ارتداء الجينز الضيق طوال اليوم سيتسبب لك بمشاكل لن تتخيلها!

وطن – يُقبل العديد من الناس بشكل منقطع النظير على شراء وارتداء الجينز الضيق بماركات عالميّة مختلفة. ولا يخفى على أحد تلك “الموضة” التي اجتاحت الاسواق، والمتمثلة ببناطيل جينز ممزقة واخرى بألوان غريبة.

وعلى الرغم من أن الشخص، قد يشعر بالإرهاق في نهاية اليوم، لدرجة يكون فيها غير قادر على تغيير ملابسه. إلا أنه من الأفضل خلع البنطال الجينز. وارتداء بنطال أوسع.

فقد يسبب ارتداء الجينز الضيق لفترات طويلة مشاكل صحية غير متوقعة، والتي أوردها موقع “برايت سايت” كالتالي:

الدورة الدموية تصبح أكثر بطئاً

قد يؤدي ارتداء الملابس الضيقة. خاصة حول الخصر، إلى إبطاء الدورة الدموية.

وستشعر حينها بثقل وتعب في ساقيك بعد ارتداء بنطال جينز ضيق.

لذلك، من الأفضل اختيار بناطيل فضفاضة وأكثر راحة.

آلام القدمين

قضاء وقت طويل وأنت ترتدي الجينز الضيق. والحركة فيه والجلوس خاصة “جلسة القرفصاء”، سيؤذي عضلات وأعصاب ساقيك.

كما أن الجمع بين الجينز الضيق والأحزمة الضيقة، يتسبب في الشعور بالتنميل والألم والوخز في مقدمة الفخذين.

وهذه الحالة تسمى “متلازمة السروال الضيق” (Skinny Pants Syndrome).

لذا من الأفضل، بمجرد وصولك إلى المنزل، تخلص منه وارتد سروالا أوسع.

تغير طريقة الوقوف

قد يجعلك الجينز، تشعر بأنك متماسك. لكنك على المدى الطويل، ستشعر بالترنح.

حيث سيختل التوازن الصحي بين أسفل الظهر، والوركين.

وقد يزيد الضغط على أقراص العمود الفقري، لأن الجينز قد يسبب ثنياً مفرطاً أسفل الظهر.

حرقة المعدة

الجينز الضيق سيترك نتوءات وعلامات حساسة حول خصرك إذا ارتديته فترة طويلة.

وهو الأمر الذي سيدفع الجينز اتجاه البطن، ما قد يسبب ارتداد الحمض في المعدة.

وارتجاع المريء ، من أكثر مشاكل المعدة شيوعاً حتى لو كان الشخص بصحية جيدة. ولم يسبق أن جرب شعور الحموضة السيء.

لكنك ستجربه حتماً إذا كنت ترتدي ملابس ضيقة بانتظام على مدار أسبوعين.

ليس جيدًا لصحتك الإنجابية

ليس هناك شك في أن الجينز الضيق كلاسيكي. لكن ارتدائه يوميًا يمكن أن يزيد في الواقع من خطر التعرض لبعض الالتهابات والتهيج في منطقتك الحساسة.

وهي حالة تتميز بألم مزمن في المهبل. فقد وجد الباحثون أن النساء اللواتي يرتدين الجينز الضيق 4 مرات أو أكثر في الأسبوع أكثر عرضة للإصابة بهذا الألم مقارنة باللواتي لا يرتدين سراويل ضيقة.

المصدر: (برايت سايت)

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