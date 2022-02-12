وسم “الحرب العالمية الثالثة” تريند .. مع قرب غزو أوكرانيا كيف يتفاعل العرب؟!

وطن – مع التأكيدات المتتالية حول عزم روسيا غزو أوكرانيا، احتل الحديث عن الازمة الأوكرانية صدارة النقاشات السياسية الدائرة بين الناشطين والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

وتزامنا مع ما تم كشفه من قبل الولايات المتحدة الامريكية، التي توقعت ان يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا قبل انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها العاصمة الصينية “بكين”، تصدر وسم “#الحرب_العالمية_الثالثة” قائمة الوسوم الأكثر تداولا على موقع التدوين المصغر “تويتر” في غالبية البلاد العربية.

ووفقا لما ورد في الوسم، فقد امتزجت مشاعر المغردين ما بين الجدية والسخرية مما هو قادم. مشيرين في الوقت نفسه إلى أنه في حالة اندلاع الحرب المزعومة، فإنها لن تغير من أوضاع البلاد العربية المتناحرة فيما بينها شيئا.

وعبر المغرد “عبدالرحمن البورنو” عن عدم اكتراثه بالحرب المزعومة وتأثيراتها على العرب، قائلا:” لا يخافها العرب كثيرا، فهم في حروب منذ عشرات السنين، فما أُطفِئت لهم حرب إلا أُشعِلت لهم أخرى”.

#الحرب_العالميه_الثالثه

لا يخافها العرب كثيرا، فهم في حروب منذ عشرات السنين، فما أُطفِئت لهم حرب إلا أُشعِلت لهم أخرى … — عبدالرحمن البورنو (@a_alborno) February 12, 2022

من جانبه، اعتبر المغرد “أبو سيف العجمي” بأن الحرب لو اندلعت ستكون انتقاما الهيا من روسيا بسبب جرائمها في سوريا.

وقال: “سبحان الله لعلها انتقام من الله لاهل الشام من روسيا المجرمة التي دمرت وسفكت دماء اهل سوريا. فنسأل الله ان يذل روسيا ويدمرها. كما دمرت الشام ويجعل نهايتها قريبة يا رب يا كريم ويحفظنا من هذه الحرب “.

سبحان الله لعلها انتقام من الله لاهل الشام من روسيا المجرمة التي دمرت وسفكت دماء اهل سوريا فنسأل الله ان يذل روسيا ويدمرها كما دمرت الشام ويجعل نهايتها قريبة يا رب يا كريم ويحفظنا من هذه الحرب . #الحرب_العالميه_الثالثه — رحمتك يا رب (@bo_saif_alajmi) February 12, 2022

وعلقت المغردة “سلمى” بالقول:” اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منها سالمين. الله يجعل حيلهم بينهم ويكف شرهم المسلمين “.

اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منها سالمين الله يجعل حيلهم بينهم

ويكف شرهم المسلمين .#الحرب_العالميه_الثالثه — 🇸🇦متفائلة🇸🇦 (@salma_m222) February 12, 2022

ولم يخل الهاشتاغ من تغريدات ساخرة، تعكس عدم الاكتراث بالحرب المتوقعة رغم أنها قد تغير موزاين القوى العالمية.

وفي هذا السياق، قالت المغردة “أسماء الشريف”:” طيب والاختباااارات ماتفكرون فيها…على الأبواب”.

#الحرب_العالميه_الثالثه/

طيب والاختباااارات ماتفكرون فيها…على الابواب — اسماء الشريف (@asooma_70) February 12, 2022

وقال المغرد “حسين”:” خلوني أتزوج طيب”.

غزو أوكرانيا “قد يحدث في أي لحظة”

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الجمعة، إن الاجتياح الروسي لأوكرانيا “قد يحدث في أي لحظة”، داعيا المواطنين الأميركيين إلى مغادرة البلاد “فورا”.

وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة ترى “علامات لتصعيد روسي بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية”.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن واشنطن تتوقع أن يبدأ أي غزو روسي لأوكرانيا “بقصف جوي يتلوه اجتياح بري”.

وبيّن أن الاجتياح الروسي “قد يحدث في أي لحظة حتى في ظل الألعاب الأولمبية الشتوية” المقرر ان تنتهي في 20 فبراير الجاري.

ودعا سوليفان المواطنين الأميركيين الذين ما زالوا في أوكرانيا إلى “المغادرة فورا خلال الـ24 أو 48 ساعة المقبلة”.

وأكد سوليفان أن “روسيا قد تنفذ عدوانها على أساس ذريعة مفتعلة”.

ولفت إلى أن “الطريقة التي نشرت بها روسيا قواتها حول أوكرانيا تدفعنا للاعتقاد بأنها تعتزم الاجتياح”.

وقال أيضا إن “لدى روسيا الآن ما تحتاجه من قوات لشن عمل عسكري كبير” في أوكرانيا.

وتوقع أن يجري الرئيس الأميركي جو بايدن مكالمة هاتفية بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في محاولة لثنيه عن غزو أوكرانيا.

لكنه قال كذلك “ليس لدي أي شيء لأعلنه في الوقت الراهن”.

وأكد أن هناك “احتمالا فعليا جدا” لحصول غزو روسي لأوكرانيا، ولكن ذلك لا يعني أن الرئيس فلاديمير بوتين “اتخذ قراره النهائي” في هذا الصدد.

وشدد سوليفان أن الحلفاء أبدوا وحدة موقف “لافتة” في مواجهة روسيا محذرا موسكو من أن نفوذها سيتراجع في حال قررت غزو اوكرانيا.

وأكد “مهما حصل فإن الغرب موحد أكثر من أي وقت مضى في السنوات الأخيرة وقد تعزز حلف شمال الأطلسي”.

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