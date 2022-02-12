منع طائرة قطرية من الإقلاع من مطار كابل .. هذه حقيقة مزاعم مواقع مموّلة إماراتياً

وطن – بعد أيام من زعم موقعي “ملفات عربية” و”العرب مباشر” التابعين لجهاز أمن الدولة الإماراتي واللذان تم تأسيسهما خصيصا للإساءة لقطر، ونشر الشائعات ضدها خلال الأزمة الخليجية، بأن السلطات الأفغانية قامت “بمنع إقلاع طائرة قطرية من مطار كابول الدولي في أفغانستان بسبب بعض الخروقات الأمنية أثناء إقلاعها تحت مزاعم تهريبها لإرهابيين، كشفت منصة “إيكاد” كذب وادعاءات الموقعين.

وقالت المواقع في خبرها المزعوم والكاذب إن “وزير الخارجية الأفغاني أوقف رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم Q683 بتاريخ 02-02-2022. على متنها 300 راكب لعدم امتثالها للبروتوكول الأمني”.

كما زعمت أنه “تم إيقاف الصعود إلى الطائرة بسبب مخاوف من انضمام إرهابيين إلى حشد الصعود. ولم يصدر بيان رسمي من السلطات الأفغانية حول الأحداث حتى الآن.”

بينما ادعت نقلا عن مصادر مطلعة “أن بعض المسؤولين المحليين أكدوا أن الرحلة القطرية قد ألغيت. بسبب وجود معلومات مسبقة حول محاولة قطر تهريب أعضاء في إحدى الجماعات الإرهابية”.

ووفقا لمنصة “إيكاد” فإنه وبالبحث عن الرحلة التابعة للخطوط الجوية القطرية، وجد أنها بالفعل كانت في مطار كابول يوم 2فبراير/شباط الحالي.

وبالبحث عن البيانات الخاصة بالرحلة على موقع “فلايت رادار24″، وجد ان إقلاع الطائرة كان متوقعا في تمام الساعة 3.15 مساء من اليوم نفسه. إلا ان الموقع أظهر أنها أقلعت متأخرة 33 دقيقة.

وبالتدقيق، وجد أن الطائرة هبطت في مطار الدوحة الساعة 7.25 مساء. وأن الرحلة استغرقت 3ساعات و47 دقيقة. وأنه بطرح مدة الرحلة من وقت الوصول، نجد أن الطائرة أقلعت في الساعة 3.37 مساء. أي أنها متأخرة 22 دقيقة فقط.

كما اكد التحقيق على كل ما سبق، يؤكد بأن السلطات الأفغانية لم تحتجزها في المطار.

تشغيل مطار كابول بالإتفاق

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت في 27يناير/كانون الثاني الماضي، التوصل إلى اتفاق على مسائل رئيسية بشأن كيفية إدارة وتشغيل مطار كابول وذلك خلال اجتماع ثلاثي بالدوحة لوفود من قطر وتركيا وحكومة حركة طالبان الأفغانية.

كما قالت الوزارة في بيان مقتضب على موقعها الإلكتروني “اختتم في الدوحة اليوم اجتماع ثلاثي لوفود من دولة قطر والجمهورية التركية وحكومة تصريف الأعمال الأفغانية، حول إدارة وتشغيل مطار كابول الدولي”.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على مجموعة من المسائل الرئيسية حول كيفية إدارة وتشغيل المطار.

(المصدر: ايكاد – متابعات وطن)

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