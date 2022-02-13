فرح الهادي تعرض مشاهد مرعبة لما حدث لجلدها بسبب مرض نادر لا شفاء منه! watanserb.com
رجح المتابعون أن ما تعاني منه فرح هو مرض الصدفية أو أكزيما
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فرح الهادي تعرض مشاهد مرعبة لما حدث لجلدها بسبب مرض نادر لا شفاء منه! (فيديو)

كتب رفيف عبدالله
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وطن – كشفت الفاشينستا الكويتية، فرح الهادي لأول مرة، عن إصابتها بمرض نادر، مستعرضة آثاره على جسدها.

وبفيديو عبر “سناب شات”، قالت فرح: “بوريكم المراحل والأشياء اللي مريت فيها، والغريب ما حدا فاهم شنو هذا. والدكاترة ما قاموا يردون علي”.

وتابعت: “مع الحساسية كنت أحس إنه جسمي نمل. ومو فاهمة هل هو حر ولا برد”.

ثم استعرضت الفاشينستا الكويتية صوراً ليديها، وكيف تغطيها طبقة من القشور والتجاعيد بشكل مرعب.

صدفية أو أكزيما

ورجح المتابعون أن ما تعاني منه فرح، هو مرض الصدفية. أو أكزيما، ونصحوها ببعض العلاجات واقترحوا عليها أسماء أطباء جلد مشهورين.

وفي سياق آخر، نشرت فرح قبل أيام عبر سناب وصفحاتها بمواقع التواصل. مقاطع مصورة وثقت جانبا من حفل عيد ميلادها الـ27، حيث تصدّر وسم باسمها قائمة الترند في سلطنة عمان.

وأثارت هذه المقاطع جدلا بين متابعيها حيث ظهرت فيها تحتضن وتقبل زوجها الإيراني المقيم في الكويت، عقيل ‏الرئيسي.

فرح الهادي وزوجها

وكان عقيل الرئيسي فاجأ فرح الهادي بعدد كبير من الهدايا التي تحبها، ما دفعها لتقبيله واحتضانه بشدة.

الأمر الذي لم يرق للبعض واعتبروه خروج عن عادات وتقاليد المجتمع الكويتي المحافظ. فيما سخر آخرون من أفعال فرح وزوجها ووصفوها بالمصطنعة للفت الأنظار.

وتأتي هذه المقاطع لتنفي نفيا قطعيا الأنباء التي تم تداولها مؤخرا، بشأن طلاق فرح الهادي من زوجها الإيراني.

ويشار إلى أنه في يناير الماضي، أعلنت فرح الهادي أنها قررت الابتعاد لفترة من الوقت عن الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي.

الأمر الذي فتح باب التكهنات بشأن طلاقها من زوجها عقيل ‏الرئيسي.

من جانبه نشر زوج فرح الهادي صورا وفيديوهات عبر حسابه على “سناب شات” من حفل عيد ميلاد زوجته، والتي عبّر فيها عن حبه الشديد لها، وتمنى لها السعادة في كل الأوقات.

وكانت فرح احتفلت مع زوجها الإيراني بعقد قرانهما في نوفمبر من العام 2017، وأقيم زفافهما في 31 ديسمبر من العام نفسه.

المصدر: (وطن – متابعات)

 

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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