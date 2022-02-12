مبادرة “يلا نمشي” من القدس إلى المغرب تضامنا مع عائلة الطفل “ريان”

وطن – في مبادرة رمزية للتضامن مع الطفل المغربي “ريان” الذي قضى بعد احتجازه في البئر العميقة في منطقة شفشاون المغربية. نظمت المُبادرة الأهلية “يلا نمشي” في القدس، الجمعة، تضامنية عبر خلالها المشاركون عن تضامنهم ومواساتهم لعائلة الطفل ريان أورام، وللشعب المغربي.

وتحت تحت شعار: “من القدس إلى المغرب.. كلنا ريان”، انطلقت المسيرة من باب المغاربة وجابت شوارع البلدة القديمة للقدس وصولا إلى باب العامود. حيث وقف الجميع لقراءة الفاتحة وتلاوة الصلوات على روح الطفل المغربي الذي قضى في الحادث في البئر المهجور بجوار بيت عائلته في قرية “إغران”.

وتميزت المسيرة التي ارتدى فيها أعضاء مبادرة “يلا نمشي” قمصانا حملت صورة الطفل ريان وأعلام المغرب، بمشاركة أفراد من عائلات مقدسية من أصول مغربية. إلى جانب العاملين في مكتب وكالة بيت مال القدس الشريف في القدس، وهم من الجنسيتين المغربية والفلسطينية.

الطفل المغربي ريان

وشارك الإثنين الماضي، المئات في تشييع جنازة الصبي المغربي ريان. الذي قضى خمسة أيام محاصرا في بئر وتوفي بعد ذلك على الرغم من عملية إنقاذ واسعة النطاق، بعد يومين من إخراج جثمانه.

يشار إلى انه عقب فرحة المتجمهرين بإخراج فرق الإنقاذ للطفل ريان من بئر بعمق 32 مترا علق فيها لأكثر من 100 ساعة شمال المغرب، صدم الجميع بعد وقت قصير، من انتشاله مساء السبت الماضي بإعلان خبر وفاته. ليسدل الستار على قصته بنهاية حزينة.

ووسط مشهد مهيب وتجمهر كبير لم يقتصر على المغاربة في المكان. بل حبست أنفاس العالم الذي تابع الحدث عبر شاشات التلفاز، انتشلت طواقم الدفاع المدني ريان، وسط فرح ممتزج بالدموع لإخراجه.

وخرج عناصر من الدفاع المدني من نفق تم حفره لإنقاذ الطفل ومعهم ريان محمولا على نقالة خاصة، بعد عملية لمحاولة إنقاذه .

ومع خروج ريان محمولا من قبل طواقم الدفاع المدني إلى سيارة إسعاف مجهزة بشكل خاص. وفي مشهد مؤثر، تعالت بالهتاف والتكبير والتهليل أصوات مئات الحاضرين من المواطنين الذين أتوا من عدة مدن مغربية.

ولكن الفرح سرعان ما تحول إلى حزن بعد صدور بيان وفاة ريان.

وقد أعلن الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية، مساء السبت، وفاة الطفل ريان.

(المصدر: تويتر – يوتيوب – وطن)

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