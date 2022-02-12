مرتضى منصور يفوز في انتخابات نادي الزمالك بأعلى الأصوات watanserb.com
مرتضى منصور يفوز في انتخابات نادي الزمالك بأعلى الأصوات
Videoرياضة

مرتضى منصور رئيساً لنادي الزمالك المصري (فيديو)

المستشار مرتضى منصور يفوز بأعلى الأصوات في انتخابات رئاسة مجلس الزمالك المصري

كتب فارس أبو شيحة
0

وطن- فاز المستشار المصري مرتضى منصور 69 عاماً، في نتائج انتخابات مجلس إدارة الزمالك المصري في الدورة الجديدة التي تستمر حتى عام 2025، ليبدأ بذلك ولايته الثالثة في إدارة القلعة البيضاء.

مرتضى منصور والفوز في انتخابات نادي الزمالك

ونجح رئيس الزمالك الجديد مرتضى منصور. في التفوق على منافسيه على رئاسة مجلس إدارة الزمالك المصري، وهما أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، وعمر الهريدي. عضو إدارة نادي الزمالك الأسبق في انتخابات الزمالك التي أجريت ليوم واحد يوم أمس الجمعة داخل مقر النادي المصري.

كما وأدلى نحو 47.395 عضواً بأصواتهم في انتخابات نادي الزمالك، حيث كان 37.395 صوتاً صحيحاً. و9.402 صوتاً باطلاً بعد فرز أصوات نتائج انتخابات الزمالك المصري في ساعات متأخرة يوم الجمعة الماضية.

مرتضى منصور وحصد أعلى الأصوات

وتمكن المستشار المصري مرتضى منصور من الحصول على 21109 صوتاً، كما وحصل منافسه المرشح أحمد سليمان على 15928 صوتاً، فيما حصل المرشح الثالث عمر هريدي على 958 صوتاً، في المنافسة على مقعد رئاسة إدارة مجلس الزمالك المصري.

كما وستكون الولاية الثالثة على التوالي للمستشار المصري مرتضى منصور، التي يفوز بها برئاسة نادي الزمالك المصري، بعد عودته إلى رئاسة النادي عقب تعرضه للإيقاف. بقرار قضائي تقدم به وزارة الشباب والرياضة المصرية بسبب تهم الفساد المالي الموجه إليه.

لكن رئيس الزمالك الجديد مرتضى منصور، نجح في كسب قضية الطعن على هذا القرار من قبل محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة ليتمكن على إثرها من العودة من جديد إلى إدارة مجلس الزمالك المصري. إلى حين إجراء الانتخابات التي تمكن من الفوز بها بأعلى الأصوات في شهر فبراير الجاري.

مجلس إدارة الزمالك الجديد

كما ويضم مجلس إدارة الزمالك المصري المنتخب. خلال دورته الجديد ما بين 2021- 2025، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ومصطفى هدهود نائب الرئيس، وخالد لطيف أمين سر الصندوق، كما وضم العديد من الأعضاء في المجلس الجديد كلاً من: علاء ناجي، أحمد مرتضى، جمال عبد الحميد، سليمان وهدان، علاء مقلد، مريم رزق، محمود طه، بسنت جوهر، أحمد دعبس.

ويحتل فريق الزمالك في وصافة ترتيب الدوري المصري. برصيد 19 نقطة، متساوياً مع غريمه التقليدي الأهلي المصري الذي يتصدر قائمة الترتيب بنفس الرصيد من النقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
رياضة

صحيفة تكشف عن مصير مستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد

رياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد على النصر في قمة الكلاسيكو

رياضة

اشتباكات بالأيدي وتبادل للشتائم في انتخابات نادي الزمالك المصري (شاهد)

رياضة

موعد مباراة الأهلي والهلال والقناة الناقلة في كأس العالم للأندية

رياضة

عصام الحضري يسخر من تعليق الإعلامي شوبير على زجاجة الحارس أبو جبل ( فيديو)

رياضة

إيقاف داني ألفيس بعد عقوبة الطرد وبرشلونة يتحرك

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More