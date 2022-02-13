شاهد كيف احتفلت الإمارات بزيارة أردوغان قبيل وصوله 

وطن – بعد أعوام من القطيعة وتحول منابرها الإعلامية لمنابر “ردح” ضده وضد سياساته، احتفت دولة الإمارات بشكل مبالغ فيه بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المقرر إتمامها اليوم، الاثنين.

ونشر السفير التركي في أبوظبي، طوغاي طونجر، عبر حسابه في “تويتر” مقطعا مصورا لبرج خليفة مرفقا به عبارة: “يوم تاريخي في العلاقات الإمارتية التركية. ترحيب حار من الإمارات العربية المتحدة بالرئيس أردوغان”.

ووفقا للمقطع المصور الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر البرج متوشحا بالعلم التركي مع عزف النشيد الوطني للجمهورية التركية.

ورافق ذلك أيضا، أضاء البرج بعبارة “Hoş geldiniz” (أهلا بكم) باللغة التركية. إضافة إلى عبارة “الإمارات وتركيا علاقات استراتيجية” باللغتين العربية والإنجليزية.

A historic day in Türkiye-UAE relations. UAE’s warm welcome to President Erdoğan. pic.twitter.com/N5QvMvyb42 — Tugay Tunçer (@Tuncer_Tugay) February 13, 2022

صفحة جديدة في العلاقات بين تركيا والإمارات

من جانبه، علق المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، على الزيارة الأولى منذ سنوات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات، معتبرا أنها ستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وقال “قرقاش” في تدوينة له عبر “تويتر” مرحبا بالزيارة:”زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الإمارات، والتي تأتي بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الجمهورية التركية، تفتح صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين. وتنسجم مع توجه الإمارات نحو تعزيز جسور التواصل والتعاون الهادفة للاستقرار والازدهار في المنطقة”.

وأكد على أن “الإمارات مستمرة في تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الدول. حرصا منها على دعم استقرار وازدهار المنطقة ورفاه شعوبها”.

زيارة الرئيس رجب طيب اردوغان الى دولة الامارات والتي تأتي بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الجمهورية التركية، تفتح صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسجم مع توجه الامارات نحو تعزيز جسور التواصل والتعاون الهادفة إلى الاستقرار والازدهار في المنطقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 13, 2022

توقيع 12 اتفاقية

تعتزم تركيا والإمارات توقيع 12 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة. وذلك ضمن زيارة رسمية يقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أبوظبي اليوم الاثنين تستمر يومين.

ومن المخطط أن يحضر أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، بعد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود. وذكرت وكالة الأناضول أن الرئيس أردوغان سيفتتح اليوم الوطني التركي في معرض “إكسبو دبي” ويلتقي عددا من رجال الأعمال.

وتشمل الاتفاقيات التي ستوقع غدا بين الجانبين مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الاستثمار، وبروتوكول تعاون في مجالي الإعلام والاتصال. وخطاب نوايا بشأن بدء اجتماعات التعاون في الصناعات الدفاعية.

ومن المرتقب أيضا توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات النقل البري والبحري، وبيان مشترك حول بدء المفاوضات بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. ومن ضمن الاتفاقيات، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعاون الزراعي، وأخرى حول التعاون في الصناعة والتقنيات المتقدمة.

وتتضمن كذلك مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال الصحة، الثقافة، الشباب، إدارة الكوارث والطوارئ، الأرصاد الجوية.

وكان ولي عهد أبوظبي قد زار تركيا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021. ووقع حينها عددا من الاتفاقيات ولا سيما في المجال الاقتصادي والاستثماري.

(المصدر: تويتر – وطن)

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