هند القحطاني تفجر مفاجأة: “هذا ما سيفعله بي رجال العائلة إذا عدت إلى السعودية”! (فيديو)

وطن – كشفت الناشطة السعودية هند القحطاني مزيداً من المعلومات المفاجئة عن عائلتها بالسعودية، وتهديدها بالقتل من قبلهم.

هند: راح يسووا مصيبة

وفي معرض إجابتها على سؤال وردها من إحدى المتابعات. جاء فيه :”ناوية ترجعين على السعودية؟ وكيف قدرتي تتخطين أهلك؟”.

وأجابت هند: “ما أقدر حالياً، ولا في المستقبل القريب. السبب زي ما قلت لكم، إنه الذكور في العائلة قد أجمعوا أمرهم بس أرجع راح يسووا مصيبة. احتمال توصل شيء كبير. ما ودي أتكلم وأقول أكثر ـ إنتو فهمتوا”.

وتابعت: “أقلها أقلها، أخف الضررين إنه أولادي يأخذوا مني، يعني لا محالة راح ياخذون أولادي مني. لا محالة”.

هند: “اشتقت لوالدتي”

وحول الشق الثاني من السؤال، عقبت هند: “إيه قدرت أتخطاهم لأنه كلهم آذوني بحياتي.ولا اشتقت إلا لأمي وشقيقاتي وواحد من أشقائي. شقيقاتي الثلاث، من أمي وأبوي، وشقيقي واحد من أمي وأبوي”.

وزادت: “البقية لأ، لأنه هو مرة مرة طيب ومتفهم وراقي وأنا أعرف إنه يحبني. ما بيني وبينهم تواصل لكن أنا أعرف إنهم يحبوني، ويتمنون إنهم يتواصلون معي ويقابلوني. وإني أرتمي في حضنهم”.

جدل وغضب

وأثار كلام هند الجدل، فمنهم من رأى أنها تنقل صورة سيئة عن السعودية. مؤكدين أنها بلاد قانون ونظام. ولو عادت لن يتعرض لها أحد.

بينما أخبرها آخرون أنه غير مرغوب في عودتها من الأساس.

وفئة قليلة دافعت عن هند، معقبين أن المجتمع السعودي ذكوري، وقد تتعرض فعلاً للقتل.

للرجال والنساء

وقبل أيام. تعرضت الناشطة السعودية إلى موجة انتقادات واسعة بعدما ظهرت بفيديو جريء مع نجلها معاذ.

وعبر حسابها على “سناب شات”، ظهرت هند تجلس في حديقة منزلها برفقة معاذ. وهي تجلس بطريقة تكشف ساقيها بشكل فاضح. وتتحدث عن ارتطامها بحافة الكرسي ما أدى إلى جرح ركبتها.

وفجأة أمسكت هند قناعاً تجميلياً وطلبت من ابنها معاذ أن يسترخي لتضعه على وجهه.

لكن معاذ رفض في البداية قائلاً: ” أنا ما أحط هالأشياء على وجهي”، لتقنعه والدته: “قسم بالله للنساء والرجال”.

غير صالح للأكل

واستسلم نجل هند القحطاني لها، ووضع القناع التجميلي على وجهه وهو يشكي من بروده. بينما تشرح والدته ما هو القناع.

وتقول: “تخيلوا هذا عسل وبرتقال، وبارد بس يجنن”.

وسألها معاذ ما إذا كان صالحاً للأكل، لتجيب هند: “لا لا عشان الكولاجين، لولا الكولاجين كان ينفع تاكله”.

وتعرضت هند لانتقادات حادة بسبب ظهورها بهذا الفستان الجريء وأيضا إجبار نجلها على وضع قناع تجميلي خاص للنساء.

المصدر: (وطن – متابعات)

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