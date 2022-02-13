اعتقالات واسعة لنشطاء ومعارضين في الأردن بعد فيديوهات ليث شبيلات (شاهد)

وطن – شهدت المملكة الأردنية الهاشمية، ليلة الاثنين، حملة اعتقالات واسعة استهدفت عددا من الناشطين المعارضين والمناهضين للفساد مع تزايد الاحتجاجات على سياسات التقشف الاقتصادي في الأردن.

اعتقالات واسعة

وكشف ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء الناشطين الذين تم اعتقالهم، وهم: عبد الله عواد الخوالدة ،ابراهيم الزرقاوي الخلايلة، عادل البرشات الزيود، عماد بخيت الخلايلة ،احمد الحياري ،سالم ابو صنوبر العبادي ،عبد الطواهية العبادي.

+https://twitter.com/AshrafAlharase5/status/1492987561911988227

ونشر حساب “الأردنية نت” مقطع فيديو يوثق لحظة قيام السلطات الأمنية أثناء اعتقال احمد الحياري وسالم العبادي.

ووفقا للفيديو فقد دخلت العديد من أفراد الامن المدججين بالسلاح وقاموا باعتقال الناشطين. وسط حالة من الهرج والمرج، وصراخ الأطفال.

مقطع يظهر اعتقال كل من احمد الحياري وسالم العبادي pic.twitter.com/n5fzkpcoaT — الأردنية نت (@alurdunyya) February 13, 2022

كما نشرت مقطعا آخرا، يوثق لحظة اعتقال الناشط والمعارض برشات الزيود.

وأظهر الفيديو، قيام الأجهزة الأمنية بالقبض عليه واعتقاله أثناء تواجده في الشارع العام.

مقطع يظهر لحظة قيام الأجهزة الأمنية اعتقال عادل برشات الزيود pic.twitter.com/tsjL4dsY48 — الأردنية نت (@alurdunyya) February 13, 2022

كما نشرت مقطع فيديو آخر يوثق لحظة اعتقال المعارض عماد بخيت الخلايلة.

مقطع يظهر لحظة قيام الأجهزة الأمنية اعتقال عادل برشات الزيود pic.twitter.com/tsjL4dsY48 — الأردنية نت (@alurdunyya) February 13, 2022

ليث شبيلات

وتأتي هذه الاعتقالات، بعد يوم واحد فقط، من تداول عدة مقاطع للمعارض الأردني البارز ليث شبيلات دعا فيها لاستعادة أموال الدولة المنهوبة – بحسب ما كشفت عنه وثائق باندورا الشهيرة.

ودعا “الشبيلات” في عدة مقاطع نشرها على صفحته الرسمية بفيسبوك إلى استعادة أموال الدولة. ومحاربة الفساد بكل أشكاله.

كما شن المعارض الأردني شبيلات الخارج هجوما شرسا على حركة “الإخوان المسلمين” في الأردن. حيث اتهمها بالتخاذل وعدم القِيام بدورها كحركة مُعارضة.

وتطرق ليث شبيلات إلى الفضائح التي كشفتها وثائق باندورا بشأن ممتلكات الملك عبدالله الثاني، وأسرته في الخارج وحجم ثروتهم العقارية الضخمة التي امتلكها عبر استخدام حيلة شركات “الأوفشور” حتى لا يظهر اسمه.

ووصف المعارض الأردني هذه الثروة بأنها “منهوبات ملكية” وطالب الأردنيين بتفويضه، لأجل القيام لاستردادها لصالح الشعب.

وشهدت تحركات المعارض الأردني تفاعلا كبيرا من قبل الأردنيين على مواقع التواصل، الذين سارعوا لتفويضه للحديث باسمهم والتعبير عن أنه يمثلهم.

بينما تصدر وسمي “ليث شبيلات يمثلني” و”فوضناك” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر الأردن.

وكانت الوثائق المالية المسربة التي اشتهرت إعلاميا باسم “وثائق باندورا”، والتي تعد الأحدث في سلسلة من التسريبات على مدى السنوات السبع الماضية، بعد ملفات فنسين، ووثائق بارادايس، ووثائق بنما ولوكس ليكس. كشفت أن ملك الأردن يمتلك سرا حوالي 15 منزلا في بريطانيا وأمريكا منذ أن تولى السلطة عام 1999.

وتشمل قائمة الممتلكات 3 منازل مطلة على المحيط الهادئ في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني. وممتلكات في لندن وأسكوت في بريطانيا.

وذكرت تسريبات تلك الوثائق المالية، التي جاءت في إطار ما يُعد أكبر عملية تسريب على الإطلاق لوثائق مالية، أن الملك عبد الله أسس شبكة من الشركات الخارجية (أوفشور) استخدمها في تكوين ثروات عقارية تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار في الفترة من 2003 إلى 2017.

وثائق “باندورا”

ويشار إلى أنه في أكتوبر الماضي وفي أول رد رسمي على هذه التسريبات، وصف بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، ما جاء في وثائق “باندورا” بأنه “شوّه الحقيقة وقدم مبالغات”.

وجاء في نص البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) وقتها ما نصه: “تابع الديوان الملكي الهاشمي تقارير صحافية نشرت مؤخرا حول عدد من العقارات لجلالة الملك عبدالله الثاني في الخارج، احتوى بعضها معلومات غير دقيقة. وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها”.

وأضاف البيان: “فجلالة الملك يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي.”

مضيفا: ”ويستخدم جلالته بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة. ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها”.

بينما برر البيان الملكي وقتها عدم الإعلان عن امتلاك العاهل الأردني هذا العدد الكبير من العقارات السكنية خارج البلاد بأنه كان لاعتبارات تتعلق بالخصوصية. واعتبارات أخرى تتعلق بالحفاظ على أمن وسلامة “رأس الدولة” الأردنية وأفراد أسرته.

وشدد الديوان الملكي الأردني على أنه “يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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