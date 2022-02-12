لماذا يخشى بعض الإيرانيين من تخلي الصين عنهم لصالح السعودية؟

وطن – أعادت الأخبار الأخيرة التي أفادت بأن المملكة العربية السعودية تبني صواريخ باليستية بمساعدة الصين. فتح نقاش حول السياسة الخارجية استمر لعقود بين الطبقة السياسية في إيران.

القوى الغربية والشرقية

وبحسب تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني ترجمته (وطن) فإنه من ناحية يقف الإصلاحيون. لدفع إيران للحفاظ على العلاقات مع كل من القوى الغربية والشرقية.

ومن ناحية أخرى ـ وفق التقرير ـ فإن السلطات المتشددة أصبحت في السنوات الأخيرة لا تثق في الغرب. وتراهن على التحالفات مع الصين وروسيا.

وتم إدراج طهران في مبادرة الحزام والطريق الصينية العام الماضي. وهي اتفاقية مدتها 25 عامًا تمهد الطريق أمام الاستثمار الصيني في إيران. كما تعمل السلطات على اتفاق مماثل مع روسيا.

انتكاسة للمعسكر المتشدد

لكن عندما كشفت شبكة “سي إن إن” في ديسمبر .عن إطلاع مسؤولي المخابرات الأمريكية على عمليات نقل كبيرة لتكنولوجيا الصواريخ من بكين إلى الرياض. كان من الصعب عدم اعتبار الأخبار انتكاسة للمعسكر المتشدد.

وكان الخصم اللدود للبلاد الذي يتعاون مع أحد أقرب حلفائه الشرقيين. ينتشر في جميع أنحاء وسائل الإعلام الإيرانية.

وأشار النقاد إلى “المفارقة” في تسمية الصين بـ “الشريك الاستراتيجي لإيران”. بينما كانت تساعد السعودية في تطوير الصواريخ الباليستية.

الحكومة فقدت مصداقيتها

وقال “محمود عباس زاده مشكيني” المتحدث باسم مفوضية الأمن القومي والسياسة الخارجية. إن “الصين تقيم علاقات مع البلدين دون التدخل في العلاقات بين إيران والسعودية. ونحن نحترم تفضيلاتها”.

وتابع: “لسنا قلقين بشأن العلاقة بين بكين والرياض”.

لكن بعد إعطاء الأولوية للعلاقات مع الصين وروسيا. قال صحفي إصلاحي طلب عدم الكشف عن هويته لموقع Middle East Eye: “ربما تعلم الحكومة أنها فقدت مصداقيتها بين الناس”.

“انظر إلى الشرق”

ولطالما اشتبك المعسكران حول كيفية اختيار طهران لحلفائها. وكان أحد الشعارات الرئيسية للثورة الإسلامية عام 1979 “لا شرق ولا غرب”.

لكن المتشددين ـ بحسب تقرير “ميدل إيست آي” ـ بمن فيهم الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي. تخلوا عن هذه الاستراتيجية بحجة أن الغرب أثبت أنه غير جدير بالثقة. وأن إيران يجب أن تركز على بناء تحالفات مع الصين وروسيا.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق النووي التاريخي بين إيران والقوى الغربية والصين وروسيا، مما حد من انتشار إيران النووي مقابل رفع العقوبات. قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن إيران “يجب أن تنظر شرقا وليس غربا”.

إصلاح العلاقات مع أمريكا والغرب

وأضاف: “إن تعليق أملنا على الغرب أو أوروبا سيقلل من شأننا لأننا نطلب منهم حسنات ولن يفعلوا شيئًا”.

ويخشى الإصلاحيون ، مثل الرئيس السابق حسن روحاني. من أن تصبح إيران بيدق في الحرب الباردة الحديثة إذا اختارت جانبًا. وبدلاً من ذلك دفعوا لإصلاح العلاقات مع أمريكا والغرب مع تغذية العلاقات في الشرق.

وكان روحاني ووزير خارجيته ، محمد جواد ظريف. هما من قادا إيران إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ، وبعد عام بدأ المفاوضات مع بكين التي أسفرت عن اتفاقية 2021.

العقوبات الأمريكية واتفاق الصين

وجادل ظريف بأنه لا يمكن لإيران أن تمتلك واحدة دون الأخرى. لأن العقوبات الأمريكية تعيق التنفيذ السليم لاتفاق الصين.

فيما عادت حكومة رئيسي هذا الأسبوع إلى محادثات مشحونة. وغير مباشرة مع الولايات المتحدة في فيينا حول إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. لكن المفاوضين أصروا على أنهم لا يشعرون بأنهم تحت ضغط للتوصل إلى صفقة.

وقالوا لموقع “ميدل إيست آي” في ديسمبر أن الكرة “في ملعب أمريكا”.

في غضون ذلك ، أكدت السلطات أنها توجه الجهود نحو تعزيز العلاقات مع الشرق. لكن نبأ التعاون الصاروخي بين الرياض وبكين كان بمثابة تذكير بأنه على الرغم من تحالفهما الوليد. فإن ولاء الصين لإيران له حدوده أيضا.

هل يجب أن تقلق إيران؟

وقال صحفي مختص بالسياسة الخارجية في إيران لموقع “.Middle East ye إن التعزيزات التي ستحصل عليها المؤسسة العسكرية السعودية من المرجح أن “ترفع من مستوى المنافسة بين طهران والرياض”.

وواجهت الرياض قيودًا على مبيعات الأسلحة من حليفها التقليدي للولايات المتحدة منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض. ويبدو أنها تتجه إلى بكين كشريك بديل في مجال الدفاع الصاروخي.

هذا ويختلف المحللون حول الكيفية التي سيغير بها ذلك التحالف بين بكين وطهران.

سياسة الصين

وقال صمويل راماني ، الزميل المشارك في مركز أبحاث روسي في لندن. لموقع ميدل إيست آي: “لا أرى أن هذا التعاون يضر بشكل خطير بالعلاقات الصينية الإيرانية”.

موضحا أن طهران مدركة لسياسة الصين المتمثلة في موازنة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران. وتفضيل تصعيد التوترات بينهما.

وأضاف أن “التعاون بين المملكة العربية السعودية والصين في مجال الصواريخ بدأ في عام 1987. واستمر بشكل متقطع في السنوات التي تلت ذلك”.

قوة ردع

وقال إن من الواضح أن المملكة العربية السعودية قلقة من تنامي خطر الضربات الصاروخية للحوثيين على أراضيها. “وأن توقيت الإعلانات الأخيرة يهدف إلى خلق قوة ردع”.

وتابع راماني: “السؤال الكبير هو ما إذا كانت الصين ستستجيب من خلال مساعدة برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. ولكن يبدو أن بكين تميل أكثر لدعم حق إيران في تحديث جيشها ومتابعة قدراتها الدفاعية عن النفس. مع الامتناع عن المساعدة العسكرية التحويلية. . ”

دبلوماسي إيراني سابق. تحدث دون الكشف عن هويته قال لموقع Middle East Eye: “هذه الخطوة لا تساعد فقط المملكة العربية السعودية على تصحيح الخلل مع إيران. التي كانت لها اليد العليا حتى الآن في القوة الصاروخية، ولكنها تضر أيضًا بردع إيران في هذه المنطقة”.

وتابع: “كما أنه يقوض الاعتقاد التقليدي بأن إيران هي الشريك الاستراتيجي الوحيد المحتمل والموثوق للصين في الشرق الأوسط”.

المصدر: (ميدل إيست آي – ترجمة وتحرير وطن)

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