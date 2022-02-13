البرهان يكشف تفاصيل لقائه بنتنياهو ويؤكد: “التعاون مع إسرائيل يفيد الوطن” (شاهد)

وطن – في لقاء متلفز له على التلفزيون السوداني الرسمي تسبب بجدل واسع على مواقع التواصل، كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، تفاصيل لقاء سابق جمعه برئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو. مؤكدا في الوقت ذاته على أن التعاون مع إسرائيلي في فائدة للوطن ـ السودان ـ .

أغراض عسكرية وأمنية

وقال “البرهان” في لقائه الذي أذيع أمس، السبت، إن الزيارات المتبادلة بين بلاده وإسرائيل لأغراض “عسكرية وأمنية” وليست سياسية.

وأوضح مبررا تطبيعه مع الاحتلال الذي وجه برفض شعبي كبير من قبل السودانيين:“موضوع العلاقة مع إسرائيل يؤخذ من قبل كثير من الناس بحساسية والعلاقة بين السودان وإسرائيل ليست سرية”.

وتابع “نحن نسعى للانفتاح وأن يكون السودان جزءًا من المجتمع الدولي، وليس لدينا عداء مع أحد”.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني، إن التعامل مع إسرائيل لم يتوقف منذ لقاء عنتيبي في أوغندا.

ويشار إلى أن البرهان التقى نتنياهو في 3 فبراير 2020 في أوغندا.

لا أريد أن أحكم السودان

وضمن حواره قال البرهان أيضا فيما يخص مستقبل البلاد الرئاسي:” “لا أريد أن أحكم السودان ولا أريد أن تحكمه المؤسسة العسكرية.”

وسخر منه الإعلامي المصري سامي كمال الدين، بالإشارة إلى رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، والذي سبق أن صرح بكلمات مشابهة عقب انقلابه على محمد مرسي وقبل توليه الرئاسة عندما كان وزيرا للدفاع.

وقال في تغريدة ل رصدتها (وطن): “سمعنا الكلام ده فين قبل كدة و من مين ؟!البرهان: لا أريد أن أحكم #السودان ولا أريد أن تحكمه المؤسسة العسكرية !!”

سمعنا الكلام ده فين قبل كدة و من مين ؟!😁 البرهان: لا أريد أن أحكم #السودان ولا أريد أن تحكمه المؤسسة العسكرية !!😎🥸 — Ayman Azzam (@AymanazzamAja) February 12, 2022

وقال البرهان في حديثه مع التلفزيون الرسمي أيضا إن “التعاون العسكري والأمني مع إسرائيل فيه فائدة للوطن”. مضيفًا أنه “لم يزر السودان أي مسؤول إسرائيلي كبير، وكل الزيارات التي تمت هي من مسؤولين عسكريين وأمنيين، وهذا شيء طبيعي بين دول العالم”.

وأضاف أن الزيارات “شهدت تبادلًا للمعلومات ساعدت السودان في إلقاء القبض على مجموعات إرهابية موجودة في البلاد كان يمكن أن تهدد أمن السودان والاقليم”.

فيما علق المفكر والسياسي الدكتور محمد الجوادي، على تصريحات البرهان بشأن العلاقة مع إسرائيل بقوله: “البرهان يقول ان الزيارات لاسرائيل لاغراض عسكرية وهي محاربة اسرائيل. عاش جمال جعجع اللى خلف”.

قال البرهان ان الزيارات لاسرائيل لاغراض عسكرية وهي محاربة اسرائيل

عاش جمال جعجع اللى خلف — د . محمد الجوادي (@GwadyM) February 12, 2022

ويشار إلى أن هيئة البث الإسرائيلية كانت قد ذكرت في 19 يناير الماضي أن وفدًا إسرائيليًّا زار الخرطوم. دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل.

وأعلنت إسرائيل والسودان، نهاية عام 2020. تطبيع العلاقات بين البلدين وسط رفض شعبي في ظل مرور البلاد بمرحلة انتقالية لم تسفر بعد عن سلطات منتخبة.

وصدّق مجلسا السيادة والوزراء بالسودان “بشكل نهائي” في أبريل 2021. على مشروع يلغي قانون مقاطعة إسرائيل القائم منذ عام 1958، في ظل رفض شعبي وعربي واسعين.

(المصدر: فيسبوك – تويتر – وطن)

اقرأ أيضا

التطبيع العربي مع إسرائيل في مأزق جراء الانقلاب في السودان

حمد بن جاسم: ما يحدث في السودان مخطط دولة عربية بالتنسيق مع إسرائيل

إسرائيل وأمريكا طلبتا من السودان مصادرة أموال حماس مقابل تعهدات بإنعاش اقتصاد الدولة

مستقبل السودان معقد وغير مستبعد اندلاع حرب أهلية

لهذا السبب سحب ترخيص قناة “الجزيرة مباشر” في السودان دون غيرها!