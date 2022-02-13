تريزيجيه يصنع أولى أهدافه الحاسمة مع باشاك شهير التركي (فيديو)

وطن – نجم النجم المصري الدولي محمود تريزيجيه المعار مؤخراً مع صفوف تشكيلة باشاك شهير التركي القادم من نادي أستون فيلا الإنجليزي، في صناعة أولى أهدافه الحاسمة. في منافسات الدوري التركي الممتاز للموسم الحالي.

تريزيجيه وصناعة أولى أهدافه مع باشاك شهير

وشارك النجم المصري تريزيجيه في التشكيلة الأساسية مع فريقه باشاك شهير، في أولى مبارياته مع الفريق في منافسات الدوري التركي، كما وتمكن في أول ظهور له من صناعة أولى أهدافه الحاسمة لزميله بيزي. الذي انفرد بها ليسددها بقوة داخل شباك مرمى منافسه غازي عنتاب في الدقيقة ال34 من عمر زمن المباراة.

وحقق فريق باشاك شهير ” بلدية اسطنبول” التركي، الفوز النظيف على ميدانه أمام منافسه الضيف غازي عنتاب بهدفين دون مقابل، فقد سجل الهدف الأول اللاعب بيزي من صناعة المصري تريزيجيه، كما وآتى الهدف الثاني في الدقيقة ال87 من توقيع اللاعب سيردار غورلر. ضمن منافسات الأسبوع ال25 من الدوري التركي للدرجة الممتازة.

تريزيجيه والانتقال إلى باشاك شهير التركي

وكان نادي باشاك شهير ” بلدية اسطنبول” قد أعلن تعاقده مع النجم المصري محمود تريزيجيه. على سبيل الإعارة، قادماً من صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية.

وانتقل تريزيجيه إلى صفوف فريق باشاك شهير بعد الإنتهاء من مشاركته الدولية مع منتخب مصر “الفراعنة”، في بطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في دولة الكاميرون. كما ونجح اللاعب من تقديم الأداء الجيد في البطولة الأفريقية. بعد الغياب لفترة طويلة عن الملاعب بسبب إصابته في منطقة الرباط الصليبي.

في مباراته الأولى مع باشاك شهير ✨ تريزيجه يصنع هدفًا في فوز فريقه بهدفين على غازي عنتاب بالدوري التركي. 🤩 ننتظر منك المزيد @Trezeguet 👏 (📸 : @ibfk2014) pic.twitter.com/ndKLZPkEW6 — جول مصر – GOAL (@goaleg) February 12, 2022

وقرر النجم المصري محمود تريزيجيه إلى العودة إلى منافسات الدوري التركي بعد موسم ونصف قضاها داخل صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي على سبيل الإعارة، من أجل استعادة مستواه الفني والبدني. عقب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لأشهر طويلة.

كما وشارك تريزيجيه في 56 مباراة في منافسات الدوري الإنجليزي. منذ انتقاله إلى صفوف فريق أستون فيلا في عام 2019، فيما لم يلعب سوى مباراة واحدة خلال منافسات الموسم الجاري مع فريقه بعد العودة من الإصابة.

تريزيجيه والدوري التركي

وسبق للنجم المصري محمود تريزيجيه أن خاض تجربة سابقة في الدوري التركي مع فريقه السابق قاسم باشا، فقد شارك معه في 71 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، مسجلاً 25 هدفاً، كما وصناعة 18 تمريرة حاسة. فيما تلقى 8 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء واحدة قبل انتقاله إلى صفوف أستون فيلا الإنجليزي.

بمشاركة #تريزيجيه أساسي وخروجه في الدقيقة 77 وصناعته هدف فريقه الأول باشاك شهير يفوز على غازي عنتاب 2/0

في الدوري التركي pic.twitter.com/8FxKMuXN66 — Egyptian_pro (@Egyptian_pro_) February 12, 2022

وجاء فريق باشاك شهير ” بلدية اسطنبول”. في المركز الرابع من ترتيب الدوري التركي برصيد 40 نقطة، وبفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة فريق طرابزون سبور. برصيد 57 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)