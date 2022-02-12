حقيقة منع طائرة قطرية من الإقلاع من مطار كابل watanserb.com
طائرة الخطوط الجوية القطرية في مطار كابول - أرشيف
الهدهد

منع طائرة قطرية من الإقلاع من مطار كابل .. هذه حقيقة مزاعم مواقع مموّلة إماراتياً

كتب سالم حنفي
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وطن – بعد أيام من زعم موقعي “ملفات عربية” و”العرب مباشر” التابعين لجهاز أمن الدولة الإماراتي واللذان تم تأسيسهما خصيصا للإساءة لقطر، ونشر الشائعات ضدها خلال الأزمة الخليجية، بأن السلطات الأفغانية قامت “بمنع إقلاع طائرة قطرية من مطار كابول الدولي في أفغانستان بسبب بعض الخروقات الأمنية أثناء إقلاعها تحت مزاعم تهريبها لإرهابيين، كشفت منصة “إيكاد” كذب وادعاءات الموقعين.

وقالت المواقع في خبرها المزعوم والكاذب إن “وزير الخارجية الأفغاني أوقف رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم Q683 بتاريخ 02-02-2022. على متنها 300 راكب لعدم امتثالها للبروتوكول الأمني”.

كما زعمت أنه “تم إيقاف الصعود إلى الطائرة بسبب مخاوف من انضمام إرهابيين إلى حشد الصعود. ولم يصدر بيان رسمي من السلطات الأفغانية حول الأحداث حتى الآن.”

بينما ادعت نقلا عن مصادر مطلعة “أن بعض المسؤولين المحليين أكدوا أن الرحلة القطرية قد ألغيت. بسبب وجود معلومات مسبقة حول محاولة قطر تهريب أعضاء في إحدى الجماعات الإرهابية”.

 

ووفقا لمنصة “إيكاد” فإنه وبالبحث عن الرحلة التابعة للخطوط الجوية القطرية، وجد أنها بالفعل كانت في مطار كابول يوم 2فبراير/شباط الحالي.

وبالبحث عن البيانات الخاصة بالرحلة على موقع “فلايت رادار24″، وجد ان إقلاع الطائرة كان متوقعا في تمام الساعة 3.15 مساء من اليوم نفسه. إلا ان الموقع أظهر أنها أقلعت متأخرة 33 دقيقة.

وبالتدقيق، وجد أن الطائرة هبطت في مطار الدوحة الساعة 7.25 مساء. وأن الرحلة استغرقت 3ساعات و47 دقيقة. وأنه بطرح مدة الرحلة من وقت الوصول، نجد أن الطائرة أقلعت في الساعة 3.37 مساء. أي أنها متأخرة 22 دقيقة فقط.

كما اكد التحقيق على كل ما سبق، يؤكد بأن السلطات الأفغانية لم تحتجزها في المطار.

تشغيل مطار كابول بالإتفاق 

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت في 27يناير/كانون الثاني الماضي، التوصل إلى اتفاق على مسائل رئيسية بشأن كيفية إدارة وتشغيل مطار كابول وذلك خلال اجتماع ثلاثي بالدوحة لوفود من قطر وتركيا وحكومة حركة طالبان الأفغانية.

كما قالت الوزارة في بيان مقتضب على موقعها الإلكتروني “اختتم في الدوحة اليوم اجتماع ثلاثي لوفود من دولة قطر والجمهورية التركية وحكومة تصريف الأعمال الأفغانية، حول إدارة وتشغيل مطار كابول الدولي”.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على مجموعة من المسائل الرئيسية حول كيفية إدارة وتشغيل المطار.

(المصدر: ايكاد – متابعات وطن) 

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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