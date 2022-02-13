الوليد بن طلال وتنفيذ وعده بعد خسارة الهلال أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية watanserb.com
الوليد بن طلال وتنفيذ وعده بعد خسارة الهلال أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية
Imageرياضة

الوليد بن طلال يفي بوعده عقب خسارة الهلال أمام الأهلي المصري

تغريده الملياردير السعودي بن طلال بعد خسارة الهلال أمام الأهلي المصري

كتب فارس أبو شيحة
0

وطن – أوفى الملياردير السعودي الوليد بن طلال بتنفيذ وعده في تغريره له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب خسارة الهلال السعودي أمام الأهلي المصري الميدالية البرونزية والمركز الثالث مع ختام منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2021.

وعد الوليد بن طلال لنادي الهلال السعودي.

وقال رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال. الذي يعد من أكبر مشجعي فريق الهلال في تغريدته عبر حسابه الشخصي على منصة ” تويتر” بعد خسارة فريقه أمام الأهلي المصري، قائلاً: ” نادي الهلال في كأس العالم كان رابع أفضل نادي في العالم.. ولا زال رابع أفضل نادي في العالم .. وبعون الله سنجعل نادي الهلال الأول عالمياً”.

وكان الملياردير السعودي بن طلال قد كشف في وقت سابق قبيل مواجهة الهلال والأهلي المصري. في القمة العربية في مونديال كأس العالم للأندية، التي استضافتها دولة الإمارات في نسختها ال18. عن التغريدات التي سوف ينشرها في حال فوز الهلال أو خسارته في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة الدولية.

تغريدات الوليد بن طلال والهلال السعودي

كما وكانت تغريده الوليد بن طلال في حال فوز الهلال السعودي على الأهلي المصري في المباراة، ” نادي الهلال في كأس العالم كان رابع نادي في العالم .. اليوم هو ثالث أفضل نادي في العالم، وسنعمل معاً ليصبح أفضل نادي في العالم”.

بينما كان تغريدته في حال خسارة الهلال أمام الأهلي السعودي، قائلاً: ” نادي الهلال كان رابع أفضل نادي بالعالم، ولا زال رابع أفضل نادي في العالم .. وسنسعى أن يكون أفضل نادي في العالم.. وبعون الله سنجعل نادي الهلال الأول عالمياً”.

الأهلي المصري والفوز على الهلال السعودي

وحقق فريق الأهلي المصري الفوز النظيف على الهلال السعودي برباعية نظيفة دون مقابل، والتمكن من الحفاظ على المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ مسيرته في بطولة كأس العالم للأندية.

كما ويعد الأهلي المصري أكثر النوادي على مستوى العالم حصولاً على الميدالية البرونزية. في بطولة كأس العالم للأندية، وثالث الترتيب خلف ريال مدريد وبرشلونة الأكثر حصولاً على الميداليات. حيث حصل فريق ريال مدريد على أربعة ميداليات ذهبية، متساوياً مع فريق برشلونة. الذي حصل على ثلاثة ميداليات ذهبية وواحد فضية في البطولة الدولية.

ويحتل حامل اللقب السابق فريق الهلال السعودي. في المركز الثالث برصيد 31 نقطة، كما وبفارق كبير عن المنفرد في صدارة الترتيب فريق اتحاد جده برصيد 47 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
رياضة

وليد سليمان يحدد موعد اعتزاله كرة القدم برسالة عاطفية وحزينة

رياضة

الأهلي المصري يحصد الميدالية البرونزية في كأس الأندية بعد هزيمة الهلال (شاهد)

رياضة

جماهير الأهلي تقسو على مشجعي الهلال: “ايه اللي حصل عندكم.. ما تسمعونا…

رياضة

موعد مباراة الأهلي والهلال والقناة الناقلة في كأس العالم للأندية

رياضة

تشيلسي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بفوز شاق على الهلال السعودي (شاهد)

رياضة

تصريح ناري من المغربي حكيم زياش يحسم أمر عودته للمشاركة مع أسود الأطلس (فيديو)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More