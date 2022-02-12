أسهم أرامكو لصندوق الثروة السيادي watanserb.com
ولي العهد السعودي ابن سلمان اتخذ قرارا بتحويل 4٪ من أسهم شركة "أرامكو" إلى صندوق الثروة السيادي الذي يديره
الهدهد

ماذا يعني نقل ابن سلمان 80 مليار دولار من أسهم أرامكو لصندوق الثروة السيادي الذي يديره؟

كتب باسل النجار
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وطن – قالت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إنها ستحول 4٪ من أسهم شركة النفط العملاقة “أرامكو” التي تديرها الدولة، إلى صندوق الثروة السيادي الذي يديره ولي العهد محمد بن سلمان، في دفعة تقدر بنحو 80 مليار دولار.

ابن سلمان وأموال أرامكو

ويأتي هذا الإعلان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، في الوقت الذي تقدر فيه قيمة شركة النفط بأقل من 2 تريليون دولار بقليل ـ مع تداول النفط فوق 90 ​​دولارًا للبرميل – وهو أعلى مستوى منذ عام 2014.

وبحسب ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” فقد جاء في تقرير وسائل الإعلام الرسمية السعودية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من اتخذ قرار تحويل الأسهم.

وستذهب هذه الأموال إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة. والذي كان وسيلة الأمير محمد للاستثمار في كل شيء، بداية من أوبر إلى فريق كرة القدم البريطاني نيوكاسل يونايتد.

ويعد هذا الصندوق أيضا جزء من مشروع “نيوم” الذي أطلقه ابن سلمان على طول ساحل البحر الأحمر.

وذكرت التقارير أن ابن سلمان برر قراره هذا بأن تحويل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى التي تهدف إلى دعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني”.

موضحا أن ذلك سيشمل خلق وظائف في القطاع الخاص في المملكة.

ويشار إلى أن السعودية جنت فوائد ارتفاع أسعار النفط بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى تحطيم الأسعار في مرحلة ما إلى المنطقة السلبية، لكنها ترى أيضًا أن القلق العالمي المتزايد بشأن تغير المناخ يغذيه حرق الوقود الأحفوري.

وتأمل خطط الأمير محمد أن ترى أن الثروة النفطية تدفع لخلق فرص عمل لشباب المملكة للابتعاد عن النفط بمرور الوقت.

صندوق الثروة السيادي

واستثمر صندوق الاستثمار العام للسعودية في شركة “لوسيد موتورز” لصناعة السيارات الكهربائية في نيوارك بولاية كاليفورنيا.

وذكر تقرير “أسوشيتد برس” أنه لم يقر الصندوق على الفور بما ستكون عليه خططه للسهم ولم يرد على الفور على طلب للتعليق.

كما قالت وكالة التصنيف “Moody’s Investors Service” الأسبوع الماضي، إن أصول الصندوق نمت إلى 412 مليار دولار في 2020 ، ارتفاعًا من 152 مليار دولار في 2015.

ولا تزال المملكة أكبر مساهم في الشركة بحوالي 94٪ من الشركة.

المصدر الرئيسي لثروة آل سعود

ولطالما عملت شركة النفط العربية السعودية كمحرك اقتصادي رئيسي في المملكة، والمصدر الرئيسي لأموال عائلة آل سعود الحاكمة.

وعرضت المملكة العربية السعودية شريحة صغيرة من أسهم شركة النفط في سوق الأوراق المالية في الرياض في عام 2019.

وقد جعل هذا الإدراج أرامكو واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم إلى جانب آبل ومايكروسوفت.

واستقر سهم أرامكو عند 37.3 ريال سعودي أو 9.94 دولار ، قبل تعاملات الأحد.

(المصدر: أسوشيتد برس – ترجمة وطن)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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