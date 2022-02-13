المصري محمود تريزيجيه والتألق في أولى مشاركاته مع فريقه المعار باشاك شهير التركي watanserb.com
المصري محمود تريزيجيه والتألق في أولى مشاركاته مع فريقه المعار باشاك شهير التركي
Videoرياضة

تريزيجيه يصنع أولى أهدافه الحاسمة مع باشاك شهير التركي (فيديو)

منافسات الجولة ال25 من الدوري التركي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – نجم النجم المصري الدولي محمود تريزيجيه المعار مؤخراً مع صفوف تشكيلة باشاك شهير التركي القادم من نادي أستون فيلا الإنجليزي، في صناعة أولى أهدافه الحاسمة. في منافسات الدوري التركي الممتاز للموسم الحالي.

تريزيجيه وصناعة أولى أهدافه مع باشاك شهير

وشارك النجم المصري تريزيجيه في التشكيلة الأساسية مع فريقه باشاك شهير، في أولى مبارياته مع الفريق في منافسات الدوري التركي، كما وتمكن في أول ظهور له من صناعة أولى أهدافه الحاسمة لزميله بيزي. الذي انفرد بها ليسددها بقوة داخل شباك مرمى منافسه غازي عنتاب في الدقيقة ال34 من عمر زمن المباراة.

وحقق فريق باشاك شهير ” بلدية اسطنبول” التركي، الفوز النظيف على ميدانه أمام منافسه الضيف غازي عنتاب بهدفين دون مقابل، فقد سجل الهدف الأول اللاعب بيزي من صناعة المصري تريزيجيه، كما وآتى الهدف الثاني في الدقيقة ال87 من توقيع اللاعب سيردار غورلر. ضمن منافسات الأسبوع ال25 من الدوري التركي للدرجة الممتازة.

تريزيجيه والانتقال إلى باشاك شهير التركي

وكان نادي باشاك شهير ” بلدية اسطنبول” قد أعلن تعاقده مع النجم المصري محمود تريزيجيه. على سبيل الإعارة، قادماً من صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية.

وانتقل تريزيجيه إلى صفوف فريق باشاك شهير بعد الإنتهاء من مشاركته الدولية مع منتخب مصر “الفراعنة”، في بطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في دولة الكاميرون. كما ونجح اللاعب من تقديم الأداء الجيد في البطولة الأفريقية. بعد الغياب لفترة طويلة عن الملاعب بسبب إصابته في منطقة الرباط الصليبي.

وقرر النجم المصري محمود تريزيجيه إلى العودة إلى منافسات الدوري التركي بعد موسم ونصف قضاها داخل صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي على سبيل الإعارة، من أجل استعادة مستواه الفني والبدني. عقب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لأشهر طويلة.

كما وشارك تريزيجيه في 56 مباراة في منافسات الدوري الإنجليزي. منذ انتقاله إلى صفوف فريق أستون فيلا في عام 2019، فيما لم يلعب سوى مباراة واحدة خلال منافسات الموسم الجاري مع فريقه بعد العودة من الإصابة.

تريزيجيه والدوري التركي

وسبق للنجم المصري محمود تريزيجيه أن خاض تجربة سابقة في الدوري التركي مع فريقه السابق قاسم باشا، فقد شارك معه في 71 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، مسجلاً 25 هدفاً، كما وصناعة 18 تمريرة حاسة. فيما تلقى 8 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء واحدة قبل انتقاله إلى صفوف أستون فيلا الإنجليزي.

وجاء فريق باشاك شهير ” بلدية اسطنبول”. في المركز الرابع من ترتيب الدوري التركي برصيد 40 نقطة، وبفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة فريق طرابزون سبور. برصيد 57 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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