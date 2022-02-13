ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر الريال وفوز الجار أتلتيكو مدريد

وطن – شهدت قمة الجولة ال24 من منافسات الدوري الإسباني، وقوع المتصدر فريق ريال مدريد في فخ التعادل السلبي بدون أهداف خارج ميدانه أمام منافسه فياريال، بينما استطاع جاره أتلتيكو مدريد من تحقيق الفوز الثمن على منافسه خيتافي في مباراة مثيرة وقوية.

مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

وتعثر فريق ريال مدريد مجدداً في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، بعد السقوط في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام صاحب الأرض فياريال.

وفشل فريق ريال مدريد ” الملكي” في حصد النقاط الثلاثة الثمينة بعد التعثر من جديد. في منافسات الدوري الإسباني أمام منافسه فياريال ” الغواصات الصفراء”.

كما ووصلت عدد تسديدات الفريق الملكي. باتجاه شباك المرمى الخصم فياريال إلى 17 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصلت عدد تسديداته إلى 9 تسديدات فقط طيلة مجريات أحداث اللقاء.

أتلتيكو مدريد والفوز الثمين على خيتافي

وفاز فريق أتلتيكو مدريد على نظيره خيتافي في المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإسباني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وأحرز نجم فريق أتلتيكو مدريد “البلانكوس” آنخل كوريا أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال20، وعزز التقدم في النتيجة بهدف ثاني جاء في الدقيقة ال27 عن طريق ماتيوس كونيا.

في دربي مجنون،"أتلتيكو مدريد" تفوق و حقق فوزاً ثميناً على "خيتافي".🔥❤💪 شاهد ملخص و أهداف المباراة #AtletiGetafe.📺👇 pic.twitter.com/6JCn1pxECb — LaLiga (@LaLigaArab) February 12, 2022

كما وأدرك فريق خيتافي هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال30. من توقيع بورخا مايورال، ليعود الفريق ويسجل هدف التعادل عن طريق إنيس أونال في الدقيقة ال37 عبر ركلة جزاء.

وجاء الهدف الثالث لفريق خيافي في الدقيقة ال42. عن طريق ذات اللاعب أونال بعد حصول الفريق على ركلة جزاء أخرى في اللقاء، كما وسجل كوريا هدف التعادل في شباك الأخير في الوقت البديل مع نهاية مجريات الشوط الأول.

أتلتيكو مدريد والهدف القاتل في شباك خيتافي

وجاء هدف الفوز لفريق أتلتيكو مدريد في الدقيقة الأخيرة على نهاية أحداث المباراة المثيرة عن طريق ماريو هيرموسو.

كما وشهد اللقاء طرد نجم فريق أتلتيكو مدريد فيليب مونتيرو في الدقيقة ال58 بالبطاقة الحمراء أشهرها حكم المباراة. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، كما ويليه في وصافة الترتيب فريق إشبيلية برصيد 50 نقطة.

وفي ثالث جدول الترتيب جاء فريق ريال بتيس برصيد 40 نقطة، أما في المركز الرابع. جاء فريق أتلتيكو مدريد برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق برشلونة الذي جاء في المركز الخامس برصيد 38 نقطة.

ترتيب الدوري الاسباني بعد تعثر النادي اليوم و فوز الاتلتي pic.twitter.com/Ybdz6wKr00 — Real madrid . News ريال مدريد (@NewzRyal) February 12, 2022

كما وجاء في المركز السادس فريق فياريال برصيد 36 نقطة، أما في سابع الترتيب جاء فريق ريال سوسيداد. برصيد 35 نقطة، ويليه في المركز الثامن فريق أتلتيك بيلباو برصيد 34 نقطة.

بينما في المركز التاسع آتى فريق أوساسونا برصيد 32 نقطة، أما في عاشر الترتيب جاء فريق سلتا فيغو برصيد 31 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)