الاستثمار في العملات المشفرة. لأنها تتمتع بإمكانيات سوقية ضخمة وهي قادرة على التعافي السريع من التقلبات وقادرة على التوسع في السوق.

في هذا السوق المالي المعتمد على التكنولوجيا. ومع ظهور المزيد من العملات المشفرة كل يوم. ظهرت العديد من الأسئلة في أذهان المستثمرين بشأن إمكانات العملات المشفرة في المستقبل. كأصل رقمي طويل الأجل.

كما وصلت شعبية العملات المشفرة إلى ذروتها في عام 2021، مع نسبة تبنيات عالية مؤسساتيا ووطنيا.

وبالتالي، ينضم المزيد من المستثمرين إلى سوق العملات المشفرة بحثًا عن عملات مشفرة يمكن شرائها بأسعار معقولة وواعدة خاصة لهذا العام.

وفي هذا السياق، نشر موقع “analyticsinsight” بعض من العملات المشفرة ذات الأسعار المعقولة للشراء في عام 2022. والتي تعد أيضًا واعدة جدًا ويمكن أن تحقق أرباحًا كبيرة على المدى الطويل.

عملة شيبا إينو

بدأت عملة “شيبا إينو” بمثابة “مزحة”، ولكنها سرعان ما أصبحت شيئًا يمكن أن يجمع مجتمعًا متزايدًا من المؤيدين المخلصين.

على الرغم من بداياتها الغريبة، برزت هذه العملة كواحدة من أفضل العملات المشفرة في السوق التشفيري مع نقاط بيع كبيرة.

كما أنشأ مجتمع هذه العملة رموز NFT مرة أخرى في عام 2021. تتعلق بها وهذا ما مكنها من اكتساب المزيد من الجاذبية في أوساط المستثمرين.

عملة دوجكوين

تعتبر عملة دوجكوين، أحد أكبر منافسي عملة شيبا إينو. كما أنها تعد من أفضل الخيارات للاستثمار لملك التكنولوجيا إيلون ماسك.

حتى من حيث النشأة، تشبه هذه العملة إلى حد كبير عملة شيبا إينو. كما تواجه كذلك العديد من الانتقادات من قبل المستثمرين.

ولكن في النهاية، فازت هذه العملة بقلوب المستثمرين بعد أن أظهرت إمكاناتها الحقيقية في عام 2021.

على الرغم من انخفاض مستواها كثيرًا خلال الشهرين الماضيين. فإن الخبراء على يقين تام بأن هذه العملة المشفرة ستصل إلى توقعات المستثمرين في وقت قريب.

عملة كاردانو

كاردانو هي في الأصل منصة بلوك تشين لإثبات الحصة وعملة تشفير قائمة على الأبحاث. تم إنشاؤها بواسطة المهندسين وعلماء الرياضيات وخبراء التشفير.

كما أن الهدف الأساسي من رمزها ADA هو إعادة توزيع الموارد المالية على الفئات المهمشة في المجتمع بطريقة أكثر أمانًا وشفافية وعدلاََ.

عملة ريبل

عملة ريبل هي عملة مشفرة مفتوحة المصدر تعتمد على قاعدة بيانات دفتر الأستاذ الموزع.

إنها العملة الأصلية لـ Ripple، وهي شركة بلوك تشاين مؤسسية تسهل المعاملات العالمية.

يقول منشئو هذه العملة أنه تم تخصيصها للمدفوعات. ويمكنها تسوية المعاملات بشكل أسرع من معظم العملات المشفرة الأخرى بطريقة آمنة وأكثر فاعلية.

عملة تيثر

تعتبر عملة Tether المستقرة واحدة من أفضل العملات المفضلة لدى المستثمرين الجدد. الذين يبحثون دائما عن خيارات استثمار أكثر استقرارًا.

ويمكن للمستثمرين إنشاء واسترداد عملة تيثر مقابل الدولار الأمريكي، مما يجعلها أكثر استقرارًا من أي عملة مشفرة أخرى موجودة.

كما يمكن استخدام هذه العملة للاحتفاظ بالمال في البورصات عندما يشعر المتداولون أن السوق متقلبة للغاية.

عملة بوليجون

تعد بوليجون عملة مشفرة مربحة تم تصميمها لإجراء المعاملات على منصة بلوك تشين. تعتمد على الإيثيريوم وتقوم بالمعاملات بمعدل أسرع بكثير مع الأوراق المالية الاقتصادية.

عملة فيتشين

عملة فيتشين هي الخيار الأمثل للمستثمرين الذين يبحثون عن عملة رقمية بأسعار معقولة.

هذه العملة تُستخدم لنقل القيمة عبر شبكة بلوك تشين. كما تسهل الشبكة أيضًا العمليات التجارية الأخرى بمساعدة ما لديها من تكنولوجيات.

عملة آي أو إس

هذه العملة هي عبارة عن نظام أساسي مفتوح المصدر مصمم للسماح للمطورين بإنشاء تطبيقات لامركزية.

كما توفر هذه العملة أدوات ومجموعة من الموارد التعليمية الأخرى، لدعم المطورين الذين يرغبون في إنشاء تطبيقات وظيفية بسرعة.

عملة أكسي إنفينيتي

Axie Infinity هي لعبة تجارية قائمة على البلوك تشين، حيث يمكن لللاعبين المتنافسين جمع وبناء مملكة رقمية لحيواناتهم الأليفة.

نظرًا لتفردها، ارتفعت قيمة سعر Axie Infinity بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة جدًا.

عملة ديسنترالند

Decentraland هي عبارة عن منصة ألعاب واقع افتراضي (VR) لامركزية على الإنترنت تعمل على منصة Ethereum. تتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء الأصول الرقمية الخاصة بهم وشرائها وبيعها.

منذ نشأتها، يبحث منشئو عملة MANA – رموز مستضافة تستخدم لدفع ثمن المعاملات على منصة Decentraland – باستمرار عن وسائل فنية جديدة أو فرص عمل أو حتى وسائل أخرى للترفيه بغرض مساعدة منشئي المحتوى والشركات والمستخدمين الآخرين.

(المصدر: analyticsinsight)

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