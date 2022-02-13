الوليد بن طلال يفي بوعده عقب خسارة الهلال أمام الأهلي المصري

وطن – أوفى الملياردير السعودي الوليد بن طلال بتنفيذ وعده في تغريره له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب خسارة الهلال السعودي أمام الأهلي المصري الميدالية البرونزية والمركز الثالث مع ختام منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2021.

وعد الوليد بن طلال لنادي الهلال السعودي.

وقال رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال. الذي يعد من أكبر مشجعي فريق الهلال في تغريدته عبر حسابه الشخصي على منصة ” تويتر” بعد خسارة فريقه أمام الأهلي المصري، قائلاً: ” نادي الهلال في كأس العالم كان رابع أفضل نادي في العالم.. ولا زال رابع أفضل نادي في العالم .. وبعون الله سنجعل نادي الهلال الأول عالمياً”.

مبروك للأهلي 🇪🇬🤝🇸🇦 الى فـهد بخصوص #الهلال:

نـادي #الهـلال_في_كأس_العالم،

كـان #رابع_أفضل_نادي_في_العالم،

ولا زال #رابع_أفضل_نادي_في_العالم،

بإذن الله يكون الهلال من الاوائل #عالمياً. — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 12, 2022

وكان الملياردير السعودي بن طلال قد كشف في وقت سابق قبيل مواجهة الهلال والأهلي المصري. في القمة العربية في مونديال كأس العالم للأندية، التي استضافتها دولة الإمارات في نسختها ال18. عن التغريدات التي سوف ينشرها في حال فوز الهلال أو خسارته في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة الدولية.

تغريدات الوليد بن طلال والهلال السعودي

كما وكانت تغريده الوليد بن طلال في حال فوز الهلال السعودي على الأهلي المصري في المباراة، ” نادي الهلال في كأس العالم كان رابع نادي في العالم .. اليوم هو ثالث أفضل نادي في العالم، وسنعمل معاً ليصبح أفضل نادي في العالم”.

فهد "الهلال" في جميع الأحوال: الهــــــلال 💙

السعودي 🇸🇦

العالمي 🗺️

البطل 🏆 منتصر سواء كان: 🥇الأول

🥈الثاني

🥉الثالث 🏅الرابع "تكملة الرسالة بالصورة المرفقة" "أبدع وخسر" إشادة عالمية بأداء الهلال رغم فوز تشيلسي "غير المُقنع"! 💙🇸🇦"

https://t.co/ze2gXkPvat pic.twitter.com/BGhj80PxJT — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 11, 2022

بينما كان تغريدته في حال خسارة الهلال أمام الأهلي السعودي، قائلاً: ” نادي الهلال كان رابع أفضل نادي بالعالم، ولا زال رابع أفضل نادي في العالم .. وسنسعى أن يكون أفضل نادي في العالم.. وبعون الله سنجعل نادي الهلال الأول عالمياً”.

نهنئ ممثل الوطن 🇸🇦 وبطـل كأس 🏆 #آسيـا نادي #الهلال السعودي #العالمي، تنافسه على المركز الثالث أو الرابع بـ #كأس_العالم_للأندية الــهــــلال 💙

السعودي 🇸🇦

العالمي 🗺️

البطل 🏆 — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 9, 2022

الأهلي المصري والفوز على الهلال السعودي

وحقق فريق الأهلي المصري الفوز النظيف على الهلال السعودي برباعية نظيفة دون مقابل، والتمكن من الحفاظ على المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ مسيرته في بطولة كأس العالم للأندية.

كما ويعد الأهلي المصري أكثر النوادي على مستوى العالم حصولاً على الميدالية البرونزية. في بطولة كأس العالم للأندية، وثالث الترتيب خلف ريال مدريد وبرشلونة الأكثر حصولاً على الميداليات. حيث حصل فريق ريال مدريد على أربعة ميداليات ذهبية، متساوياً مع فريق برشلونة. الذي حصل على ثلاثة ميداليات ذهبية وواحد فضية في البطولة الدولية.

✍️يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات … الأهلي يتقلد برونزية مونديال الأندية للعام الثاني على التوالي والثالثة في تاريخه 🥉🦅❤️ pic.twitter.com/1ngPLYcFwe — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 12, 2022

ويحتل حامل اللقب السابق فريق الهلال السعودي. في المركز الثالث برصيد 31 نقطة، كما وبفارق كبير عن المنفرد في صدارة الترتيب فريق اتحاد جده برصيد 47 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)