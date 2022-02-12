مرتضى منصور رئيساً لنادي الزمالك المصري (فيديو)

وطن- فاز المستشار المصري مرتضى منصور 69 عاماً، في نتائج انتخابات مجلس إدارة الزمالك المصري في الدورة الجديدة التي تستمر حتى عام 2025، ليبدأ بذلك ولايته الثالثة في إدارة القلعة البيضاء.

مرتضى منصور والفوز في انتخابات نادي الزمالك

ونجح رئيس الزمالك الجديد مرتضى منصور. في التفوق على منافسيه على رئاسة مجلس إدارة الزمالك المصري، وهما أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، وعمر الهريدي. عضو إدارة نادي الزمالك الأسبق في انتخابات الزمالك التي أجريت ليوم واحد يوم أمس الجمعة داخل مقر النادي المصري.

كما وأدلى نحو 47.395 عضواً بأصواتهم في انتخابات نادي الزمالك، حيث كان 37.395 صوتاً صحيحاً. و9.402 صوتاً باطلاً بعد فرز أصوات نتائج انتخابات الزمالك المصري في ساعات متأخرة يوم الجمعة الماضية.

⚪ لحظة إعلان فوز مرتضي منصور بمنصب رئيس نادي الزمالك 📸 أحمد مصطفى pic.twitter.com/x9jyQoh8ON — FilGoal (@FilGoal) February 12, 2022

مرتضى منصور وحصد أعلى الأصوات

وتمكن المستشار المصري مرتضى منصور من الحصول على 21109 صوتاً، كما وحصل منافسه المرشح أحمد سليمان على 15928 صوتاً، فيما حصل المرشح الثالث عمر هريدي على 958 صوتاً، في المنافسة على مقعد رئاسة إدارة مجلس الزمالك المصري.

#شكراً جمهور الزمالك العظيم،وأعضاء الجمعية العمومية على الدعم والمساندة طوال الفترة السابقة والحضور الغير مسبوق والوعي الكبير والثقة في قائمة مرتضى منصور بالكامل،اتمنى من المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق غلق صفحة الانتخابات وعدم عرقلة مسيرة المجلس الجديد من أجل كيان #الزمالك 🏹 — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) February 12, 2022

كما وستكون الولاية الثالثة على التوالي للمستشار المصري مرتضى منصور، التي يفوز بها برئاسة نادي الزمالك المصري، بعد عودته إلى رئاسة النادي عقب تعرضه للإيقاف. بقرار قضائي تقدم به وزارة الشباب والرياضة المصرية بسبب تهم الفساد المالي الموجه إليه.

وهذا إقرار منك بذلك ✍️

يوم الإثنين مؤتمراً صحفياً سيعلن فيه المستشار مرتضى منصور عن موقف تجديدات اللاعبين 🇦🇹🏹

. pic.twitter.com/F5jtV9ZM7o — ⭐saad ashraf🇦🇹سعد أشرف⭐ (@ATTACK1911) February 12, 2022

لكن رئيس الزمالك الجديد مرتضى منصور، نجح في كسب قضية الطعن على هذا القرار من قبل محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة ليتمكن على إثرها من العودة من جديد إلى إدارة مجلس الزمالك المصري. إلى حين إجراء الانتخابات التي تمكن من الفوز بها بأعلى الأصوات في شهر فبراير الجاري.

مجلس إدارة الزمالك الجديد

كما ويضم مجلس إدارة الزمالك المصري المنتخب. خلال دورته الجديد ما بين 2021- 2025، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ومصطفى هدهود نائب الرئيس، وخالد لطيف أمين سر الصندوق، كما وضم العديد من الأعضاء في المجلس الجديد كلاً من: علاء ناجي، أحمد مرتضى، جمال عبد الحميد، سليمان وهدان، علاء مقلد، مريم رزق، محمود طه، بسنت جوهر، أحمد دعبس.

مرتضى منصور يتجول بين الاعضاء وظهر عليه الاعياء الشديد . pic.twitter.com/3iyUNnEfs7 — 👑Ahmed عاشق الزمالك👑 (@Ahmedalzmalk) February 11, 2022

ويحتل فريق الزمالك في وصافة ترتيب الدوري المصري. برصيد 19 نقطة، متساوياً مع غريمه التقليدي الأهلي المصري الذي يتصدر قائمة الترتيب بنفس الرصيد من النقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)